Tesla už není největší výrobce elektromobilů. Nový vládce prodejů ale neslaví
Překvapením to asi nebude pro nikoho, ale Tesla v roce 2025 poprvé prohrála souboj o největšího výrobce elektromobilů s čínským BYD. Situace ale není ideální ani u něj, poslední měsíce totiž zažívá zpomalení poptávky.
Tesla od uvedení Modelu 3 v roce 2017 byla největším světovým výrobcem elektromobilů, což si docela pohodlně držela až do roku 2024, i když některé měsíce už vykazoval vyšší čísla BYD. Ostatně Tesla Model Y byl pár let také nejprodávanějším vozem světa.
O titul největšího výrobce elektromobilů Tesla minulý rok přišla a nový premiant byl očekávaný. Čínský BYD v roce 2025 prodal 4,6 milionu vozů, což znamená elektromobily a plug-in hybridy dohromady – jiné pohony už dnes automobilka nevyrábí. Finální čísla BYD stihnul vydat velmi brzy, a tak už víme, že z toho bylo 2.256.714 bateriových elektromobilů, což je růst o 27,9 % proti předchozímu roku. Elektromobily tedy dělají 41,5 % celkově prodaných vozů BYD.
Celkové prodeje BYD přitom rostly jen o 7,7 % a plug-in hybridy dokonce klesly o 7,9 %. Právě prodeje PHEV zpomalují posledních devět měsíců. Pozitivní náladu v BYD kazí také to, že prodej elektrických vozů ke konci roku rovněž zpomalil. Za prosinec se prodalo 190.712 elektromobilů, což je o 8,2 % méně než v prosinci 2024. Za pokles může primárně čínský trh, protože export naopak prudce vyrostl. BYD takto prodal 1.046.083 vozů, což je nárůst o 150,7 % proti roku 2024.
Původní plán pro rok 2025 ale počítal s prodejem 5,5 milionů vozů. BYD je tedy asi o 900.000 kusů níže, než plánoval. Loňský růst byl ostatně výrazně nejpomalejší od roku 2021. Ještě v roce 2024 vykázal meziroční růst o 41 %. V Číně se neočekává zásadní zlepšení ani tento rok, vzhledem k omezení státní podpory a silné konkurenci, BYD tak bude ještě závislejší na zahraničních trzích.
Nejprodávanějším modelem BYD v Číně byl sedan Qin Plus, který se prodává jako elektromobil i hybrid. V Evropě dominovalo plug-in hybridní SUV BYD Seal U. Finální čísla s přehledem modelů ale zatím BYD nezveřejnil.
U Tesly zatím máme kompletní čísla za první tři čtvrtletí minulého roku, za tu dobu Tesla prodala 1,22 milionu vozů. Aby překonala BYD, musela by za poslední tři měsíce prodat další milion, což se jistě nestalo. Pravděpodobně nedosáhne ani výsledku z roku 2024, kdy prodala 1.789.226 vozů. Podle odhadů je reálným číslem za poslední tři měsíce asi 420.000 vozů.
Pokles proti předchozímu roku je způsoben více faktory, primárně ale větší konkurencí, a to zejména na čínském trhu. Nějaký vliv mohly mít i politické názory Elona Muska z počátku minulého roku. Tesla dnes stále prodává v podstatě jen dva masové modely. Starší Model S a X dělá jen zlomek prodejů a pick-up Cybertruck podle všeho zdaleka neplní očekávání.
