Ram dostal obří šestiválcový diesel. Utáhne až 9 tun a ujede téměř 1000 km na nádrž
Značka Ram do nabídky svého vlajkového pick-upu ve verzi 2500 Power Wagon zařazuje vznětový šestiválec o objemu 6,7 litru, který utáhne až 9 tun. Vděčí za to zejména masivnímu točivému momentu téměř 1500 Nm.
Pick-upy jsou ve Spojených státech dlouhodobě jedněmi z nejoblíbenějších aut. Plní zde totiž roli jak osobního, tak pracovního, respektive užitkového vozu. Dlouhodobou jedničkou je sice Ford série F (zejména základní řada F-150), na paty mu ovšem šlape třeba Chevrolet Silverado či Ram 1500. Ten se před několika lety musel obejít bez legendárního atmosférického osmiválce Hemi, který nahradil menší šestiválec. Automobilka ovšem vyslyšela přání zákazníků a ikonický agregát do nabídky vrátila.
Další reakcí na potřeby reálných uživatelů je uvedení monstrózního dieselu. Model Ram 2500 Power Wagon Diesel totiž v rámci modelového roku 2027 dostane 6,7litrový řadový šestiválec Cummins o výkonu 436 koní. To je samo o sobě skvělá hodnota, u pracovního stroje, zejména se vznětovým motorem, je ovšem důležitější točivý moment. A ten v tomhle případě dosahuje masivních 1460 newtonmetrů. To úplně stačí na to, aby americký silák na kouli utáhl až 9 tun. Užitná hodnota dosahuje téměř 1361 kilogramů.
Dieselový Ram 2500 Power Wagon má k dispozici palivovou nádrž o objemu 117 litrů, což znamená teoretický dojezd až 965 kilometrů.
Navzdory spíše pracovnímu pohonu zůstává Ram 2500 Power Wagon věrný svému terénnímu charakteru. Standardní výbava stále zahrnuje elektronické uzávěrky diferenciálů na přední i zadní nápravě, odpojitelný přední stabilizátor, tlumiče Bilstein a komplexní prvky ochranu podvozku. Zůstala také pětiprvková zadní náprava a světlá výška přibližně 33 centimetrů.
V terénu se můžete spolehnout na přední nájezdový úhel 26,1 stupňů a 20,6 stupňů vzadu a přechodový úhel 26 stupňů. Standardní lišty od Moparu chrání karoserii proti odletujícím kamínkům. Zadní náprava má převodový poměr 3,42 a spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou TorqueFlite HD. Ram poprvé nabízí továrně instalovanou přípravu pro tažné zařízení točnici, do které můžete zapřáhnout velký přívěs. Volitelně je k dispozici také automatické vyrovnávání výšky zadního vzduchového odpružení. Pick-up má dvacetipalcové ráfky s terénními pneumatikami, upravenou kapotou s masivní maskou chladiče a decentním označením Cummins.
Uvnitř se Power Wagon Diesel inspiruje řadou Heavy Duty. Zákazníci si tudíž mohou vybrat mezi látkovými nebo vyhřívanými a ventilovanými koženými sedadly. Mezi volitelné doplňky patří 14,5palcová dotyková obrazovka se systémem Uconnect 5, displej pro spolujezdce a audiosystémy od Alpine nebo Harman Kardon.
Mezi standardní výbavu patří adaptivní tempomat, systém sledování mrtvého úhlu včetně detekce přívěsu a kamerový systém pro sledování všech kol, který je určen i pro jízdu v terénu a tažení.
Uvedení modelu Ram Power Wagon Diesel modelového roku 2027 na trh je plánováno na druhou polovinu letošního roku. Základní cena v USA dosahuje 88.470 dolarů, což je asi 1.835.000 Kč.
Zdroj: Stellantis a Motor1, foto: Stellantis, video: Stellantis