Rallye Dakar 2026, 3. etapa: Prokop druhým místem přepsal historii
Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve třetí etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Nejrychlejším Čechem v kategorii kamionů byl Aleš Loprais, na druhé místo celkového hodnocení se posunul obhájce prvenství Martin Macík.
Etapa měla start a cíl v Alule v labyrintu skal a kaňonů v jedné z nejkrásnějších oblastí pořadatelské Saúdské Arábie. Byla dlouhá 666 kilometrů, přičemž 422 z nichž bylo měřených. Extrémně náročná byla navigace mezi pískovcovými útvary. Mezi vysokými pískovcovými skálami a v hlubokých kaňonech byla omezená, místy kritická.
Byl to hrozný masakr
Prokop začal v polovině druhé desítky, ale v náročném teréínu se posouval postupně pořadím nahou. Prokop byl třetí v nedělní etapě, teď pozici ještě vylepšil. Zároveň bude v další etapě platit daň v podobě startu při otevírání tratě. “Byl to hrozný masakr, nedalo se jet plynule. Startovali jsme do prachu, zároveň se nám nedařilo v trialových sekcích, kdy jsme dvakrát dojeli do úseku, který se nedal projet a museli jsme se vracet,“ popisoval Prokop na svém facebookovském profilu a dodal: “Na prvních padesáti kilometrech jsme měli velkou krizi, odrazili ráfek a dojeli zbytek etapa na ne zcela dofouknuté gumě, ale vyšlo nám to,” líčil Prokop své dojmy.
Macík dojížděl na ráfku
Mezi kamiony se přetahovali o vítězství Aleš Loprais s Martinem Macíkem, nakonec byl ale nejrychlejší Nizozemec Mitchel van den Brink, který si tak upevnil vedení. Loprais byl druhý, Macík čtvrtý a Martin Šoltys šestý. V průběžném pořadí ztrácí Macík na lídra průběžého pořadí Van den Brinka 8:21 minuty, Loprais je o dalších 33 sekund zpět.
„Nasadili jsme nádherné tempo, letěli jsme. Pak v zatáčce guma škrtla o skálu a my ji museli měnit,“ popisoval Macík. V trialové pasáži přišel další defekt a třicet kilometrů před cílem ještě jeden, ale posádka už neměla náhradní pneumatiku. „Posledních třicet kilometrů jsme dojížděli na ráfku. Kolem nebyl nikdo od nás, kdo by nám pomohl. Byl to souboj nervů a ani navigace nebyla jednoduchá,“ připomněl Macíkův navigátor František Tomášek.
Viděl hnusné nehody
Své postavení vylepšil motocyklista Martin Michek, který zajel dvanáctý čas a na 12. místo se posunul také průběžně. I nadále vede obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, na něhož Michek ztratil 20 minut. O jednu pozici si v celkovém hodnocení polepšil Milan Engel, jenž je dvaadvacátý.
“Bylo to strašné. Neustále se motáme v kamenech, takže mě už z toho bolí ruce a zápěstí. Únava je cítit. Jel jsem to přes pět hodin a čekal mě ještě dlouhý přejezd přes 200 kilometrů. V etapě jsem udělal několik navigačních chyb, což mě hrozně mrzí. Bloudili úplně všichni a dělali chyby. Viděl jsem tam hnusné nehody několika jezdců, také Štefana Svitka, bohužel. Kameny čouhaly úplně všude. Já jsem rozpletl přední kolo a jen tak dojel do cíle. V cíli jsem to odstavil a vytáhl jsem si nářadí a dotahoval to. Na to, že je to začátek Dakaru, tak už toho mají všichni plné zuby. A to teprve jedeme do maratonské etapy. Organizátor nás nešetří. Bude to fakt těžký Dakar,” líčil Engel dramatické situace třetí etapy.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 3. etapa
Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 4:26:39; 2. Brabec (USA/Honda) +2:17; 3. Sanders (Aus./KTM) +3:28; ... 12. Michek (ČR/Hoto) +12:02; 22. Engel (ČR/Kove) +40:45; 33. Drdaj (ČR/KTM) +1:04:06; 54. Prokeš (ČR/KTM) +1:32:01; 56. Pabiška (ČR/KTM) +1:32:57.
Automobily: 1. Guthrie, Walch (USA/Ford Raptor) 4:04:32; 2. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +2:27; 3. Botterill, Mena (JAR, Šp./Toyota Hilux IMT) +1:01; ... 31. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +36:09; 42. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +47:34.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 4:52:59; 2. Loprais (ČR/Iveco) +1:02; 3. De Groot (Niz./MM Technology Iveco) +3:35; 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +4:51; ... 6. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +22:26; 11. Valtr (ČR/Iveco) +40:29.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 12:12:31; 2. Brabec (USA/Honda) +1:07; 3. Schareina (Šp./Honda) +1:13; ... 12. Michek (ČR/Hoto) +48:22; 23. Engel (ČR/Kove) +1:39:43; 26. Drdaj (ČR/KTM) +2:02:34; 45. Prokeš (ČR/KTM) +3:41:13; 46. Pabiška (ČR/KTM) +3:48:48.
Automobily: 1. 1. Guthrie, Walch (USA/Ford Raptor) 11:27:20; 2. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +26 s; 3. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) +1:08; ... 33. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +1:20:16; 43. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +2:10:37.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 13:22:57; 2. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +8:21; 3. Loprais (ČR/Iveco) +8:54; ... 8. Valtr (ČR/Iveco) +1:26:17; 14. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +3:36:38.
Výsledky jsou neoficiální.