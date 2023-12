Tesla vědomě prodávala auta s vadnými díly. Reklamace nechtěla uznávat

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kontroverzí okolo automobilky Tesla je spousta, ovšem ta, která vyplula na povrch v posledních dnech, vypadá snad nejzávažněji. Automobilka podle agentury Reuters, která o tématu přinesla obsáhlou reportáž, vědomě prodávala auta s vadnými podvozkovými díly, poloosami a jednotkami řízení.

Podle interních dokumentů automobilky, ke kterým se reportéři Reuters dostali, automobilka sledovala opakující se problémy v některých dílech, které připojují kola k vozidlu. Součásti zavěšení kol přitom jsou to poslední, co by mělo u auta mít nějaké riziko selhání, neboť pokud třeba vůz ztratí schopnost zatáčet ve vyšší rychlosti, může to ústit ve vážnou nehodu.

Jednotlivé problémy se zavěšením kol či s řízením tesel se probírají na internetu už dlouho. Až dokumenty, které agentura získala a prozkoumala, však nabízí vhled do toho, jak rozsáhlé problémy jsou a jak je automobilka plošně řeší. Záznamy ukazují, že firma věděla o poruchovosti mnohem víc, než tvrdila spotřebitelům i úřadům.

Video se připravuje ...

K vadným dílům patřily věci jako ramena zavěšení, poloosy či dokonce soustavy řízení, a není to nová věc – podle zjištění agentury se tyto problémy táhnou už od začátku existence automobilky v nultých letech 21. století. Dokumenty pocházejí z doby mezi léty 2016 a 2022 a obsahují analýzy a závěry zkoumání dílů inženýry.

Co je zarážející, také mezi nimi jsou instrukce, které nařizují servisům na celém světě zákazníkům tvrdit, že rozbité díly na jejich autě nebyly defektní, tvrdí agentura. S tím se pojily také snahy neuznat opravu jako záruční a přenést náklady na zákazníka. Tesla tak měla snižovat finanční náročnost záručních oprav ve statistikách, aby přesvědčila investory, že dokáže být v dlouhodobém horizontu zisková.

V dubnu roku 2019 inženýr Tesly Ralf van Gestel uzavřel svůj interní výzkum, který se věnoval nákladům na záruční opravy za období od května 2018 do dubna 2019. Uváděl, že jen na záruční opravy zavěšení kol automobilka v tom roce vydala 3,9 milionu dolarů (tehdejším kurzem 89 milionů korun). Většina problémů se podle něj stala do dvou a půl let od předání auta zákazníkovi. Van Gestel doporučil zlepšit kvalitu dílů a žádat příslušného subdodavatele o náhradu nákladů.

Zda se tak stalo, není jasné, víme ale, že problémy neustaly. Analýzy činnosti servisů ukazují, že v době mezi lednem 2021 a březnem 2022 automobilka na celém světě vyměnila 66 tisíc poloos a 120 tisíc horních ramen zavěšení. Další dokumenty, ke kterým se agentura Reuters dostala, ukazují, že inženýři zkoumali problémy se selháváním dílů zavěšení ještě v roce 2022.

V moment, kdy vadné díly selžou, to znamená náhlou ztrátu ovladatelnosti vozu. Extrémem je případ Shreyanshe Jaina, elektrotechnika z anglického Cambridge. Ten si letos v březnu nadšen odvezl nový Model Y z autosalonu, ovšem už druhý den, kdy auto nemělo na odometru ani 200 kilometrů, se zbortilo odpružení pravého předního kola a vůz se s drhnutím o vozovku zastavil.

Měl štěstí, že zrovna jel pomalu; odbočoval do své ulice. „Kdybychom jeli po dálnici a tohle by se stalo, mohla by to být katastrofa,“ cituje ho agentura. Oprava si vyžádala 40 hodin času a účet za ni byl v přepočtu přes 310 tisíc korun – a Tesla odmítla uznat záruku. Selhání odpružení podle ní bylo zapříčiněno dřívějším poškozením dílů.

Lidí, kterým se stalo něco podobného, byť ne hned druhý den po koupi, jsou podle Reuters desítky tisíc po celém světě. V Číně donutily úřady Teslu provést svolávací akci kvůli vadnému zavěšení kol v roce 2020. Problémy velmi podobné těm, které zažil Jain, tam ale byly známy už od roku 2016.

V USA Tesla od roku 2018 pořádala devět svolávacích akcí kvůli odpružení a řízení, všechny ovšem kvůli relativně malému počtu vozidel, nanejvýš v desítkách tisíc. V reakci na čínskou svolávací akci automobilka sdělila americkému úřadu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu), že sice auta svolala, ale se závěry tamních úřadů nesouhlasí; nebojovala s nimi soudně údajně kvůli tomu, že by to bylo „těžké břímě“. Její americký postoj zněl, že problémy jsou způsobené špatným chováním řidičů k vozům.

Úřad v té věci nenařídil žádnou svolávací akci, ale od roku 2020 zkoumá jiný díl odpružení Modelů S a X. Letos v červenci také začal zkoumat výpadky posilovače řízení, ale kvůli probíhajícímu vyšetřování věci odmítl komentovat.

Majitelé aut značky Tesla podle Reuters letos v USA poslali NHTSA celkem 260 stížností na problémy s odpružením a řízením. U koncernu GM to bylo 750 stížností, u Toyoty 230. Ovšem zatímco Tesla má na počtu aut registrovaných v USA méně než 1% podíl, u koncernu GM to je 21 % a u Toyoty 15 %. Poměrný počet stížností je tedy u Tesly podstatně vyšší než u těchto dvou koncernů.

Podle Davida Friedmana, který vedl NHTSA za prezidenta Baracka Obamy, jsou takovéto defekty na zavěšení kol u relativně nových aut vzácné. „Rozhodně se nedá očekávat selhání zavěšení kola během prvních pár let provozu vozidla,“ řekl agentuře.