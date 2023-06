Tesla vládne elektromobilům, je i nejhodnotnějším automobilovým výrobcem

Do širokého povědomí ale značku dostal technologický vizionář a nejbohatší člověk světa, americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk (52), který se do týmu přidal o rok později. Tesle se za 20 let své dosavadní existence podařilo změnit svět automobilového průmyslu, když se stala největším světovým výrobcem elektromobilů a zároveň je i nejhodnotnější výrobcem automobilů.

Tesla v současnosti udává tempo v elektromobilitě a ovládla už první etapu éry tohoto nového pohonu aut. Přilákala tak i pozornost investorů, a to svou vizí příští generace vozů a tím, že se prosadila na novém trhu plně elektrických vozidel, na kterém měla v loňském roce osmnáctiprocentní podíl. Od roku 2020 je navíc nejhodnotnější automobilkou na světě a v současné době její tržní kapitalizace činí přes 816 miliard dolarů, což je více než mají tradiční automobiloví giganti General Motors, Volkswagen, Ford a Toyota dohromady. Tesla přitom vyrábí jen zlomek aut ve srovnání s produkcí svých zavedených rivalů.

První model značky, sportovní elektromobil Tesla Roadster, se začal sériově vyrábět v březnu 2008. Tento malý sporťák zaujal zejména svojí akcelerací, ve své první verzi dokázal zrychlit na 100 km/h za čtyři sekundy. Na jedno dobití ujel asi 400 kilometrů a vyráběl se do roku 2012. Nyní se do výroby připravuje nová verze modelu Roadster, která by měla dosahovat zrychlení z 0 na 100 km za těžko uvěřitelné méně než dvě vteřiny s dojezdem až 1000 kilometrů.

Klíčovou událostí se pro automobilku stalo představení sedanu střední třídy s názvem Model 3. Tento vůz, který měla veřejnost možnost poprvé spatřit v březnu 2016, je prvním modelem značky určeným pro masový trh a přestože spuštění jeho výroby se neobešlo bez problémů, pro Teslu znamenal trefu do černého. Téměř 4,7 metru dlouhý automobil umožňuje na jedno nabití dojezd minimálně 346 kilometrů, ve verzi s vyšším dojezdem pak až 580 kilometrů. Zrychlením z 0 na 100 km jen těsně překračujícím čtyři sekundy dokáže konkurovat i těm nejrychlejším supersportům a zákazníky zaujme i svým systémem poloautonomního řízení či minimalisticky zpracovanou přístrojovou deskou s obřím dotykovým displejem uprostřed. Počátkem roku 2020 se stal nejprodávanějším světovým elektromobilem a dosud se ho celosvětově prodalo přes 1,9 milionu kusů.

Nejprodávanějším vozem značky je však v současnosti SUV Model Y, který vychází z podvozkové plošiny Modelu 3. Za letošní první čtvrtletí se stal dokonce nejprodávanějším autem světa, když s počtem 267.000 prodaných kusů předčil dosavadního lídra globálního trhu Toyotu Corollu.

V současnosti tvoří nabídku značky kromě zmíněných veleúspěšných modelů ještě luxusní sedan Model S, elektrické SUV Model X a loni v prosinci se také rozběhla výroba tahače Semi. Dlouho očekávaným modelem je pickup Cybertruck s futuristickými křivkami, jehož výroba by měla být po několika odkladech zahájena později v letošním roce.

Automobilka, která sídlí v texaském Austinu, má hlavní závod v americkém městě Fremont ve státě Kalifornie. Podnik kdysi patřil Toyotě. První továrnou Tesly mimo Spojené státy se v roce 2019 stal závod v čínské Šanghaji. V Evropě má firma zatím pouze továrnu v obci Grünheide nedaleko Berlína. Třetí továrnu mimo domovský trh Tesly ve Spojených státech by Tesla měla postavit v Indonésii.

V loňském roce Tesla dodala zákazníkům 1,31 milionu vozů, což představovalo meziroční nárůst o 40 procent. V letošním prvním čtvrtletí Tesla prodala 422.875 elektromobilů. Společnost tak vyrovnala svůj dosavadní rekord, ale zaostala za očekáváním.

Akcie firmy však divoce kolísají. Ze svého maxima z listopadu 2021 se snížily zhruba o polovinu, v letošním roce však znovu výrazně stoupají. Tesla od počátku letošního roku svoje modely prudce zlevňuje a Musk tento krok zdůvodňuje tím, že chce, aby elektromobily byly masově dostupné. V prvním čtvrtletí 2023 automobilce klesl navzdory vyšším tržbám čistý zisk meziročně o 24 procent na 2,5 miliardy dolarů (přes 53 miliard Kč). Přesto si značka drží jednu z nejvyšších ziskových marží v automobilovém průmyslu.

Budoucí cíle má Tesla rozhodně ambiciózní. Značka je například v současnosti na pokraji toho, aby její vozidla byla zcela autonomní. Firma je podle Muska jedinou automobilkou, která věří, že může dosáhnout plné autonomie aktualizací softwaru. Vypadá to, že se to stane letos, řekl opatrně v květnu Musk, když se ho zeptali. Dalším Muskovým cílem je do roku 2030 prodávat ročně 20 milionů elektromobilů. Tím by se Tesla podílela na celosvětové výrobě automobilů 20 procenty a svojí výrobou by dvojnásobně převýšila jakoukoli jinou automobilku. K tomu ale podle odhadů potřebuje investovat šestkrát více než doposud.