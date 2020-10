Test Aprilia Shiver 900: V náruči zralé Italky

Zdá se to být neuvěřitelné, ale Aprilia Shiver tu je s námi již od roku 2007. Za třináct let se dočkala jen jedné výraznější modernizace. Před čtyřmi roky se zvětšil zdvihový objem vidlicového dvouválce z původních 750 cm3 na devět set, aby splnil emisní normu Euro 4. Dostala také digitální displej, který lze od loňska spojit s mobilním telefonem přes rozhraní MIA. Jinak tahle šmrncovní Italka vypadá pořád stejně. A sluší jí to jako zamlada. Stačí se zahledět na šroubovaný příhradový rám, postranní uložení zadního odpružení, červeně lakované hlavy válců, buclatou nádrž nebo dva laufy vedené pod sedadlem a už se těšíte, jak ji sevřete mezi stehny.

Než vyrazíme

Velikostí je shiver na 174 cm vysokého jezdce tak akorát. Pozice za řídítky je komfortní a nevadí nám ani vyšší stupačky, protože jsou posunuty hodně dozadu. Vzhledem k nemalé pohotovostní hmotnosti 218 kg a zvýšenému těžišti kvůli koncepci motoru a výfukům umístěným nahoře – a to jsou akrapoviče výrazně lehčí než standardní – se s aprilkou na místě hůře manipuluje. Této vlastnosti nepřidá ani malý rejd. Když se rozjede, je vše v naprostém pořádku. Hbitě se proplétá městským provozem a veze nás na klidnější a opuštěnější místo. Na běžné cestování je přívětivá, sedlo velikostně a tuhostí ideální a prvních sto kilometrů zvládáme na jeden zátah. Podélně uložený vidlicový dvouválec patří v konkurenci ostatních devítistovek mezi nejslabší, ale vůbec nám to nevadí. Při pohodové jízdě stačí točit nad 3000 otáček, pootočit rukojeť plynu a máme k dispozici vždy dost síly. Na dálnici se stejně přes 130 km/h moc často nedostaneme, protože od stovky s námi pěkně cloumá vítr – některé naháče chrání jezdce lépe.

Svět motorů 40/2020

Všeho s mírou

Plný potenciál si necháváme až na klikatice daleko od civilizace. Startovacím tlačítkem přepínáme z normálního módu Tour na Sport – v nabídce je ještě Rain. Véčko s největším výkonem 70 kW a točivým momentem 90 Nm nám hned ukazuje, co v sobě ukrývá. Svým charakterem plní vše, co od něj čekáme. Motor rychleji reaguje na otočení plynové rukojeti a ve středních otáčkách nás obří krouťák tlačí do sedla. Pro okamžité reakce a bližší propojení se strojem se nám tenhle režim zamlouvá víc. Zrychlení je výrazné, ale nijak zběsilé. Elán pokračuje až do červeného pásma otáčkoměru. Akceleraci navíc doprovází typický rachot od motoru a tlumené dunění z výfuků. Akrapoviče za skoro šedesát tisíc tomu dávají pověstnou třešničku na dortu.

Pevný rám a tuhý podvozek se zadním plně stavitelným tlumičem Sachs se starají o výborné jízdní vlastnosti. Aprilka drží zvolenou stopu zuby nehty a hbitě se překlápí z jednoho směru do druhého. Sportovně laděný podvozek by zvládl i větší nálož koní. Na druhou stranu nám ukazuje pravou kvalitu českých silnic. Žádný hrbol ani díru neschová, ale není to zase tak, že by nás chtěla vyhodit ze sedla. Komfortu je méně, zato máme přehled o dění pod koly, což nám vyhovuje. Fešná Italka zkrátka ukázala, že i ve vyšším věku má kouzlo, kterému není těžké podlehnout.

Plusy

Atraktivní vzhled

Charakteristika vidlicového dvouválce

Přirozená jízdní pozice

Slušná cena

Přesné a rychlé řazení

Minusy

Malý rejd

Tužší podvozek