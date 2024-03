TEST Audi Q8 50 TDI quattro – Má vůbec nějakou chybu? My nic nenašli

Vrcholné SUV-kupé od Audi se začalo prodávat s decentním faceliftem, který sice přináší jen minimum zásadních novinek, zato výrazně zpříjemňují každodenní život s tímto modelem. Objektivní chyby se na něm hledají jen těžko. Ostatně, zkuste to sami.

Hlavní displej slouží pro přístup do menu, zobrazení navigace nebo multimédií. S novými funkcemi má i lehce upravenou grafiku s přizpůsobitelným rozhraním domácí stránky. Infozábavní systém se s novou modernizací snaží odpoutat od nutnosti konektivity mobilního telefonu skrze Apple CarPlay nebo Android Auto a nově disponuje podporou aplikací třetích stran. Už když s Audi Q8 poprvé vyjedete ze showroomu, bez nutnosti připojení vašeho telefonu si můžete pustit hudbu ze streamovacích služeb Spotify a dalších.

V luxusním interiéru Audi Q8 se toho změnilo jen absolutní minimum, což rozhodně není na škodu. Z německých prémiových automobilek je to právě Audi, jejichž architektury a ergonomie interiérů mi v dnešních dnech vyhovují asi nejvíce. V Audi Q8 tak stále zůstává digitální přístrojový štít v kombinaci s už tradičním infotainmentem Audi MMI se dvěma dotykovými obrazovkami nad sebou.

Novinkou je i funkce spolupracující se zadními senzory, díky nimž světla zintenzivní další OLED segmenty, když se na vás v koloně až příliš lepí vůz za vámi. Je to indikace snažící se zabránit zbytečným drobným ťukancům.

Pokud byste z nejmodernějších aut chtěli přenést na všechny předcházející modely jedinou technickou vymoženost, jsou to právě výrazně výkonnější světlomety. Ty v novém Audi Q8 umí v režimu dálkových světel dosvítit vyšší stovky metrů daleko a ještě si je můžete individualizovat podle vaší aktuální nálady. Designéři Audi vám totiž umožňují volbu světelného podpisu nové „Q-osmičky“.

S Audi Q8 se navíc nemusíte bát jet opravdu rychle, protože s moderní technikou až potlačuje fyziku, a dokonce i se standardními ocelovými brzdami zastavuje na pár desítkách metrů. Většinu času však nepochybně strávíte s klidnějším jízdním tempu, což jsem dělal i já. Jakmile jsem do Audi Q8 50 TDI quattro poprvé nastoupil, okamžitě jsem jej přepnul do nejpohodlnějšího jízdního režimu Comfort a vyrazil vstříc stovkám kilometrů.

A to vše si užijete v absolutním komfortu. Standardem luxusního Audi Q8 sice jsou klasické ocelové pružiny, ale pohodlnější adaptivní vzduchový podvozek s regulací světlé výšky za příplatek je jasnou volbou. V testované výbavě S line je navíc k dispozici ve verzi sport s funkcí „zdvih“ pro dosažení maximální možné světlé výšky. Volitelně můžete sáhnout i po systému řízení všech kol, díky němuž se „Q-osmička“ v zatáčkách virtuálně zkracuje a pomáhá lepší manévrovatelnosti i ovladatelnosti.

Dokonce i s dynamickým tempem na okreskách jsem během celého testovacího týdne dosáhl kombinovaných 10 litrů na 100 kilometrů. Svou zásluhou na tom má i nastavení mild-hybridu, který při vypíná spalovací motor při plachtění v rychlostech od 55 do 160 km/h. Současně jej zhasíná při zastavování už v rychlosti nižší než 22 km/h a stará se o opětovné starty, tedy pokud nedeaktivujete systém stop/start.

Všiml jsem si toho během jedné z mých pravidelných dálničních cest z bydliště do kanceláře. Po „strakonické“ dálnici D4 a pražské Jižní spojce jsem dojel až do Holešovic za 8,2 litru nafty na 100 kilometrů. Upřímně, v tu chvíli jsem začal přemýšlet nad skutečností, proč bych měl v životě uvažovat o menší alternativě každodenního vozu s výrazně menším motorem.

Faceliftovaná „Q-osmička“ sice nemá technická vylepšení, ale v běžném provozu ukazuje tu nejlepší vlastnost velkých turbodieselů, zejména s ohledem na už dlouho probíhající downsizing. Nejenže si okamžitě zamilujete lehkost, s jakou nenuceně zrychluje i do vysokých dálničních rychlostí, ale umí spojit příjemné s užitečným – příjemnou cestovní dynamiku s relativně nízkými provozními náklady.

Nám se během prvního testování faceliftovaného modelu dostala do rukou vrcholná naftová varianta 50 TDI quattro. Základem techniky je elektrifikovaný přeplňovaný třílitrový vznětový šestiválec s 48voltovým startér-generátorem. Nejvýkonnější turbodiesel v současném Audi Q8 vyvine maximálních 210 kW (286 koní) při 3500 až 4000 ot./min. a disponuje vrcholným točivým momentem 600 newtonmetrů od 1750 ot./min. Standardem je osmistupňová převodovka Tiptronic od ZF a permanentní pohon všech kol quattro se samosvorným středovým diferenciálem.

Závěr

Faceliftované Audi Q8 sice nepřináší příliš zásadních novinek, ale je přesně o tom, o čem má modernizace být. Vylepšuje pouze to nutné a zbytek nechává tak, jak to bylo, pokud to funguje správně. V nejnovějším modelu navíc zaujme hlavně výkonnými světlomety, individualizovatelným světelným podpisem a výkonnými motorizacemi.

Už během prvních dnů testování jsem se ptal sám sebe, zda by modernější elektromobily Q8 e-tron mohly ve srovnávacím testu s nejsilnější naftovou Q8 vůbec obstát. Zejména při pohledu na oficiální cenu modelu, dynamiku, komfort i reálnou spotřebu paliva si říkám, jestli automobilový vývoj může přinést ještě lepší výsledky. Audi zkrátka ukazuje, jak správně využít náskok díky technice.

A jestli má vůbec nějakou chybu? Objektivně asi ne. Fakt, dívali jsme se několikrát a vedli o tom v redakci dlouhé diskuse. Subjektivně se mi moc nelíbí nový odstín Sakhir, ale barev je na výběr až až. Pokud vás napadá nějaká objektivní chyba Audi Q8, napište nám ji do komentářů. Na cenu, výbavu, úroveň zpracování, vnitřní prostor, pohonnou techniku nebo jízdní vlastnosti totiž Audi Q8 nedostanete.

Nejlevnější verze modelu 2.039.900 Kč (Q8 45 TDI quattro) Základ s testovaným motorem 2.145.900 Kč (Q8 50 TDI quattro) Testovaný vůz bez příplatků 2.145.900 Kč (Q8 50 TDI quattro) Testovaný vůz s výbavou 3.184.000 Kč (Q8 50 TDI quattro)

Plusy

Decentní facelift

Výkonné světlomety

OLED zadní světla s individualizací

Příjemná spotřeba paliva

Jízdní komfort i výkon

Minusy