TEST BMW X6 M Competition – Elektrifikace ku prospěchu osmiválce

Už je tomu skoro rok, co mnichovská automobilka BMW představila facelift i technickou modernizaci svých kdysi vrcholných sportovních SUV. Legendární sportovní divize M byla v minulých měsících vidět hlavně díky důležitým novinkám, jako jsou nová generace základního kupé M2, rychlé rodinné kombi M3 Touring nebo až kontroverzní plug-in hybridní luxusní SUV jménem XM. Dvojice modelů X5 M a X6 M tak vedle nich i po faceliftu působí nevýrazně.

Když se mi futuristické novinka oslavující 50. výročí nejrychlejšího písmenka v abecedě loni v létě dostala do rukou, zavzpomínal jsem na BMW X6 M Competition, že to nejlepší vždy nemusí být to nejdražší. Minimálně dynamikou základní BMW XM na dřívější vrchol značky bohužel nestačí a rychlejší je až exkluzivnější specifikace Label Red. A když se mi před koncem loňského roku dostala do rukou i nejsilnější „X-šestka“, najednou jsem ji začal vidět jinak.