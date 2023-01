TEST Audi SQ8 – Hrubá síla

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Audi vám umožní poměrně rozsáhlou míru individualizace, ale také si za to nechá zaplatit. Zpracování je kvalitní a interiér působí hodnotně. Jen škoda toho rozsáhlého použití leskle černého dekoru na palubní desce a středovém tunelu. Vím, stěžuju si na to často, ale byť tomuto řešení do určité míry rozumím, pravdou zůstává, že není příliš praktické. Ale jestli na pravidelné čištění máte své lidi, tak proč ne…

Ještě bych rád upozornil, že interiér, jaký vidíte na fotkách, má do sériového hodně daleko. Jen pro představu - najdete zde například sedadla S sportovní plus čalouněná kůží Valcona s diamantovým prošíváním za 67.900 Kč, rozšířené čalounění částí interiéru kůží za 99.500 Kč, karbonový dekor Vector za 25.700 Kč, head-up displej za 41.900 Kč, čalounění stropu černou Alcantarou za 45.000 Kč a tak dále. Pravda, vybíral jsem v první řadě ty dražší prvky, ale představu jste si asi udělali.

Za sebe musím říct, že jak moc SUV nemusím, tak SUV kupé mi přijdou vyloženě postavená na hlavu. Zákazníci je však chtějí, takže by Audi bylo hloupé, kdyby této kategorii vzdorovalo. Ve srovnání s konkurenčními BMW X6 a Mercedes-Benzem GLE kupé ale cením, že záď vozu svým tvarem místo liftbacku připomíná spíše hatchback. Auto působí praktičtějším dojmem, ale na „stylu“ mu to neubírá.

Motor, jízdní vlastnosti

Čtyřlitrová potvora

Není velkým překvapením, že Audi Q8 sdílí platformu se sourozencem Q7. Ostatně, v rámci koncernu stejnou platformu používají také Bentley Bentayga, Lamborghini Urus a Porsche Cayenne. Proti praktičtějšímu Audi Q7 má Q8 jinak naladěný podvozek, ovšem pro vysledování přesnějších rozdílů bych potřeboval mít k dispozici obě auta najednou. Při zpětném porovnání s dříve testovanou SQ7 mi podvozek SQ8 s pětiprvkovým zavěšením kol vepředu i vzadu přišel mírně tužší, ale to se dá vzhledem k atletičtějšímu zaměření modelu očekávat.

Pod přední kapotou se ukrývá stejný čtyřlitrový přeplňovaný zážehový osmiválec TFSI jako v Audi SQ7, naladěný na totožný maximální výkon 373 kW při 5.500 ot/min. Také maximum točivého momentu je stejné, a to 770 Nm v rozmezí od 2.000 do 4.000 ot/min. Síla motoru proudí skrze osmistupňovou automatickou převodovku Tiptronic ke všem čtyřem kolům. Permanentní pohon všech kol quattro je doplněn samosvorným mezinápravovým diferenciálem.

Dále je součástí standardní výbavy adaptivní sportovní pneumatický podvozek, elektromechanický posilovač řízení, progresivní řízení a řízení všech kol. Natáčecí zadní náprava pak funguje stejně, jak jsme u podobných systémů zvyklí, tedy v nízkých rychlostech se zadní kola otáčí na opačnou stranu než ta přední, čímž je zvýšena obratnost vozu, zatímco ve vysokých rychlostech se otáčí shodně s předními a zvyšují stabilitu.

U testovaného exempláře se navíc připlácelo 144.700 Kč za paket podvozku advanced, jenž zahrnuje například elektromechanickou aktivní stabilizaci náklonů karoserie nebo sportovní diferenciál na zadní nápravě. Klasický zadní diferenciál doplňuje dvojice elektronicky řízených vícelamelových spojek, jejichž pomocí systém quattro aktivně a variabilně rozděluje točivý moment mezi zadní kola.

Audi SQ8

Přerostlý hot hatch?

Podobně jako v případě naladění podvozku, také celkový jízdní projev Audi SQ8 mi při zpětném srovnání s SQ7 přišel o fous ostřejší. I zde by se hodila možnost přímého porovnání, nicméně je pravdou, že SQ8 má navzdory hmotnosti kolem dvou a půl tuny síly na rozdávání a třeba takové předjíždění je až absurdně jednoduché. Velké Audi je bestií v sofistikovaném hávu.

Zatímco rychlost v přímce se dá od auta s výkonem 373 kW očekávat, obratnosti SQ8 v zatáčkách se dá těžko věřit. Díky propracované technice a elektronice by s tímhle autem dokázal jet rychle i začátečník a auto by se o většinu postaralo samo. Stinnou stránkou je, že řidiče tolik nevtáhne do děje a není moc hravé. Rychlé Audi je neuvěřitelně schopné a na suché silnici by většina řidičů dosáhla svého limitu dříve, než by se k tomu svému dostala SQ8. Tou dobou ale jedou daleko za hranicemi zákona.

Audi SQ8 vyloženě svádí k „chuligánské“ jízdě a díky velkým kolům a systému quattro většinou nemá potíž s trakcí. Od řízení se dle očekávání moc zpětné vazby nedočkáte, zato je přesné a umožňuje velké auto precizně nasměrovat. Ve sportovním jízdním režimu navíc ztuhne a převodovka Tiptronic začne řadit agresivněji. Také systém vyrovnávání náklonů karoserie a natáčení zadních kol odvádí mamutí práci, o sportovním pohonu všech kol nemluvě.

Způsob, jakým si Audi SQ8 pohrává s fyzikálními zákony, je zábavný. Vím, je to klišé, ale oblafnout je úplně nedokáže. Hmotnost a výška auta se zkrátka dříve nebo později projeví. Přestože by se to v lehce svižném tempu mohlo zdát, SQ8 prostě není hot hatch. Nejen, že má z hlediska objemu i počtu válců minimálně dvojnásobný motor, jeho hlavním limitujícím faktorem je nejméně o tunu vyšší hmotnost. A ta absence hravosti.

Audi SQ8

Ani když zvolníte tempo na úroveň běžných smrtelníků, nepřestane být Audi SQ8 fascinující stroj. V komfortním jízdním režimu umí auto být dostatečně pohodlné, a to navzdory velkým 23palcovým kolům. Jako dálniční křižník funguje SQ8 skvěle a kilometry polyká s lehkostí. Drobnou pihou na kráse je trocha aerodynamického hluku ve vyšších rychlostech, který zřejmě způsobují bezrámová okna. Možná je ale registrovatelný jen kvůli tomu, jak dobře je auto jinak odhlučněné.

Ve městě se Audi SQ8 také neztratí a díky všem technickým fičurám se jím dokáže proplétat relativně snadno. Velikost auta neobelstíte, a to především při parkování, ale pro koho je snadné parkování na horních příčkách priorit, nepořídí si velké SUV. Pro vysoké řidiče pak může být občas problematický výhled na semafory.

A co spotřeba? Nemá smysl chodit kolem horké kaše. Když na to šlapete, Audi SQ8 se neupejpá a při dravé projížďce si podle palubního počítače nebojí říct o příděl více než 30 litrů na 100 kilometrů. Po jednom obzvlášť agresivním svezení palubní počítač ukázal spotřebu o desetinku litru překračující 40 l/100 km… To jsme ale zpátky u té „chuligánské“ jízdy. Když jsem se zrovna nesnažil o změnu rychlosti nebo směru rotace Země a jezdil běžným, každodenním způsobem, spotřeba se pohybovala mezi 12 a 13 l/100 km. To je v souladu s oficiálně udávanou kombinovanou spotřebou 12,8 l/100 km. Týdenní test jsem zakončil s průměrnou spotřebou 14,1 l/100 km, a to včetně výše zmíněných rychlých svezení.