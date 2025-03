TEST BMW X3 20d xDrive – Zamračenec s parádním podvozkem

BMW X3 zase o něco nakynulo. Proti předchůdci je o tři centimetry delší i širší. Výška se o 2,5 centimetru snížila a auto hned vypadá méně jako krabice. Vynikne to hlavně při přímém porovnání. Objektivně lze říct, že se BMW dost odlišuje a vypadá výrazněji než němečtí konkurenti. Není ale problém poznat, že jde o BMW a rozeznat i jednotlivé generace X3.

Je tohle BMW hezké, nebo není? Tuhle otázku si kladu u řady nových modelů BMW a obvykle se mi svým způsobem líbí, ale nikdy si tím nejsem 100% jistý. Čím více ale auto obcházím, tím víc si myslím, že tento design. Ovšem kdo chce auto, ze kterého sálá radost, vlídnost a optimismus, bude muset hledat jinde - na to se X3 opravdu hodně mračí.

I když někteří kolegové měli výtky, že interiér působí lacině, osobně tento dojem nemám. V interiéru navíc pomáhají příplatky za luxusnější provedení palubní desky. Ano, kdyby člověk zkoumal všechny materiály a osahával různá místa, našlo by se pár výtek. Jenže do auta si lidé sednou a jedou. Z toho, co je běžně vidět a na co se opravdu sahá, je jasné, že jde o prémiový vůz a není tu nic laciného nebo pouťového.

Jako celek vnitřek působí dobře a zvlášť bych ocenil ambientní osvětlení, na které šli v Mnichově trochu jinak než konkurence. Vše, co je na fotografiích dohněda, může mít libovolnou barvu a různou míru podsvětlení. Je to pěkný malý detail. Některým lidem ale může tato forma osvětlení vadit.

Výborná jsou sportovní sedadla, ve kterých se skvěle sedí. Auto je ve všech směrech prostorné, jen možná v zavazadelníku umí konkurence vykřesat větší objemy. Z pohledu ergonomie je tradiční výtkou poměrně nepřehledné hlavní menu, kde je těžší hledat tu správnou aplikaci. Škoda je i dalšího úbytku fyzických tlačítek a nutnosti spoustu věcí řešit přes centrální obrazovku, ovladače před loketní opěrkou s řadou věci nepomohou. S vyhříváním sedadel nebo nastavením teploty je třeba na displej.

BMW X3 20d xDrive | auto.cz/Michal Kollert

Zaskočilo mě i ovládání jednotlivých výdechů klimatizace, na kterých jsou dotykové plošky s čísly 0 a 1. Protože tam není žádná jiná ikonka, při prvním setkání jsem nemohl přijít na to, o co jde. Hledal jsem proto v aplikaci, kterou lze konkrétní auto na dálku ovládat a sledovat. Při kliknutí na položku návod ale žádala instalaci další aplikace, kde bylo třeba opět zadat VIN vozu. A po nepřehledném hledání jsem zjistil, že je to ovládání ventilace s krajními hodnotami vypnuto a zapnuto. Kdyby k tomu nakreslili malý ventilátorek, pochopil bych to hned. Působí to sice originálně a jistě i luxusně, nevím moc, co je špatného na klasických ovladačích, které se navíc jen těžko rozbijí.

Potěší maličkosti, jako to, když vypnete zvuk rádia při vjezdu do tunelu, tak se na výjezdu zase zapne. To umí například i u podzemních garáží. Zkrátka když se vrátí signál, vrátí se i zvuk. Auto předpokládá, že řidič vše vypnul kvůli šumu.

Plus si auto zaslouží i za místa k bezdrátovému nabíjení či zkrátka jen uložení dvou telefonů. Ty jsou stále na očích a v případě potřeby na nich může například běžet další navigace, která bude stále viditelná.