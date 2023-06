Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

A jak se kombík BMW M3 odlišuje od výchozího sedanu? Pravdou je, že zase o tolik větším autem není. Prostornost na zadních sedadlech je přibližně stejná a základní objem zavazadlového prostoru vzrostl pouze decentně. Nově je o 20 litrů větší, takže dosahuje celkových 500 litrů. Sklopením zadních sedadel jej pak zvětšíte na maximálních 1510 litrů. Jediné, co si v kufru musíte pohlídat je skutečnost, abyste si zbytečně nerozházeli nákup, protože váš motor se s ním mazlit nebude.

Hlavním důvodem jsou M sportovní karbonová sedadla, s nimiž se musíte sžít. Nastupování a vystupování komplikuje vysoká pevná bočnice sedáku, přes kterou se musíte při nastupování naučit vyhoupnout ven. Jenže když se pohodlně posadíte do sedadla, překvapivě v něm přežijete cestování i po dobu stovek kilometrů. Jsou nečekaně komfortní. Nejvýznamnější kvality karbonových skořepin pak oceníte hlavně, když vás baví rychlá jízda v zatáčkách. Vytvářejí opravdu silnou oporu tělu.

Unikátnější výbavu M Performance Parts najdete také v interiéru, i když pouze decentně. Individualizaci tu napomáhá semišová loketní opěrka, koberečky nebo kolíčky zámků dveří s emblémem divize M. Když to řeknu upřímně, testované BMW M3 Touring je v až extrémní specifikaci, jakou si objedná asi jen minimum zákazníků. Je postaveno pro zážitek, každodenní praktičnost je tu vedlejší.

V dnešních dnech se v Mnichově rozhodli vsadit na unikátní šarm „M-trojkového“ kombíku naplno. S loňskou modernizací nejnovějšího BMW M3 představili i praktičtější karosářskou variantu Touring. Dokonce si zachovává i pro mnichovské kombíky charakteristické otevíratelné zadní okno pro zjednodušený přístup do zavazadlového prostoru. Hlavním cílem inženýrů bylo přinést drama do světa rodinných aut a ohrozit Audi RS 4 Avant .

A s jakými provozními náklady jezdí? Automobilka uvádí oficiální kombinovanou spotřebu paliva 10,4 l/100 km podle WLTP, ale realita je taková, že málokdy klesne pod 12 l/100 km. K těmto hodnotám se přiblížíte zpravidla v nejekonomičtějším jízdním režimu a s velmi lehkou nohou. Jenže důležité je si uvědomit, jaké stádo pod kapotou živíte. Je to více než pět stovek koní v kombíku s pohotovostní hmotností těsně pod dvěma tunami. A to je docela dobrý nákup.

Vraťme se ještě k podvozku. Dokonce i s tužším sportovnějším naladěním není M3 Touring rodinným sporťákem, co by z vás zbytečně vytřásal duši a nadšeně se tím bavil. Sice ochotně kopíruje asfalt, ale současně zvládá jemně tlumit nepříjemné nerovnosti a není nesnesitelně tvrdý. Celkově je komfortní i s volitelnými karbonovými skořepinovými sedadly. Jistotou pak je, že M3 Touring je řidičštějším nástrojem než konkurenční Audi RS 4 Avant, které je spíše požíračem dálničních kilometrů než sportovním autem.

A když na to šlápnete naplno, začne být ohromující. BMW M3 Touring je totiž až děsivě rychlé! Z 0 na 100 km/h zrychluje za 3,6 sekundy a umí jezdit elektronicky omezenou maximální rychlostí 280 km/h. Reálně je o jednu desetinu sekundy pomalejší při akceleraci z nuly na stovku než sedan, stejně jako je o 10 km/h pomalejší v maximu. K necelé třístovce se přitom přibližuje pouze s volitelným balíčkem M Driver’s Package, standardní maximální rychlost je 250 km/h.

Rychlý a zběsilý kombík od BMW s výkonným řadovým šestiválcem intenzivně zrychluje už od volnoběžných otáček a v impozantním přívalu točivého momentu nijak nepolevuje ani ve vyšších otáčkových spektrech. Snad ani neexistuje situace, kdy by tenhle motor neměl dost síly. Během svých častých výletů na okresky si dokonce říkám, že k dynamičtějšímu jízdnímu tempu mu stačí jemně pracovat s plynem a nechat jej převalovat okolo dvou tisíc otáček. I takto umí jet rychle.

Závěr

Je to jedno z nejúžasnějších dnešních rychlých aut, pokud hledáte ideální kompromis mezi sportovními jízdními vlastnostmi, každodenní praktičností pro život s rodinou a jistou unikátností a exkluzivitou. Snad ani neexistuje milovník benzinu, jehož by existence BMW M3 Touring zanechala chladným a netoužil by se v něm přinejmenším svézt. Na dnešním trhu je jedním z mála aut svého druhu a ve své kategorii je asi tím nejlepším.

Subjektivní chyby na něm snad ani neexistují, pokud přijmete zvláštní design s novým stylem ikonických bavoráckých ledvinek připomínajícím „bobří zuby“. A objektivní chyby? Největším problémem je snad jen cena, protože za tohle auto zaplatíte opravdu hodně peněz. Základní cena sice začíná lehce nad ještě přijatelnou částkou 2,6 milionu korun, ale pokud toužíte po všech příplatcích, snadno dosáhnete ještě vyšších částek.

Finální cena testovaného vozu tak lehce přesahuje čtyři miliony korun. A to je za trojkový bavorák už vážně hodně. Zajímá vás, jestli za to stojí? Ano! Je to jeden z nejlepších rychlých bavoráků všech dob.

Nejlevnější verze modelu 1.110.200 Kč (318i AT) Základ s testovaným motorem 2.626.000 Kč (M3 Competition M xDrive) Testovaný vůz bez příplatků 2.626.000 Kč (M3 Competition M xDrive) Testovaný vůz s výbavou 3.434.396 Kč (M3 Competition M xDrive)

Plusy

Dokonalý kompromis mezi rodinným a sportovním autem

Výkonný šestiválec s přijatelnou spotřebou

Zábavné jízdní vlastnosti

Minusy