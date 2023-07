Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Byla to oslava padesátin ve velkém stylu. V Mnichově loni oslavovali 50. výročí divize BMW M a během jediného roku představili pětici nových modelů. Nejvýraznějším z nich je nepochybně futuristické SUV, které v reálném světě představuje technologické demo nejmodernějšího plug-in hybridu značky, který se už brzy objeví i v nejnovějším BMW M5. Svérázná novinka současně vyvolává kontroverzi všude, kam přijede.

BMW XM je zvláštní SUV. Zejména, pokud si vzpomenete, že je historicky druhým speciálním modelem divize M. Je duchovním nástupcem supersportu BMW M1 z konce sedmdesátých let, který německá značka začala vyvíjet ve spolupráci s Lamborghini, ale nakonec jej musela dokončit sama. A je to hlavní důvod, proč všichni nadšenci čekali, že i druhý unikátní model „Mka“ bude exkluzivní supersport.

Futurismus a jméno schválené Citroënem

Na svět přijelo až extrémní SUV. Podívejte se na něj, nevypadá jako nic, co jsme na silnicích dodnes potkávali. Když touhle agresivně vyhlížející potvorou jezdíte po Česku, přitahuje pozornost všude, kam přijedete. A za tmy ještě větší, protože i XM automobilka vybavila impozantními svítícími ledvinkami. BMW XM však není tak velké, jak vypadá – ve skutečnosti je o malinko delší než aktuální BMW X5.

A než se budu věnovat subjektivním dojmům, vysvětlím vám i jeho jméno. V BMW jednoduše spojili dvě modelové řady do jednoho produktu – modelovou řadu SUV „X“ a sportovní modelovou řadu „M“. Nejprve se však uzavřeli gentlemanskou dohodu s Francouzi z Citroënu, aby jej mohli oficiálně použít. XM se totiž jmenoval i vlajkový Citroën z konce minulého tisíciletí. V BMW M pak o vrcholném modelu nemluví jako o SUV, ale SAV (Sports Activity Vehicle).

Na originální design BMW XM si udělejte názor sami, protože jí zatím nevím, zda se mi vůbec líbí. Je prostě jiné, zvláštní. Pojďme tedy raději rovnou nahlédnout do luxusního interiéru. Futuristické „XMko“ totiž umí zaujmout přepychovou kabinou, která chvílemi působí jako z limuzíny. A tady začíná jeden z mých největších rozporů tohoto SUV – agresivita zvenku, vintage luxus uvnitř. V BMW však vždy dobře věděli, co dělají, a cílová skupina zákazníků si to zřejmě žádá.

Minimum příplatků a salonek na zadních sedadlech

Ukázkou toho, že sedíte v jednom z úplně vrcholných modelů BMW, je i bohatá základní výbava. V exteriéru si můžete vybrat z celkem pěti designů 21 až 23” kol, různých odstínů laků a zlatého designového paketu nebo tmavých dekorů s tradičním pojmenováním Shadowline. Pro kabinu vám program BMW Individual nabízí čtyři barevné kombinace kůže a volitelnou výbavu tvoří jen drobnosti jako paket M Driver’s, rozšiřující balíček asistenčních systémů nebo elektricky ovládané tažné zařízení s maximálním zatížením přívěsu až 2700 kilogramů.

Architektura luxusní kabiny přitom zakládá na nejmodernější koncepci značky s prohnutou širokoúhlou obrazovkou kombinující 12,3” digitální přístrojový štít s 14,9” dotykovou obrazovkou infotainmentu iDrive 8. Zásadnější však je až zadní část interiéru, která se se jménem M Lounge inspirovala luxusními salonky. Sedadla mají nastavitelný sklon opěradel a komfort vylepšují i polštářky pod hlavu.

BMW XM 4.4 V8 M Hybrid

Speciální atmosféru v noci vytváří i ambientní osvětlení, a to včetně stropu. Skulpturální čalounění stropu z Alcantary a integrované osvětlení dodávají interiéru extravagantní nádech, díky němuž BMW XM až nápadně připomíná pojízdný noční klub. A pokud si chcete tohoto pocitu užít naplno, při konfiguraci vašeho vozu sáhněte po příplatkovém audiu Bowers & Wilkins s 20 reproduktory a zesilovačem o výkonu 1500 Wattů a užijte si nejoblíbenější hudbu.

Všechen prostor a relaxační luxus v unikátním BMW XM jsou chvalitebné, ale jak je na tom nejdražší SUV značky s každodenní praktičností? O nedostatku místa na předních ani zadních sedadlech nemůže být řeč, ale zavazadlový prostor může být zklamáním. Disponuje základním objemem 527 litrů a má dokonale rovnou podlahu, ale současně má až extrémně vysokou nakládací hranu.