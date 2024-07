TEST Hyundai Kona 1.0 T-GDI – Konečně pořádné rodinné auto

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Nošovický crossover segmentu B-SUV ve mě vždycky vyvolával trochu rozporuplné pocity. Nikdy jsem nepřišel na chuť designu první generace před faceliftem ani po něm, protože působil, jako kdyby každý prvek auta navrhoval někdo úplně jiný a pak to splácali dohromady, jako když pejsek s kočičkou pekli dort.

V interiéru ale byla kona docela dobrá, navíc vnější design člověk zevnitř nevidí. A hlavně, schopnosti toho auta byly dobré, takže jsem se po první zkušenosti s elektromobilem za volant divokého „enka“ a později téměř dvousetkoňové N Line docela těšil.

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7DCT

Představení druhé generace tohoto crossoveru do značné míry vyřešilo „problém“ s designem. Sice se mi ani teď nelíbí, ale aspoň to působí, jako by návrháři dostali podrobnější zadání stran toho, jak má vůz zvenčí vypadat. Takže už nejsou různé svítilny „každý pes, jiná ves“ a příď auta nevypadá, jako by měla na hlavě nataženou punčochu s výřezy na oči.

Jedním dechem je však třeba dodat, že těch lamp je tu pořád hromada. Svítící linka oddělující kapotu od nárazníku slouží jen coby denní svícení a obrysovka – schválně v jednotném čísle, protože vypadá jako jedno světlo, byť je ve skutečnosti složené ze tří segmentů, z nichž ty postranní můžou svítit vyšší intenzitou jako DRL – a hlavní světlomety spolu s blinkry jsou o patro níž v nárazníku.

Vzadu je situace podobná. Linka napříč zádí je obrysovkou a brzdová světla spolu s blinkry a couvačkami – správně párovými, takže ať se blížíte z kterékoliv strany, nepřekvapí vás kona couvající z řady zaparkovaných aut – jsou v rozích nárazníku. Za povšimnutí tu stojí spíš třetí brzdové světlo, které je co do šířky docela krátké, ale zajímavě protažené pořádně daleko do spoileru.

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7DCT

Líbí se mi také, že se automobilka Hyundai nezbavila specifického způsobu ovládání světel, kdy je možné manuálně zapnout obrysovky a vůz přitom nechá svítit denní světla na plnou intenzitu. Vyřeší to lehký déšť či šero, kdy se hodí svítit i vzadu, ale na plné potkávací světlomety to ještě není, a poslouží to i těm, kteří chtějí jezdit osvětleni i vzadu za každé situace. Jen při tom přijdete o automatické rozsvěcení světel.

Fošna jako všude

Po usednutí za volant okamžitě vnímám oproti minulé generaci dvě zlepšení. Jednak tu je víc místa a přístrojový štít není utopený tak hluboko v kapličce. Pořád na něj musím sklápět zrak docela nízko kvůli vysokému posazu za volantem – ten však řada lidí vyhledává – ale už to není tak moc, jako dřív.

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7DCT

Oba displeje tu tvoří lehce prohnutou „desku“ na palubovce a já si začínám říkat, že to můžu v testech přestat zmiňovat, když téměř každé nové auto má displeje umístěny tímto způsobem, a budu jen vyzdvihovat ta auta, která si zachovají displeje oddělené s aspoň nějakým náznakem kapličky přístrojů. Tahle „fošna displejů“ přestala být inovativní už dávno a dnes si jsou kvůli ní auta uvnitř mnohem víc podobná než dřív. Nehledě na docela velkou šanci, že vám věnec volantu bude zakrývat kus centrální obrazovky.

Hned o patro níž však musím velmi chválit. Hyundai si zachovává hromadu fyzických tlačítek k ovládání infotainmentu, klimatizace i dalších důležitých funkcí auta, a navíc jsou tu hned dvě tlačítka, jedno na volantu a druhé pod displejem, jejichž funkci si můžete nastavit.

Kombinace šedivého plastu a bleděmodrého podsvícení sice v určitém stupni šera znamená, že nápisy na tlačítkách nejsou dobře čitelné, ale pořád to jsou tlačítka, a tak se interiér kony používá podstatně snáz, než kdyby bylo veškeré ovládání nacpané do displeje. Navíc mají zdejší tlačítka výborně naladěnou tuhost a haptickou odezvu, takže je radost je mačkat.

Líbí se mi také čalounění sedaček v rámci paketu Eco. Na různých místech interiéru se tu využívá recyklovaných materiálů, třeba koberec je 100% z recyklovaného PET, ovšem co je důležitější, je „Eco třívrstvý semiš“ na středních částech potahů sedaček. Je velmi příjemný k sezení i na dotek, a hlavně, nepotí se v něm záda, i když zrovna „moje“ provedení není vybaveno ventilací sedaček. Jen síťovina na hlavových opěrkách je trochu nepříjemná.

Konečně stojí za zmínku slušná prostornost na zadních sedačkách, které výrazně pomohlo natažení rozvoru o 6 cm ve srovnání s předchůdcem, kufr o 90 litrů větší než dřív i třeba takové drobnosti, jako nastavitelná výška pásu či možnost přepínání, zda bude port USB ve středové konzoli i datový, nebo jen nabíjecí.

Trochu nevýhodou může být, že uzavíratelná schránka v loketní opěrce je vážně malá, naopak držáky nápojů se dají schovat, a tak máte mezi sedačkami prostor i na něco většího.