TEST Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Style Premium – Jaké máte priority?

Po mild-hybridním a plug-in hybridním Tucsonu jsme vzali do parády prostřední elektrifikované provedení, hybrid. Dostavil se ve výbavě Style s pohonem předních kol.

Design, interiér Podobně jako celý automobilový svět, tak i Hyundai Tucson elektrifikoval. Auto, které se představilo před více než dvěma lety, jsme už v redakci stihli otestovat v mild-hybridní (MHEV) i plug-in hybridní (PHEV) variantě. A protože plně elektrické provedení v nabídce nefiguruje, zbývalo nám z elektrifikovaných pohonů vyzkoušet už jen hybridní verzi (HEV), která stojí na pomyslné hranici mezi MHEV a PHEV. Do rukou se nám dostal Tucson Hybrid v nejvyšším výbavovém stupni Style – nepočítáme-li sportovněji orientované provedení N Line – obohaceném o balíček Premium. Protože byla 19palcová kola na testovaném exempláři součástí standardní výbavy, po vizuální stránce se připlácelo pouze za lakování karoserie ve dvou odstínech (+20.000 Kč) a za laky Shimmering Silver a Phantom Black (+17.900 kč). Video se připravuje ... Design auta nemá smysl nějak více rozebírat, protože se Tucson na našich silnicích pohybuje v hojném počtu, takže si může každý udělat vlastní názor. Já osobně si nejsem jistý, jestli se mi Tucson vyloženě líbí, ale jsem rád za odvahu Hyundaie kreslit auta vystupující z řady. Divočina vně, standard uvnitř Zatímco vnější design auta se může zdát jako divočina, uvnitř se nachází podstatně tradičnější tvary. Líbí se mi tvarování vrchu palubní desky do dvou půlkruhů před řidičem a před spolujezdcem, které se uprostřed sbíhají do výstupku, na němž je 10,25palcová obrazovka infotainmentu. Pod ní se nachází několik tlačítek a ovládání klimatizace, pro jejichž řešení Hyundai podobně jako v jiných modelech zvolil dotykové plochy. Fyzická tlačítka by byla lepší, ale i toto řešení mám radši než soustředění všech ovládacích prvků do infotainmentu. Stejnou velikost jako dotyková obrazovka infotainmentu má také digitální přístrojová deska, která nabízí čtyři styly zobrazení údajů. Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou na úrovni barev a fontů, přičemž změnu stylů lze provádět ručně nebo spárovat s jízdními režimy. Zajímavé je řešení středového tunelu, který v autě s manuální převodovkou klesá k úrovni kolen a opět se zvedá až pod loketní opěrkou s úložným prostorem mezi sedadly. V Tucsonu s automatickou převodovkou je středový tunel v celé délce mezi předními sedadly vytažen do úrovně loketní opěrky, před níž se nachází dvojice držáků na nápoje, volič převodovky a další ovládací prvky. Škoda jen, že co působilo jako velký odkládací prostor napříč středovým tunelem, jsou jen úzké kapsičky po obou stranách. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Style Premium Šetření je znát Značka Hyundai na našem trhu často boduje cenou, kterou dokáže konkurenci úspěšně podstřelovat. Jako velký marketingový tahák to už automobilka nepoužívá tolik jako dříve a elektrifikace rozdíly trochu smazává. Ceně se budu blíže věnovat v závěru, jen jsem chtěl v této části zmínit, že úspora v nákupní ceně auta má své důsledky. Nejde o nic dramatického, ale pokud si potrpíte na kvalitu výroby nebo materiálů, Tucson trochu pokulhává. Na jednu stranu je příjemné, že části výplní dveří, se kterými přichází do kontaktu lokty řidiče a spolujezdce, jsou potaženy látkou, ta je však poměrně hrubá a není příliš příjemná na dotek. Laciným dojmem působí také kliky dveří, když za ně vezmete, nebo fakt, že je otevřenými předními dveřmi vidět na pěnovou výplň blatníku. Zkusmo jsem do ní šťouchnul prstem a výplň se trochu posunula… Zadní sedadla a kufr Lakování střechy vozu v odlišném odstínu nelze kombinovat s panoramatickým střešním oknem. Co pro někoho může být mínus, já vidím jako plus. Prosklené střechy často ukousnou z prostoru pro hlavy cestujících a já se svými 184 centimetry a integrovaným sedacím polštářem občas mívám problém. Nevím, jak by to bylo zrovna u Tucsonu s panoramatickou střechou, ale bez ní jsem se dozadu vešel se štědrou rezervou. TEST Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV 132 kW 4x4 DCT N Line Style – Všestranný svéráz Vzadu jsem měl dostatek místa i na kolena a na lokty. Některá podobně velká auta stále dokážou vykouzlit prostorná přední sedadla, zato stísněnější zadní, což naštěstí není případ Tucsonu. Příjemná je rovněž možnost měnit sklon opěradel dělených v poměru 60:40 (prostřední opěradlo se naklápí se sedadlem vpravo), vytáhnout ve dveřích srolované sluneční clonky nebo tlačítky z pravého sedadla elektricky ovládat sedadlo před sebou. Součástí výbavy našeho kousku byla rovněž třízónová klimatizace s výdechy a ovládáním pro zadní sedadla, stejně jako dvě zdířky USB-A na nabíjení. Naopak zbytečně velká mi přišla vybrání v sedácích pro zámky bezpečnostních pásů. Dobře, pokud zrovna nejsou používané, tak díky nim nepřekáží, což u jiných aut nebývá pravidlem, ale na druhou stranu budou tato vybrání hotovými lapači různých drobků, nečistot a drobností. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Style Premium Co se zavazadlového prostoru týče, Hyundai pro hybridní Tucson trochu překvapivě uvádí největší objem mezi všemi motorizacemi. Nejmenší kufr nabízí dieselový a mild-hybridní dieselový Tucson, konkrétně 546 litrů. Plug-in hybrid poskytne o 12 l více, benzínový Tucson (včetně MHEV) pak o dalších 19 l více a králem je právě testovaný hybrid se 616 l. Pod podlážkou nechybí plastový výlisek na uložení drobností či povinné výbavy. V zavazadlovém prostoru bych si snad jen dokázal představit pár háčků nebo sítěk navíc, aby byl lépe využitelný.

Motor, jízdní vlastnosti Trocha suchých dat Hybridní Hyundai Tucson k pohonu používá přeplňovaný zážehový motor Smartstream 1.6 T-GDI s přímým vstřikováním, kde zkratka T-GDI znamená Turbocharged Gasoline Direct Injection. Šestnáctiventilová jednotka produkuje 132,4 kWh při 5.500 ot/min a 260 Nm v rozmezí od 1.500 do 4.500 ot/min. Čtyřválec 1.6 T-GDI spolupracuje se synchronním elektromotorem s permanentním magnetem o výkonu 44,2 kW a točivém momentu 265 Nm, který energii k činnosti čerpá z trakčního akumulátoru s využitelnou kapacitou 1,49 kWh, jenž je uložen pod zadními sedadly. Maximální systémový výkon Hyundai udává 169 kW při 5.500 ot/min a točivý moment 350 Nm od 1.500 do 4.500 ot/min. Video se připravuje ... V Tucsonu Hybrid je instalována šestistupňová automatická převodovka a poháněna mohou být buďto přední nebo všechna čtyři kola. K nám kompaktní SUV dorazilo jako předokolka. Její maximální rychlost 193 km/h je shodná se čtyřkolkou, zatímco sníženou trakci kompenzuje ve sprintu z 0 na 100 km/h, který trvá o 0,3 s méně (8,0 s vs. 8,3 s). Oproti čtyřkolce je také nižší spotřeba, kdy má podle výrobce hybrid s pohonem předních kol v kombinovaném cyklu konzumovat 5,5 až 5,9 litrů benzínu na 100 kilometrů dle metodiky WLTP. Emise CO 2 mají být mezi 125 a 135 gramy na kilometr. Spotřeba čtyřkolky je přitom vyšší až o 0,7 l/100 km a emise o 15 g/km. Pohotovostní hmotnost vozu se v závislosti na výbavě pohybuje mezi 1564 a 1685 kilogramy. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Style Premium Dokáže pozlobit Podle jízdního projevu bych hybridnímu Tucsonu 169 kW upřímně netipoval. I ve sportovním režimu reaguje relativně vlažně a jasně dává najevo, že tady se na žádné sportování hrát nebude. V kontrastu s tím je skutečnost, že předokolka při svižnějším rozjezdu vždy nedokáže spolehlivě všechen výkon přenést na vozovku. Počítám, že spoluviníkem bude rychlý nástup točivého momentu elektromotoru a mokré silnice po většinu testovacího týdne, ale i tak to jiné hybridy umí lépe. Hybridní systém má však nedostatky i v dalších ohledech. Například naladění brzd je obecně u hybridů složité a tady se úplně nezdařilo. Někdy se při sešlapování brzdového pedálu skokově změní brzdný účinek, jindy můžete mít přišlápnutou brzdu a brzdný účinek se změní bez toho, abyste pohnuli nohou. Z jiných hybridů opět vím, že to jde udělat lépe. A protože tyto projevy závisí na různých faktorech, nejsou konzistentní, takže s nimi nemůžete dopředu počítat v nějakých konkrétních situacích. Vyloženě nebezpečné to určitě není, jen je potřeba si na to zvyknout. Premium Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV EDC vs. Peugeot 3008… Podvozek je naladěný komfortně a ve většině jízdních situací funguje obstojně, jen občas ukáže, že jeho limity nejsou kdovíjak vysoké. Přejezdy ostřejších nerovností se mu moc nelíbí, a když jsem jednou přejel koleje, které byly vystouplé více, než se na první pohled zdálo, podvozek se na chviličku zaskočeně roztřásl. Když si dáte na podobné výrazné nerovnosti pozor, budete se vozit přiměřeně komfortně. Zamrzí také to, že se po naskočení spalovacího motoru začnou do volantu přenášet drobné vibrace. Když se k tomu na dálnici přidaly další drobné vibrace od nerovností na vozovce, chvíli jsem přemýšlel, jestli náhodou není něco špatně s koly, než jsem rozklíčoval pravé důvody. Na běžné silnici jsem to tolik nevnímal, protože člověk pořád točí volantem, ale na dálnici mi dlouhá rovná cesta umožnila více se na daný projev soustředit. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Style Premium Normální auto a spotřeba Z předchozích řádků by se mohlo zdát, že se hybridní Tucson ne úplně povedl, ale není tomu tak. Jen má bohužel pár nedostatků, které ho zbytečně sráží. Na druhou stranu většina nenáročných řidičů některé z nich nebude vůbec řešit, případně je ani nezaregistruje. Pokud jste člověk, který o fungování auta nějak zvlášť nepřemýšlí a potřebuje se především dostat z bodu A do bodu B, testovaný Tucson je více než dostačující. Jedním z hlavních lákadel hybridních aut je spotřeba paliva, která by se podle automobilky měla v případě našeho exempláře pohybovat kolem 5,7 litrů na 100 kilometrů v kombinovaném cyklu. Mně po týdenním soužití palubní počítač ukázal spotřebu 6,3 l/100 km, a to jsem se nesnažil o vyloženě úspornou jízdu. Když jsem se o ni pokusil na ověřené, povětšinou nenáročné trase, palubní počítač hlásil 5,0 l/100 km. Na kompaktní SUV s přeplňovaným benzinovým motorem a kombinovaným výkonem 169 kW mi to přijde jako fajn apetit. Navíc s ohledem na to, že vůz jezdil na zimních pneumatikách. Přestože mi z uživatelského hlediska přišlo, že by hybridní pohonné ústrojí potřebovalo ještě trochu doladit, svůj účel evidentně splnit umí.

Závěr Cena a konkurence Na úvod této části testu je potřeba zmínit, že Hyundai aktuálně na všechny výbavy a motorizace poskytuje slevu 60 až 70 tisíc korun, která je ve všech zde uvedených cenách zahrnuta. Nejlevnější provedení Tucsonu ve výbavě Start a s obyčejným zážehovým motorem 1.6 T-GDI proto nestojí 649.990 Kč, nýbrž akčních 579.990 Kč. Testovaný hybrid momentálně nejlevněji pořídíte ve výbavě Comfort za 809.990 Kč, přičemž v námi testované výbavě Style startuje na částce 919.990 Kč. Za paket Premium připlatíte 60.000 Kč, zatímco pohon všech kol v hybridu dostanete ve výbavách Smart a Style, kde stojí 50.000 Kč. Sečteno a podtrženo, námi testovaná předokolka v provedení Style Premium po zohlednění příplatků přijde na 997.890 Kč. S akčním ceníkem se tedy vejdete do milionu. TEST Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV – S rozpaky Když nahlédneme do ceníku domácí Škody Karoq, hybridní motorizaci budeme hledat těžko. V běžném provedení navíc dostanete maximálně 110 kW (1,5 TSI nebo 2,0 TDI) oproti 169 kW Tucsonu. Nejblíže se dostanete ve verzi Sportline, která jako jediná nabídne motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW, ale to je úplně jinak zaměřené auto, které bych u Hyundaie srovnával spíše s verzí N Line. Sportline nicméně startuje na ceně 913.900 Kč, za níž navíc oproti hybridnímu Tucsonu nabízí pohon všech kol, ale chybí 29 kW výkonu a elektrifikace. Slabší 110kW provedení Karoqu s automatem stojí v nejvyšší výbavě Style Exclusive minimálně 873.900 Kč, za něž dostanete motor 1.5 TSI. Za stejné peníze dostanete i 2.0 TDI s totožným výkonem a výbavou, ovšem bez automatu. Pokud chcete 2.0 TDI s automatem, dostanete ho pouze v kombinaci s pohonem všech kol za příplatek 100.000 Kč. Cenou se tedy v podstatě dorovnáte testovanému Tucsonu a spotřeba by mohla být podobná, navzdory chybějící elektrifikaci, ale postrádat budete 59 kW výkonu a zřejmě i některé prvky výbavy. Naopak bonusem bude pohon všech kol. Ve výsledku tak záleží na tom, co hledáte. Elektrifikovaný Tucson sice už možná nemá tak lákavou cenovku jako elektrické asistence, ale v porovnání s největším domácím soupeřem i tak vychází slušně. Karoq hybridní motorizaci vůbec nenabídne a pokud by v nabídce figurovala, stála by více než v případě Tucsonu. Hyundai tedy trumfuje poměrem ceny a výbavy, potažmo použité techniky. Karoq nabídne kvalitnější zpracování a materiály, stejně jako jistější jízdní vlastnosti. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV Style Premium Pár slov závěrem Hybridní pohonná soustava v Tucsonu by si z uživatelského hlediska zasloužila doladění, dále by se mi u auta líbil jistější podvozek, především na velkých nerovnostech, a zpracování nebo některé materiály by mohly být na vyšší úrovni. Nedostatky částečně vyvažuje dříve zmíněný dobrý poměr ceny a výbavy s technikou, přestože je bezmála milion korun stále velkým rancem peněz. Většinu negativních projevů se Tucson snaží maskovat, a pokud se v nich vyloženě nešťouráte, obtěžovat by vás nemusely. Zejména pokud jste nenáročný řidič. Z hlediska cestujících, kterých se většina ze zmíněných nedostatků v podstatě netýká, je výborný prostor na zadních sedadlech a všechny vychytávky, které tam díky výbavě Style s balíčkem Premium najdou. Tucson v hybridním provedení je solidním autem, jen by v některých ohledech zasloužil ještě trochu dotáhnout. Jako univerzálně dobré auto ke koupi jej proto nelze doporučit, protože bude dost záležet na vašich prioritách. Osobně bych zapřemýšlel spíše o MHEV nebo spalovacích motorech bez elektrifikace a spokojil se s nižším výkonem, který nabízí. I když, jak se znám, spíše bych šel po lépe zpracovaném autě, oželel bohatou výbavu za relativně nízkou cenu a zvážil třeba zrovna ten výše zmiňovaný Karoq. Jak říkám, u hybridního Tucsonu prostě záleží na tom, jak máte nastavené priority. Nejlevnější verze modelu 579.990 Kč (1.6 T-GDI/110 kW Start) Základ s testovaným motorem 809.990 Kč (1.6 T-GDI HEV/169 kW Comfort) Testovaný vůz bez příplatků 919.990 Kč (1.6 T-GDI HEV/169 kW Style) Testovaný vůz s výbavou 997.890 Kč (1.6 T-GDI HEV/169 kW Style Premium) Plusy Cena

Bohatá výbava

Prostor na zadních sedadlech

Slušná spotřeba Minusy Detaily prozrazující šetření

Pohonná soustava by zasloužila doladit

Nervozita podvozku na výraznějších nerovnostech

Drobné vibrace ve volantu od spalovacího motoru

