TEST Kia Sportage 1.6 T-GDI 4x2 7DCT – Proč měnit něco, co funguje
Kia Sportage páté generace se vyrábí od roku 2021. Letos v létě prošla modernizací, která toho ale navenek změnila jen málo. Z bohaté nabídky pohonů jsme vyzkoušeli benzinový agregát 1.6 T-GDI v kombinaci s automatickou převodovkou.
Design, interiér
I když se to moc často nezmiňuje, Kia Sportage je jedním z prvních kompaktních SUV na světových trzích. Když v roce 1994 dorazila do Evropy, měla jen málo konkurentů, třeba Toyotu RAV4, Suzuki Vitara a o něco později Hondu CR-V. Dnes po 30 letech je situace docela jiná. Pátá generace tak musí o přízeň zákazníků bojovat s mnohem více soupeři, mnohdy dobře zavedených evropských značek.
Páté vydání nabídlo nezvyklou paletu pohonných jednotek, což platí i po modernizaci. Kromě testované čistě zážehové motorizace můžete mít mild-hybrid (mHEV), který se ale pojí pouze s dieselovým motorem 1.6 CRDi. Kdo požaduje více elektrifikace, má na výběr zážehový motor 1.6 T-GDI ve spojení s hybridem (HEV) či plug-in hybridem (PHEV). V nabídce je také v závislosti na motorizaci a výbavě pohon všech kol, což je technika, kterou v kompaktní třídě nenabízí každý. Sportage také stále disponuje manuální převodovkou, a sice ve spojení se základním motorem 1.6 T-GDI nebo již zmíněným dieselem CRDi mHEV. Alternativou je samočinná převodovka v závislosti na pohonu šestistupňová planetová nebo sedmistupňová dvouspojková.
A teď k tomu, co je nové. Zvenku je to především přední část, která se od původní verze liší poměrně výrazně. Design přídě je řešen v novém designovém jazyku, který jako první přivezla velká elektrická Kia EV9. Z inovované přední části zaujmou zejména přední světlomety, které jsou zcela nové. Nejde jen o jejich výrazný tvar, kterým se chlubily už dříve, ale zejména o techniku.
Základem jsou svítilny pojmenovaná Full LED s automatickým přepínáním na dálkové světlo. Jsou standardem dvou nižších úrovní výbavy Comfort a Exclusive. Naopak dvě vyšší úrovně, konkrétně Top a testovaná špičková GT-Line, nabízejí adaptivní světlomety Dual LED, což je označení pro osvětlení matrix. Bohužel v ceníku se dočtete pouze to, že mají „automatické přepínání dálkového světla“. Přitom ve skutečnosti jedete stále na dálkové. Poněkud zbytečná skromnost výrobce… Díky krátkým dnům jsme si je mohli dostatečně vyzkoušet a skutečně fungují velmi dobře. Je to ostrý kontrast s osvětlení XCeedu s konvenčními diodovými světlomety, s nímž jsme jezdili minulý týden, a který naopak svítí průměrně. Nová svítilny jsou i vzadu. Na první pohled se zdají být jednodušší než dříve a jsou rovněž kompletně diodové.
Nový sportage jezdí na 17, 18 a 19palcových kolech ve čtyřech designech. Vrcholné provedení GT-Line ve spojení s benzinovým agregátem má standardně 18palcová kola D-Type s pneumatikami 235/55. Jejich převážně černá barva ostře kontrastovala s bílým lakem testovaného auta.
Už není kulatý
Modernizace nezahrnula pouze exteriér, ale dotkla se také kabiny. První, čeho si všimnete je zcela nový volant. Už není kulatý, jak býval dosud a jak jej známe třeba ze ceedu, ale oválný. Jen tak mohli technici zajistit řidiči výhled na zcela nový přístrojový štít. Ten je v rámci kokpitu ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) tvořen 12,3palcovou obrazovkou. Stejně velká je hned vedle náležející infotainmentu. Celé to navíc doplňuje 10palcový průhledový displej (HUD).
Čitelnost nové obrazovky před řidičem je velmi dobrá. Přesto, při mých 170 cm, pokud si sedadlo nastavím do nejnižší polohy a volant správně, horní část jeho věnce částečně zakrývala horní část displeje. K zajištění perfektní viditelnosti stačilo volant mírně zvednout. Jenže to současně znamenalo mít ruce výše, než bych chtěl. Asi už jsme fakt rozmazlený…
Přechod na kompletně elektronickou palubní desku se neobešel bez ústupků v podobě ergonomie. Zmizelo mechanické tlačítko vlevo vedle volantu, kde jste si snadno ztlumili podsvícení. Faktem je, že při jízdě za tmy displeje automaticky ztmavnou. Jejich jas si přirozeně můžete také nastavit, jen k tomu potřebujete vstoupit do příslušného podmenu rozhraní.
I přes digitalizaci si Kia Sportage stále zachovává ovládání četných funkcí tlačítky. Jde třeba o vyhřívání či odvětrávání předních sedadel se spínači na středovém tunelu. Zatímco vyhřívání je ve výbavě GT-Line standardem (má tři úrovně výkonu), odvětrávání (také třístupňové) bylo u testovaného vozu součástí paketu Premium Brown za 35.000 korun. Pojí se s ním také na pohled opravdu hezký interiér čalouněný hnědou umělou kůží „Gentle“, která ale na omak působila jako by byla pravá. Ostrý kontrast s koženkami, které vídáme v mnoha čínských autech… Kupodivu i volant byl čalouněn umělou kůží, nikoliv pravou. Tady bychom ji skoro očekávali.
Kromě zmíněných displejů je zde navíc ještě jeden, který mělo už původní vydání. Má dvě zobrazení: primárně slouží pro nastavení teploty samočinné dvouzonové klimatizace, přičemž na něm ovládáte veškeré funkce ventilační a topné soustavy. V režimu klimatizace/ventilace pak otočnými kolečky nastavujete teplotu v levé, respektive v pravé straně kabiny.
Nebo displej přepnete virtuálním tlačítkem se dvěma svislými čárkami do režimu infotainment. Poté na něm ovládáte základní funkce audia. Třeba listování mezi stanicemi (MP3 soubory na USB). K tomu slouží levé otočné kolečko. Naopak pravé má v uvedeném režimu funkci hlasitosti. Před lety jsem občas bojoval s nechtěným zavaděním rukou o zmíněné přepínací virtuální tlačítko, a tedy ovládací panel (displej) přepnul třeba z audia do klimatizace. Pootočení levým ovladačem se tak místo zvýšení/ snížení hlasitosti audia „jen“ rozhučel ventilátor topení, jak jsem přidal nebo naopak ubral teplotu. U modernizované verze modelu se mi to ale už nestávalo. Je možné, že přepínací virtuální tlačítku není tak citlivé jako dosud.
Z hlediska praktičnosti velmi potěší dělené sklopné opěradlo zadní lavice v poměru 40:20:40. Mimo jiné to znamená, že můžete vyrazit třeba na lyže ve čtyřech, aniž je musíte dávat na střechu.
Motor, jízdní vlastnosti
Testovaný vůz poháněla výkonově slabší verze přeplňovaného čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 110 kW. Ta se vždy pojí s pohonem přední nápravy, a pokud zvolíte tři nižší výbavy, můžete tenhle motor mít i s již zmíněnou manuální šestistupňovou převodovkou. Ve vrcholné testované výbavě GT-Line se ale pojí pouze se samočinnou dvouspojkovou převodovkou, která je produktem vlastního vývoje skupiny Hyundai-Kia. Kromě varianty se 110 kW existuje také výkonnější verze se 132 kW, jež se naopak páruje vždy s pohonem všech kol a také zmíněnou samočinnou skříní.
Motor z řady Smartstream se vyznačuje velmi inovativní technikou, kterou jinde nenajdete. Pod označením CVVD (Continuously Variable Valve Duration) se ukrývá jinde nevídané variabilní časování rozvodu s proměnnou periodou. Dokáže měnit nejen okamžik otevření sacích ventilů vůči výfukovým, respektive klikovému hřídeli, ale také měnit čas, po který jsou sací ventily otevřeny. Toho se dosahuje speciálním excentrem vloženým mezi rozvodové kolo a sací vačkový hřídel. Jde o evoluci původně britského patentu ze začátku 90. let, který pod označením VVT používala sportovní verze motoru Rover/MG série K 1.8. U Kia/Hyundai to ale navíc propojili s obvyklým variabilním časování s přesuvníky na sací i výfukové straně rozvodu, což Rover nenabízel.
S výkonem 110 kW je jízda dostatečně dynamická. Motor má výrazný zvuk, rychle se vytáčí a je zároveň pružný. Vzhledem k pohotovostní hmotnosti od 1440 kg ale nelze čekat akcelerační zázraky.
A zatímco motor se nám svým projevem líbil, jakkoliv přísnější emisní norma jeho projev v porovnání s původní verzí lehce otupila, k převodovce už máme výhrad více. Největší problém představovalo škubání, projevující se zejména za studena a při malých rychlostech. Výjezd z podzemní garáže tak občas připomínal jízdu kadeta autoškoly na vozidle s manuální převodovkou nebo Američana, který celý život jezdí s automatem a někdo ho posadil za volant vozu s ručním řazením.
Po zahřátí oleje se projev převodovky trochu zlepšil, přesto konkurenční dvouspojky mění převody diskrétněji a lépe chápou záměry řidiče. Občas nám přišlo, jakoby převodovka nevěděla, zda má kvalt podržet nebo spíš podřadit.
Pokud přejdeme ke spotřebě paliva, tak Kia udává 6,8 až 7,4 l na 100 km v kombinaci, realita je jen o malinko horší. V praxi tak počítejme kolem osmi litrů na 100 km ve smíšeném provozu.
Kultivovaně a tiše
I ve verzi pouze s pohonem předních kol sází sportage na vyspělou čtyřprvkovou zadní nápravu. Vpředu postačí modifikovaný McPherson. Pátá generace modelu dostala nově řešený elektrický posilovač řízení s elektromotorem dole na ozubené tyči, nikoliv sloupku volantu, jak to měl předchůdce.
I ve svižně projížděných zatáčkách se sportage chová velmi příjemně a dobře se řídí. Nejvíce ovšem imponuje kultivovanost. Auto je nečekaně tiché a opravdu vysoce komfortní. Přejezd výmolů sice akusticky trochu kazila zmíněná 18palcová kola, avšak v rámci toho bylo auto i tak tiché a komfortní. S malými 17palcovými bude sportage žehlit výmoly lépe. Vysoký komfort cestování zajišťuje také nízký aerodynamický hluk. Jízda po dálnici je tudíž nečekaně tichá. Bez nepříjemného svistu v okolí zrcátek či těsnění skel.
Kdo si chce hrát, má k dispozici volič jízdních režimů DMS (Drive Mode Select), který je odlišný u verze 4x2 a testované 4x4. Kromě silničních módů Eco, Normal, Sport a Smart je navíc v nabídce rovněž terénní režim sníh, bláto a písek. My jsme většinu jízd strávili v režimu Normal.
|Kia Sportage 1.6 T-GDI 4x2 7DCT a konkurenti
|Kia Sportage 1.6 T-GDI 4x2 7DCT
|Mazda CX-30 2.5 e-Skyactiv-G AT
|Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet AT
|Zdvihový objem [cm3]
|1598
|2488
|1373
|Výkon [kW]
|110
|103
|81
|Točivý moment [N.m]
|265
|238
|235
|Převodovka
|7 DCT
|6 AT
|6 AT
|Max. rychlost [km/h]
|195
|191
|185
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,4
|10,3
|11,4
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|6,8-7,4
|6,5-6,6
|5,4
|Vnější rozměry [mm]
|4540 x 1865 x 1650
|4395 x 2040 x 1540
|4305 x 1785 x 1585
|Rozvor [mm]
|2680
|2655
|2600
|Zavazadlový prostor [l]
|591-1780
|430-1406
|430-1230
|Základní cena [Kč]
|769.980
|770.590
|633.900
Závěr
Nedávná inovace lehce stárnoucí Kiu Sportage omladila, změny jsou však navenek malé, což ale v praxi ničemu nevadí. Původní auto bylo totiž velmi vyzrálým a všestranně vyváženým vozem. Čili udělat zásadní změny nebylo skoro nutné. Charakter vozu je tudíž i po inovaci stejný jako dosud.
Vůz zaujme zajímavým designem, moderní technikou, ale také velmi kvalitním zpracováním. Ze všeho nejvíce ale imponuje kultivovanost, kterou kazí pouze občas zmatená samočinná převodovka. U původní verze s tímhle agregátem se totiž takhle nechovala.
|Nejlevnější verze modelu
|664.980 Kč (1.6 T-GDI 6M 4x2 Comfort /110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|664.980 Kč (1.6 T-GDI 6M 4x2 Comfort /110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|904.980 Kč (1.6 T-GDI 7DCT 4x2 GT-Line /110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|937.980 Kč (1.6 T-GDI 7DCT 4x2 GT-Line /110 kW)