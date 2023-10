Poprvé za volantem Lexus LM: Nový vrchol mezi prémiovými MPV

Ačkoliv zástupců v segmentu MPV na trhu spíše ubývá, Lexus přichází na evropský trh s novinkou, která mezi klasickými zástupci tohoto segmentu vyčnívá. A to jak exteriérem, tak interiérem. Jaký komfort ale vlastně nabízí?

Od Číny po globální model

Když se řekne Lexus, většinou se nám vybaví hybridní prémiová SUV, reprezentativní sedany a úchvatné sportovní stroje s hřmícími motory V8. Kromě toho ale japonská prémiová značka před lety představila i vlastní dodávku, lépe řečeno prémiové MPV, které s nedávno uvedenou druhou generací zamířilo překvapivě i na evropské trhy.

Nejdřív si ale udělejme malé okénko do historie. Lexus LM, kdy zkratka odkazuje na výraz Luxury Mover – tedy luxusní přepravník, byl poprvé představen v roce 2019 a uveden byl na čínském trhu. První generace byla odvozena od Toyoty Alphard, postavené na platformě New MC, dostala však několik technických vylepšení, zaměřených na tuhost, odhlučnění a celkově honosnější dojem.

Druhá generace modelu byla představena v dubnu tohoto roku, opět nejprve v Číně, tentokrát už ale s globálními ambicemi. Lexus si přitom tentokrát dal záležet a model LM by měl být zcela svébytný, takže ho s modelem Alphard spojují jen základní obrysy karoserie.

Základem je platforma pro osobní vozy TNGA-K, na které stojí i modely Lexus NX, RX, Toyota Grand Highlander a další. Platforma nabízí vysokou tuhost, kvalitní odhlučnění a také podporu nejnovějších pohonných jednotek, samozřejmě hybridních, včetně pohonu všech kol E-Four, tedy s elektromotorem na zadní nápravě a pohonem všech kol.

Průkopnicí značky

Jak navíc zaznělo během prezentace v Polsku, kam jsme vyrazili za prvními dojmy, Lexus LM je jednou z novinek letošního roku, která vstupuje na trh takřka bez konkurence. Druhým takovým modelem je Lexus LBX, tedy malý prémiový crossover. Vraťme se ale k modelu LM, který by měl mít tři cílové skupiny.

Tou nejmenší by měli být soukromé osoby a manažeři, kteří chtějí vlastní pojízdnou kancelář. Další skupinou mají být profesionálové pro převoz VIP klientů, například mezi hotelem a letištěm. Třetí skupinu pak mají představovat větší či aktivnější rodiny, které touží po maximálním pohodlí a luxusu. Tyto skupiny si přitom budou moci vybrat ze sedmimístné a luxusnější čtyřmístné verze.

Všeobecně ale prémiové MPV cílí na zákazníky, kteří se chtějí odlišit, vystoupit z davu. Tomu odpovídá už jeho design, kdy příď působí na evropské poměry vcelku odvážně. Výrazná maska sice přebírá charakteristický rysy aktuálního designového stylu značky, jako je vřetenovitá maska či ostře řezané světlomety s podpisem ve stylu hokejky, nabízí se však otázka, jestli celkově pojetí není až příliš asijské. Ostatně podobný styl je častý právě u čínských prémiových MPV.

Elegantní boční tvary karoserie v kombinaci s černě lakovanými sloupky působí při pohledu z profilu honosně, vzadu pak vidíme svítilny propojené napříč pátými dveřmi. Místo klasického loga zdobí dveře nápis Lexus, v nižších partiích pak vidíme označení modelu a jediné dostupné motorizace. Prémiový vzhled podtrhuje řada chromovaných dekorů, citlivě rozmístěných různě po karoserii.

Vůz je standardně vždy postaven na 19“ kovaných kolech, přední boční i zadní skla mají akustickou izolaci, zadní skla jsou zatmavená a nechybí panoramatická střecha. Mimochodem světlomety jsou samozřejmě LED.

Klasika v přední části

Pokud se podíváme do přední části kabiny, uvidíme klasické rozhraní Tazuna cockpit, které Lexus uvedl s modelem NX a zavádí do dalších novinek, včetně RX, RZ, a dalších. V kapličce přístrojů je digitální přístrojový štít, ve středu palubní desky pak 14“ displej multimediálního systému s dvojicí integrovaných otočných ovladačů. Grafika a rozhraní jsou téměř identické, jako v jiných modelech s tímto kokpitem. Systém běžní svižně a je přehledný.

Za pochvalu stojí také volba materiálů a jejich zpracování, dostatek úložných prostor nebo ergonomie. Za zmínku stojí i tlačítka pro vyvolání uložených pozic sedadla řidiče nebo tlačítka ovládání elektrického posuvnu zadních bočních dveří.

Kritiku si ale neodpustím k „dotykovým“ tlačítkům na volantu, o která stačí zavadit a jejich menu vám automaticky skočí do zorného pole v průhledovém displeji (head-up). Tlačítka přitom reagují i na přejetí dlaní, například při otáčení volantem. Tato starost ovšem odpadá u honosnější čtyřmístné verze, která není head-up displejem vybavena.

Skutečný nadstandard

Větší rozdíly mezi čtyřmístnou a sedmimístnou verzí se však projeví až po otevření zadních posuvných dveří. U čtyřmístné verze vzadu najdeme pouze dvě honosně vypadající kapitánská křesla, která umožňují sklopení téměř do roviny, takže posádka může na cestě klidně i spát. V jejich výbavě pak nechybí vyhřívání (včetně područek), ventilace, několik masážních programů a samozřejmostí je elektronické nastavení v mnoha směrech.

Pokud ovšem nechcete na cestě spát, můžete si užívat různorodý obsah na 48palcové obrazovce, umístěné na stěně mezi přední a zadní částí kabiny. Obrazovka podporuje různé možnosti konektivity a navíc lze rozdělit na dvě 24“ části, takže každý cestující může sledovat vlastní obsah. Nad obrazovkou je průhled do přední části vozu, který lze uzavřít a zneprůhlednit.

S honosnější verzí jsme se stihli seznámit bohužel jen krátce a posléze si ji k jízdě rezervovali jiní kolegové. Většinu času nám tak společnost dělala sedmimístná verze, která bude praktičtější pro běžné zákazníky. V zadní části totiž najdeme dvě oddělená kapitánská křesla, opět s elektrickým nastavením, výhřevem, ventilací i masážemi a veškerým luxusem, za nimi je však ještě třímístná lavice.

Kabina sedmimístné verze není rozdělena, přesto mohou zadní cestující sledovat obsah alespoň na 14“ obrazovce, která se vyklápí ze střešní konzole. Její sledování je díky možnosti upravit sklon sedadla pohodlné, nicméně z pozice řidiče trochu zavazí ve výhledu směrem dozadu. Mimochodem křesla v druhé řadě lze rovněž příjemně sklopit, ovšem nikoliv do roviny. Do vyhřívaných područek automobilka ukryla menší výklopný stolek a držák nápojů.

K nastavení obsahu obrazovky, ambientního osvětlení, ventilace v zadní části kabiny, roletek zastiňujících boční i střešní okna a také různých funkcí komfortních kapitánských křesel, slouží ovladače připomínající mobilní telefon, které jsou umístěny v křesle. Tyto ovladače se dají buď obsluhovat přímo v křesle, ze kterého jsou napájeny, nebo je lze vyndat a manipulovat s nimi jako s chytrým telefonem.

Jejich grafika sice neuchvátí, odpovídá klasickému toyoťáckému rozhraní, jejich menu je však jednoduché, svižné a manipulace s nimi je jednoduchá. Alternativou pro většinu funkcí jsou pak klasická tlačítka, kterými lze ovládat vyhřívání i ventilaci sedadel, jejich nastavení, či roletky na otvíratelných bočních oknech. Ve střešním panelu pak kromě ovládání osvětlení najdeme i ovládání ventilace či roletek střešních oken. I sedmimístná verze, ve které jsme během jízd strávili naprosté maximum času, tak nabízí dostatek komfortu a ten správně prémiový dojem.

Prostornost

Velmi příjemná je i celková prostornost vozu. Pokud na místě předního spolujezdce nikdo nesedí, lze jeho sedadlo díky ovladačům na boku jednoduše odsunout a cestující vpravo vzadu si může užít jízdu s nataženýma nohama. Ani při obsazení prví řady však lidé v té druhé nebudou strádat. Milým překvapením ovšem byla i prostornost ve třetí řadě, kam se pohodlně nastupuje a je zde dostatek prostoru pro nohy i nad hlavou. Nechybí však ani držáky na nápoje či osvětlení.

Sedmimístný Lexus LM tak nabízí plnohodnotné svezení pro šest dospělých, přičemž pokud do třetí řady posadíte děti, bez problému obsadíte všechna tři místa. Trošku horší je to ale se zavazadelníkem, který díky napevno ukotveným sedadlům ve třetí řadě nemůžete zvětšit jinak, než jejich sklopením.

Zajímavý je však už jen samotný přístup do kufru, kdy po stisknutí klasického tlačítka dveře pouze odjistíte, k ovládání jejich dalšího pohybu (tedy nahoru i dolů) pak slouží tlačítka nad zadními světly. Nezvyklé řešení, ale ve výsledku docela praktické ve chvíli, kdy si nejste zcela jistí, zda můžete obří dveře bezpečně otevřít.

Sedadla ve třetí řadě se pak trochu nezvykle nesklápí vpřed, ale do strany. Díky chytrému systému ukotvení je však manipulace s nimi poměrně jednoduchá a lehká. K zajištění do boku pak slouží jednoduchý plastový trojzubec, který se zacvakne do výklopného protikusu v zadním sloupku. V levém sloupku je navíc umístěno ovládání sedadel v zadní řadě.

Objem zavazadelníku u čtyřmístné verze automobilka uvádí na úrovni752 litrů, neboť se zadními sedadly nehnete. U sedmimístné verze se bavíme o objemu 110 až 1191 litrů, přičemž u testovaného vozu byly v podlaze uchyceny deštníky a pod podlahou byla i rezerva s příslušenstvím. Zavazadlový prostor je navíc vybaven klasickou zásuvkou i oky pro uchycení nákladu.

Za volantem

Lexus LM vstupuje na evropské trhy s jedinou motorizací, označovanou 350h E-Four. Jedná se tedy o klasický hybridní systém, jehož základem je 2,5litrový zážehový čtyřválec o výkonu 190 kW, kombinovaný s dvojicí elektromotorů, díky kterým má vůz pohon všech kol. Přední elektromotor nabízí nejvyšší výkon 134 kW a 270 Nm točivého momentu, elektromotor na zadní nápravě poskytuje 54 kW a 121 Nm. Dodejme, že palivová nádrž má objem 60 litrů

Kombinovaný výkon 250 kW při hmotnosti v rozmezí 2345 až 2355 kilogramů nepůsobí vůbec marně, ostatně vůz slibuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,7 sekundy a maximální rychlost až 190 km/h, zatímco při při lehké noze není vyloučena ani (alespoň krátká) zcela bezemisní jízda. Zážitky z jízdy se ale trochu podepisuje CVT převodovka.

Pokud s vozem nespěcháte, téměř o motoru ani nevíte. Jenže jakmile se ručička otáčkoměru dostane za polovinu, začne jinak působivé odhlučnění kabiny prohrávat souboj s monotónním hučením motoru pod kapotou. K tomu přitom stačí i obyčejné zrychlení na výjezdu z města, případně lehké stoupání. O nájezdu na dálnici či předjíždění se pak asi nemá smysl bavit.

Pokud si ale odmyslíme zvukovou kulisu, působí motor naprosto „dostatečně“. Přesto jsem se nemohl zbavit dojmu, že má Lexus ve svém skladu i jeden zajímavější motor, který by prémiové dodávce slušel mnohem víc. Narážím na turbem přeplňovaný hybrid, který nám dělal společnost na cestě do Polska pod kapotou Lexusu RX 500h. Jeho zátah a kultivovanost v kombinaci s šestistupňovou měničovou převodovkou by dost dobře mohla přesvědčit zájemce k (ne)malému příplatku. Je však pravdou, že testovaný hybrid si i po celkem dynamické jízdě vystačil se spotřebou kolem 9,5 l/100 km.

Nadstandardní komfort

Pochvalu si ale rozhodně zaslouží komfort vozu. Ostatně Lexus LM má vzadu víceprvkové zavěšení a standardně je jako první vůz značky Lexus vybaven systémem adaptivního odpružení AVS s tlumiči, jejichž pístové ventily reagují na aktuální kmitočet. Systém tak reguluje vlastnosti tlumení a upravuje zpětnou vazbu od povrchu vozovky.

Kromě toho je Lexus LM vybaven také systémy Braking Posture Control a Smooth Stop Control, které kontrolují pohyby karoserie při brzdění a zastavování, zatímco systém Roll Control pomáhá potlačovat náklony karoserie v zatáčkách. Už standardně tak vůz nabízí skutečně působivé pohodlí, ze kterého vás příliš nevytrhne ani zbytečně dynamický jízdní styl řidiče. Celé komfortní kouzlo se navíc umocní při navolení jízdního režimu „Rear Comfort“, díky kterému si pak v zadních křeslech Lexusu LM připadáte skutečně jak v limuzíně.

Třešničkou na dortu je pak celkové odhlučnění vozu, včetně podvozku, na kterém se podílí i chytrá elektronika. Kabina je totiž kromě tradičně skvěle hrajícího systému Mark Levinson vybavena i aktivním systémem potlačení hluku, který mikrofony u stropu detekuje nežádoucí frekvence a za použití reproduktorů a subwooferu vydává zvuky, které je mají potlačit.

Lexus LM tak do světa MPV přináší skutečně prémiový zážitek, za který si ale také nechá zaplatit. Sedmimístná verze Luxury stojí 3.290.000 Kč, luxusnější čtyřmístná verze Luxury VIP pak 3.990.000 Kč. Úmyslně přitom nezmiňuji „ceny od“, neboť v ceníku není za co připlácet. Vůz je plně vybaven a v ceně je i metalický lak, nabízený ve čtyřech odstínech.