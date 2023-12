TEST Lexus UX 300e – Úchvatně komfortní, jen to nabíjení

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Co do prostornosti interiéru taky UX neumí nabídnout mnoho; přední místa jsou hezky útulná, vzadu už je ale těsno a malými dveřmi se nenastupuje zrovna snadno. Navíc tu sice je vyhřívání vnějších míst, ale to se zapíná starosvětským kolébkovým přepínačem utopeným u podlahy. Tři dny jsem jezdil s vyhříváním levé zadní sedačky na maximum, než jsem to zjistil tak, že vesta, kterou jsem na sedačku položil, byla vyhřátá, když jsem si ji po vystoupení oblékal.

Aby na ni řidič lépe dosáhl, je posunutá o kus blíže a je také výrazně větší. Zcela nový je i její systém, s vyšším výpočetním výkonem, cloudovou navigací a trvalým připojením k internetu. Co se nezměnilo, je absence podpory bezdrátového zrcadlení Androidu Auto; konkurenční Apple CarPlay už systém zvládá. Protože však vestavěná navigace má výborná data o hustotě dopravy, zkraje týdne – než si vzpomenu na to, abych si z domu vzal ten správný kabel – používám právě ji.

Právě tahle změna bude, hádám, největším plusem pro většinu lidí. Já s ovládáním lexusů pomocí touchpadu nikdy problém neměl; chce to zvyk, to ano, ale člověk se nemusí nikam natahovat a hezky si opře ruku, místo aby lovil něco na dotykovém displeji. Automobilka však od touchpadů postupně upouští a v nových modelech už najdete obří dotykovou obrazovku.

Motor, jízdní vlastnosti

Kromě infotainmentu je další velkou změnou v rámci modernizace elektrické verze UX větší baterie. A nejen kosmeticky – místo dosavadních 54,3 kWh má kapacitu 72,8 kWh. To je opravdu velké zlepšení, navíc nevykoupené citelným nárůstem hmotnosti – přibylo jen čtvrt metráku na 1875 kg s eurořidičem.

Kde však Lexus na vylepšení zapomněl, je nabíjení. Zůstal tu konektor CHAdeMO, který znamená maximum dobíjecího výkonu 50 kW, a ani to jsem u nabíječek nikdy neviděl – nejblíž jsem se dostal na 41 kW poté, co jsem přijel ke stojanu s pěti procenty v baterii. Automobilka slibuje nabíjení na 80 % během 1 h 20 min, ve skutečnosti však vůz hlásí, že se z 25 % do plna bude nabíjet tři hodiny.

Znamená tedy větší baterie aspoň to, že spolehlivě ujedete čtyři stovky kilometrů, když katalog hlásí dojezd až 440 km dle měřicí normy WLTP? Bohužel ne. Kdybych se snažil, asi bych se dokázal dostat na 350 kilometrů, ovšem svižnou jízdou po okreskách se horko těžko přiblížím třístovce.

Lexus UX 300e

Můžete samozřejmě namítnout, že UX je auto do města a jeho okolí, fungující jako druhé, třetí auto v rodině bydlící ve vile na předměstí, a samozřejmě budete mít pravdu – teoreticky. Ve skutečnosti jsou jeho schopnosti tak vynikající, že mě za jeho volantem baví každá zatáčka, i když jich při sobotní projížďce Křivoklátskem potkám stovky.

Když jsem jezdil s provedením před modernizací, kvůli mizerným pneumatikám a přeci jen poměrně vysokému množství točivého momentu, který musejí přední kola přenést, zejména na mokru velmi rychle přicházela nedotáčivost. Tentokrát jsem vůz dostal na zimních pneumatikách a navzdory teplotám kolem 10 °C, které jsou už na zimní gumy příliš vysoké, fungovalo obutí mnohem lépe a nechalo vyniknout kvality naladění podvozku.

Nedotáčivost je pořád přítomna, ale aby začala být skutečně znát, musíte udělat něco špatně – třeba vytočit kola a mocně šlápnout na plyn. Dokud plyn přidávám jen mírně, nebo ho v zatáčce držím konstantní, vůz se skvěle drží své stopy, ať je asfalt pod koly suchý či mokrý.

Tuhá karoserie s mrštnou přídí

V rámci vylepšení automobilka zvýšila tuhost karoserie pomocí dodatečných bodových svárů u spodní hrany otevřené části podélného nosníku a spodního zadního panelu. Také zpevnila spojení převodky řízení s podvozkem, což má znamenat zlepšenou citlivost řízení.

Lexus UX 300e

Nakolik jsou tyto změny citelně poznat v chování auta, těžko říct – musel bych jet s oběma provedeními hned po sobě na stejných pneumatikách a za stejných povětrnostních podmínek. Ve výsledku to však je skoro jedno, neboť k jízdnímu chování modernizovaného UX těžko mít velké výhrady.

S kroucením karoserie problém není, díky rovnoměrnému rozložení hmotnosti působí příď velmi mrštně a rychle reaguje na sebemenší pohyby volantem. Přesnost je výborná, i když se chci hezky svižně svézt zatáčkami, a do volantu se nepřenáší nechtěné vibrace od kol.

Na co však malý lexus do jisté míry trpí, je přenos sil do řízení při prudké akceleraci na nerovném povrchu, zejména na vyjetých kolejích. Přes dvě stovky koní a 300 Nm točivého momentu nejsou na to, aby je zvládla přední kola, zrovna nízké hodnoty – tím spíš, že jsou dostupné okamžitě po sešlápnutí plynu bez prodlevy. V těchto situacích chce volant pevnou ruku.

Lexus UX 300e

Konečně stojí za zmínku i pádla pod volantem a režim převodovky B pro silnější rekuperační brzdění po uvolnění plynového pedálu. Módy D i B nabízejí možnost úpravy intenzity rekuperace pádly pod volantem, ovšem není tu „nula“ pro plachtění a ani nejvyšší rekuperace není dost silná na to, aby bylo brzdový pedál nutné používat jen pro finální zastavení. Trochu jsem se snažil si s tím hrát, protože mě to běžně baví, ale brzy nad tím jsem nad tím mávnul rukou a zpomaluji prostě pedálem.