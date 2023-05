TEST Lexus RX 350h – Můj nový rodinný ideál

Nestává se často, abychom k testu dostávali auta se skromnějšími výbavami. Obzvlášť v případě prémiových značek. Když už se něco takového „poštěstí“, vznikají bizarní situace, kdy přebíráme klíčky od vozů bez všedních výbavových prvků, ale za to s pořádně mastnou cenovkou.

Když jsem tedy vyzvedával exemplář nové generace Lexusu RX se základním hybridem 350h a druhou nejnižší výbavou, neměl jsem velká očekávání, aby nepřišlo další takové zklamání. Jenže japonská novinka je v mnoha ohledech velmi milým překvapením. A vůbec nevadí, že co do výbavy nemá daleko k „ceně od“.

Uhlazenější elegance

Předchozí generaci máte z našich stránek jistě v živé paměti. Čtvrté vydání RX mohlo mít až sedm míst a na vrcholu nabídky trůnil 3,5litrový šestiválec v benzinovém i hybridním provedení. Byl to lexus se vším všudy, tedy i obrovskou extravagantní maskou na přídi. U nového kousku byste ji ale (stejně jako třetí řadu sedadel) hledali marně. Tvar někdejší masky je tu pouze naznačen a samotná výplň je provedena v barvě karoserie.

Není to však jediná změna, kterou RX mezigeneračně prošlo. Vůz je postaven na architektuře TNGA-K, která přináší vyšší tuhost a o patnáct milimetrů nižší těžiště. Oproti předchůdci se navíc povedlo zredukovat hmotnost o nemalých devadesát kilogramů. Prodloužením rozvoru a zkrácením zadního převisu dostalo SUV vyváženější proporce, ač délka 4890 milimetrů zůstala zachována beze změny.

Vstupní výbava se jmenuje Comfort, naše nese označení Comfort Plus. V ní dostává RX například 19“ kola z lehkých slitin, Tri-LED světlomety s funkcí automatických dálkových světel, protihluková skla s UV filtrem, automatický dešťový senzor, balík bezpečnostních a asistenčních systémů, parkovací senzory vpředu i vzadu či zadní parkovací kameru. Nechybí inteligentní bezklíčový systém, ambientní osvětlení interiéru, třízónová klimatizace, 14“ dotykový displej infotainmentu, prémiový audiosystém s 12 reproduktory… a takto bychom mohli pokračovat.

Takto vybavené auto s motorizací 350h (ještě se k ní dostaneme) startuje na částce 1.840.000 Kč. Japonci mají pevně nadefinované výbavové stupně, takže už se připlácí pouze za metalický lak (+40.000 Kč) a střešní okno (+30.000 Kč). Pro každodenní harmonické soužití vám nic důležitého nechybí. A v kontextu dnešní doby mi cenovka auta vlastně přijde velmi sympatická.

První dojem po usednutí dovnitř je typicky lexusácký. Auto si vás hýčká prostorem i prvotřídními materiály uvnitř. Volant je obšitý syntetickou kůží, stejný materiál dostávají i sedadla, která jsou vpředu vyhřívaná a elektronicky nastavitelná v osmi směrech. Sezení je velmi komfortní, což platí pro obě řady. I vzadu jsou posádce k dispozici pohodlné sedačky připomínající domácí pohovku, sezení si navíc můžete zpříjemnit výraznějším sklopením zadního opěradla.

Lexus RX 350h

Bohatý prostor je ale jen jedním z mnoha dílků skládačky. Pochvalu si zaslouží i nástupní otvory a snadné usedání dovnitř. Novinkou je nahrazení vnitřních klik dveří elektromechanickým otevíráním s decentními tlačítky. Uvnitř jej stačí jen na moment stisknout a dveře se okamžitě otevřou. Zavazadlový prostor má dle metodiky VDA až 612 litrů. Ač je podlaha v jedné rovině s hranou kufru, místa je tu opravdu hodně. A nějaké ty drobnosti se vejdou do organizéru vespod.

Značným přepracováním prošla také jedna z nejkritizovanějších položek Lexusu RX – multimediální systém. Čtrnáctipalcová obrazovka infotainmentu volně navazuje na digitální přístrojový štít a tvoří tak jeden moderní celek. Lexus naštěstí nerezignoval na otočné ovladače pro nastavení teploty, třeba vyhřívání sedaček už ale aktivujete výhradně ťapkáním po displeji.

Video se připravuje ...

Rozloučili jsme se s někdejším touchpadem, který obsluhu starších lexusů stejně příliš neusnadňoval. A komu by multimédia s obrovskou obrazovkou s jemnou grafikou a kvalitními barvami nestačila, ten může ve vyšších výbavových stupních dostat propracovaný barevný head-up displej. Co může být na zobrazování údajů na čelní sklo propracované? Tak třeba fakt, že skrz tento prvek ovládáte třeba i asistenční systémy či jízdní režimy.

Základ? Bohatě stačí

Nabídka pohonů nového RX je rozmanitá, jen automobilového nováčka by překvapilo, že prim hrají elektrifikované varianty. Šestiválcový vrchol nahradil zcela nový hybridní turbobenzin 500h se systémovým výkonem 273 kW a stovkou za 6,2 sekundy. Jasně, je to sice „jen“ čtyřválec, parametry jsou však víc než sympatické. Řadě zájemců může dávat smysl 450h+, tedy plug-in hybrid s elektrickým dojezdem až 65 kilometrů. U nás bezpečné dosáhne na registrační značky EL, takže může na modrých zónách v Praze parkovat zdarma a nepotřebuje ani dálniční známku.

No a pak je tu základní a zkoušený hybrid 350h. Jeho srdcem je 2,5litrový atmosférický řadový čtyřválec na benzin, kterému vypomáhají dva elektromotory. Jen spalovací motor disponuje 140 kW a 239 newtonemtry točivého momentu. Elektromotory pak přidávají 134 kW vpředu a 40 kW vzadu. Celá soustava se dostává na systémový výkon 184 kW a 270 newtonmetrů krouťáku. Na stovku se auto rozpohybuje za 7,9 sekundy a sviští až 200 km/h. Elektromotory zároveň tvoří pohon všech kol, standardem je rovněž elektronicky řízená převodovka s plynule proměnným převodem e-CVT.

Dynamika vozu je velmi slušná a reakce na sešlápnutí plynového pedálu okamžitá. Nežádoucí monotónní zvuk vytočené hybridní soustavy je tu utlumen na minimum, ozve se jen v případě, kdy auto dáváte opravdu řádně do těla. Pokud ale zrychlujete lineárně, je celý proces nerušivý a harmonický. Navíc se vám auto odvděčí skvělým odhlučněním, jako kdyby vás chtělo odstřihnout od veškerého dění tam venku.

A když naskočíte na pohodovou hybridní vlnu, pohon přinese i sympatickou spotřebou paliva. Popojíždění městem si zpravidla řeklo o zhruba pět litrů na každých sto kilometrů, na meziměstských cestách a okreskách se průměr pohyboval mezi šesti a sedmi litry, až na dálnici se elektrická výpomoc smrskne na minimum a vůz pak baští osm až devět litrů. K dispozici však máte 65litrovou nádrž, takže se nemusíte bát častých návštěv čerpacích stanic.

Lexus RX 350h

Návykový komfort

Lexus RX přinesl v nové generaci celou řadu drobných úprav, kterých si třeba na první dobrou nevšimnete, ale značně vám usnadňují každodenní život. První pár sloupků se posunul více vzad, takže máte větší přehled o dění před vozem. A sloupky vzadu jsou zase užší, což přináší lepší výhled šikmo vzad třeba při vyjíždění z parkovacího místa u supermarketu.

Video se připravuje ...

Devatenáctipalcová kola coby doplněk obrovské karoserie sice nevypadají tak atraktivně jako jednadvacítky vyšších výbav, zase se vám ale odvděčí příkladným jízdním komfortem. Lexus RX má vpředu vzpěry McPherson a vzadu vždy víceprvkové zavěšení. A naladění podvozku? Nechávám prakticky bez výhrad. Auto záplaty a drobné nerovnosti žehlí z grácií, nenechává se rozhodit ani na sérii výmolů a stopu drží jistě i v rozbité zatáčce.

Ruku v ruce s příjemnou jízdou jde i naladění řízení, které není přehnaně tuhé, takže se s autem snadno manipuluje i v užších prostorech. V jednotlivých zatáčkách bude auto vaše pokyny volantem poslouchat na slovo, až dynamičtější jízda či náhlé změny směru přinesou náznaky nedotáčivosti. Pořád nesmíme zapomínat, že hovoříme o autě se skoro dvoutunovou pohotovostní hmotností. Přesto karoserie statečně vzdoruje přehnaným náklonům.

Lexus RX 350h

Závěr

Nový Lexus RX 350h je japonským sympaťákem, který automobilový luxus zase jednou pojal po svém. A je to jedině dobře. Vnější design už není tak křiklavý, auto je elegantnější, proporčně vyváženější a hlavně skvěle vybavené již v základních výbavových stupních. A v kontextu dnešní doby nabízí košt prémiového segmentu za přijatelný peníz.

Hybrid s 2,5litrovým čtyřválcem má slušnou dynamiku a ve většině jízdních situací klidný a harmonický chod. A navíc se odvděčuje sympatickou spotřebou paliva, takže s troškou snahy dáte na jednu nádrž klidně přes tisíc kilometrů. To vše podtrhuje poddajný podvozek, kterému jistě pomáhají obouvané devatenáctky. Sice nejsou tak šik, ale celkový jízdní komfort je dostatečnou satisfakcí. To všechno včetně automatu a čtyřkolky pod hranicí 1,9 milionu korun? Sice budu muset ještě pár výplat pošetřit, v mých očích se ale nová generace RX pasovala do role rodinného ideálu – prostorem, pohodlím a bohatou výbavou. Tak to má být!

Nejlevnější verze modelu 1.611.000 Kč (350h/184 kW Comfort) Základ s testovaným motorem 1.840.000 Kč (350h/184 kW Comfort Plus) Testovaný vůz bez příplatků 1.840.000 Kč (350h/184 kW Comfort Plus) Testovaný vůz s výbavou 1.880.000 Kč (350h/184 kW Comfort Plus)

Plusy

Zpracování interiéru

Bohatá výbava

Sympatická spotřeba

Jízdní komfort

Solidní cena

Minusy