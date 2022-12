Ojetý Lexus GS IV: BMW, mercedes, nebo zázrak?

Už mnohokrát jsme psali, že jen blázen si může myslet, že třeba za 400.000 Kč koupí takové BMW nebo takový mercedes, jaké měl osm let nazpět soused podnikatel. Ano, ty vozy se stejně jmenují a podobně vypadají, ale jejich funkce bývá slaboučkým odvarem někdejší dokonalosti.

Prémiové vraky

Bazarové povídačky o „plném servisu jen ve značce“ jsou dnes nejprázdnějšími větami v historii motorismu. Výrobcem předepsaný rozsah servisních prací je vždy jen takový, aby zajistil přežití vozu po dobu obvyklého vlastnictví u prvního majitele. Žádná značka nepředepisuje výměnu vytahaných silentbloků na podvozku ani čištění sání zarostlého karbonem – což jsou mimochodem dva klíčové problémy všech německých prémiových vozů. Pokud je bazarovým etalonem kategorie „bydlím u rodičů, ale hraju si na podnikatele“ BMW 5 řady F10 z let 2010 až 2017, naprosto stoprocentně u něj platí, že z někdejších famózních jízdních vlastností není většinou nic. Řízení stahují vyjeté koleje, auto na nerovnostech v zatáčkách oddrkotává ke straně. Automechanik páčí za ramena, prohlíží silentbloky, ale nic poškozeného nevidí.

Video se připravuje ...

Příčinou je změknutí a vytahání všeho a všechno by se také muselo vyměnit. A na to začínající pan podnikatel nemívá peníze. Podobné historky jsou s benzinovými motory s přímým vstřikem, kde karbon z recirkulovaných výfukových plynů a odvětrání klikové skříně neomývá benzin, takže úsady rostou a brání volnému sání, výkon klesá, volnoběh začíná kolísat, zmatená řídicí jednotka píše všechny možné chyby. Do toho vysvícené xenony, závady řídicích jednotek a známé heslo o opici a banánech je ještě slabé – ta auta reálně nejdou opravit, i kdyby na to člověk měl. Proto se coby ojetá tak rychle řítí na pouhé zlomečky svých původních cen.