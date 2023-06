Předchozí Design, interiér Design, interiér Závěr Další

Není to tak dávno, co jsme vám přinesli první test Lexusu RX v nové generaci. Nenafasovali jsme ale auto v plné palbě, jak u novinářských kousků bývá zvykem. Byl to základní hybrid ve střízlivě nakonfigurované variantě, ze které se i díky cenovce pod 1,8 milionu korun mohla vcelku snadno stát zajímavá alternativa třeba k Toyotě Highlander. A pokud jste test četli, jistě už dobře víte, že auto to nebylo vůbec špatné!

Tentokrát vyzkoušíme stejný, ale přeci jiný lexus. Verze 450h+, tedy plug-in hybrid do zásuvky, sice není úplným vrcholem (nad ním je posazena ještě „pětistovka“ coby nepřímý nástupce šestiválce), testovaná výbava Luxury však ano. Připlácí se pouze za dvě věci, a ani ty nám na palubě nechybí. Vstupme tedy společně do luxusního světa:

Nejvýraznější

A když v plné parádě, tak ať je auto vidět, řeklo si nejspíš české zastoupení při konfiguraci tohoto kousku. Jednou z příplatkových položek je totiž červené lakování Morello (+40.000 Kč), přičemž jde o nejkřiklavější barvu z celé palety. A nutno říct, že SUV RX náramně sluší, podobně jako pro nejvyšší výbavu standardně dodávaná jednadvacetipalcová kola v tmavě šedém odstínu.

Designu auta jsme se věnovali už v minulém testu, pojďme si tedy připomenout alespoň ty zásadní inovace. Na rozdíl od předchůdce už se novinka nenabízí se třetí řadou sedadel. Snad i díky tomu není karoserie v zadní části tak nabobtnalá a auto má atraktivnější siluetu. Z přední části zmizela obrovská maska, která byla výsadou lexusů v několika posledních generacích. Ony tu tedy průduchy ke spalovacímu motoru jsou, ale z části v barvě karoserie a hlavně už nebudí dojem, že vás auto hodlá slupnout ke svačince.

Ač délka 4890 mm zůstala zachována, vůz má s novou platformou TNGA-K delší rozvor náprav (+60 mm na 2850 mm) a širší rozchod kol vpředu i vzadu. Navíc se mezigeneračně hublo, RX na váze hlásí úbytek devadesáti kilogramů. Maska je prakticky kolmo k silnici, přední sloupky jsou zase posunuty o něco více vzad což společně s tenčími sloupky vzadu pomáhá lepšímu výhledu všemi směry.

Druhým dostupným příplatkem je elektricky sklopné a posuvné panoramatické střešní okno s elektricky ovládanou sluneční clonou za 50.000 Kč. Všechno ostatní, co můžete vidět v přiložené fotogalerii, už je součástí standardní výbavy. To z velké části ospravedlňuje fakt, že varianta Luxury je oproti standardnímu provedení Comfort dražší o rovný půlmilion!

Těžko najdete prvek, který by vám ve výčtu výbavových položek chyběl. Součástí jsou Tri-LED světlomety s adaptivními dálkovými světly, čalounění kůží v pískovcové barvě, vyhřívání a odvětrávání předních sedadel, vyhřívaný dřevěný volant, digitální zpětné zrcátko, čtrnáctipalcová obrazovka multimédií s navigací a bezdrátovou podporou Apple CarPlay či prémiové audio Mark Levinson s jednadvaceti reproduktory!

A tak na vás duch luxusního auta dýchne ještě citelněji než v případě výbavy základní. Materiály jsou prémiové, na nejfrekventovanějších místech měkčené a těší vás i nejrůznější drobnosti, které každodenní soužití řidiče s vozem zpříjemňují. Třeba pomaloučké dojezdy bočních okének, které jsou díky tomu výrazně tišší. A mimochodem je můžete ovládat i hlasem.

Lexus RX 450h+

Lexus vyslyšel kritiku a odstranil z kabiny nepříliš intuitivní ovládání touchpadem. Obrazovka uprostřed je dotyková a pro ovládání vyhřívání či ventilace má vespod napevno lištu. Po té sice musíte ťapkat, samotné nastavení stupňů či výhřevu oken už ale probíhá otočnými čudlíky a fyzickými tlačítky. Menu infotainmentu je navíc o poznání přehlednější, takže se zorientujete velmi snadno. To vše zůstává podpořeno hezkou grafikou a kvalitním obrazem systému. V tomto ohledu si Japonci mezigeneračně hodně polepšili.

To platí i pro pohodlí a prostornost. Přední sedačky jsou rozměrné a elektricky nastavitelné, zabydlíte se v nich prakticky okamžitě. Prostoru vzadu je díky nataženému rozvoru více, s výškou 178 cm sedím „sám za sebou“ s velkou rezervou před koleny a slušná porce prostoru mi zůstává i nad hlavou, panoramatickému střešnímu oknu navzdory. Protože je ale převis oproti předchůdci kratší, kufr pojme shodných 612 litrů. Zkoušený plug-in hybrid má sice větší baterie, ta ale ze zavazadelníku nic navíc neukrajuje. Dobíjecí kabeláž navíc můžete s trochou šikovností poskládat pod jeho podlahu.