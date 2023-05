Test ojetiny Honda CR-Z: Parádní stylovka! S jednou vadou…

V roce 1983 vypustila Honda do světa malé kupátko s na pohled useknutou zádí. Malý a lehký vůz měl na výběr z několika motorizací od základní třináctistovky se 43 kW po vrcholnou šestnáctistovku se 101 kW. Z CR-X se stal hit, a to zejména ve druhé generaci, která ještě přidala na výkonu. Dnes už mají obě legendární status. Přežívající vozy rostou na ceně, poté co si většina existujících kusů prošla stádiem bizarního vesnického tuningu. Třetí generace s přídomkem del Sol už vsadila na zcela jiné tvary a střechu typu targa, než se písmena CR-X nadobro odebrala do historie.

V roce 2007 se ovšem na autosalonu v Tokiu ukázal koncept CR-Z (Compact Renaissance Zero), který designem zádě s rozděleným oknem navazoval na druhou generaci CR-X. Fanoušci původního vozu byli nadšeni. Zvlášť když Honda potvrdila, že jejím cílem je vytvořit levné sportovní auto, které má být zaměřeno na zábavu za volantem. Jako vzor si kromě původního CR-X vybrala také Lotus Elise či Mini Cooper. Stylové kupátko se o tři roky později v téměř nezměněné podobě opravdu dostalo do výroby.

