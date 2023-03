TEST Peugeot 308 SW GT Pack Hybrid 225 – Elektrické dojíždění

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zápisky z deníčku novopečeného fotra pokračují v zavazadlovém prostoru. Kočárek jsme vybrali vcelku kompaktní, jeden z těch, jejichž předností je snadné složení a minimum zabírajícího prostoru. Ideální pro rodiče, kteří často cestují autem. I tak dá ale jeho poskládání do kufru peugeotu poměrně zabrat. Prostor mezi výše umístěnou podlahou a roletkou není kdovíjak vysoký. Ideální je tedy roletu zcela vyjmout. Jenže potom tu jsou ještě dobíjecí kabely, které se pod podlahu nevejdou a do příslušné brašny se tak tak poskládá jeden. Buď tedy aspoň jeden nechte doma, nebo počítejte s tím, že se vám na nich obsah v kufru bude všelijak krabatit.

Umístění samotného vajíčka však vyžaduje posun přední sedačky hodně dopředu, a ani po samotné instalaci už sedačku příliš vzad nevrátíte. Kdokoliv s výškou přes 180 cm, kdo by si chtěl sednout před prcka, se bude muset před přístrojovou deskou nějak kompromisně pokroutit. Ani obsluha vajíčka zvenčí není úplně snadná. Do auta s nízkou siluetou se musíte hodně ohýbat a všechno kolem je značně natěsno.

Tím se dostáváme ke strastem, které jsem začal pozorovat až s rozrostlejší domácností. Jakkoliv je 308 zvenčí šmrncovním kombíkem (i v perleťové bílé se za ní lidé houfně otáčejí), prostorem uvnitř zrovna nepřekypuje. Vstup do druhé řady je přes krátké druhé dveře značně omezený, málo místa vzadu není jen pocitově kvůli menším a tmavým proskleným plochám, ale i fakticky. Umístění základny je snadné, isofixy jsou sice hlouběji v sedačce, ale trefíte se do nich snadno. A když je zrovna nepotřebujete, můžete je zakrýt elegantním zipem.

Zatímco první díl dlouhodobého testu jsem psal jako bezdětný mládenec, ten druhý už ťukám do klávesnice s měsíčním špuntem na klíně. To se propíše i do vašich automobilových priorit. Sedačky „našeho“ peugeotu v elegantní modré kůži jsou sice nádherné, spíš mě ale zajímá, jak dobře půjdou vyčistit, a jestli je při instalaci dětského vajíčka nepoškodím.

Šarmantní kombík Peugeot 308 SW s pohonem do zásuvky je s námi v redakci od podzimu minulého roku. Už jsme vám ho stihli představit v úvodním díle , videem jsme se zaměřili na jeho multimediální systém i specifika plug-in hybridního pohonu . V dnešním pokračování si posvítíme především na čistě elektrický dojezd, který by měl dle tabulek v pohodě obstarat každodenní městské a příměstské cesty bez kapky benzinu. Opravdu to funguje tak bezproblémově, jak slibuje teorie?

Motor, jízdní vlastnosti

Přes padesát nejen padesátkou

Jednou ze zásadních předností plug-in hybridů je čistě elektrický dojezd až několik desítek kilometrů. Vše se odvíjí nejen od efektivity pohonu, ale také trakční baterie. Ta v 308 má kapacitu 12,4 kWh, přičemž využitelných je 9,9 kWh. Dobita je z 11kW wallboxu za necelé dvě hodiny, z klasické domácí zásuvky to trvá zhruba šest hodin. Auto tak doma bezpečně dobijete přes noc. Podle tabulek má plná zásoba energie vystačit na 59 km, jen ve městě by kombík měl zvládnout přes sedmdesát kilometrů.

Přes padesát kilometrů se opravdu lze dostat, hodně ale záleží na okolnostech… zejména vnějších podmínkách. Akumulátor v útrobách francouzského kombíku je totiž extrémně citlivý na venkovní teplotu. Na podzim, ještě při teplotách kolem 10 až 15 stupňů, jsme jen po městě bez zásob z nádrže najezdili i 55 kilometrů. Podobné porce lze dosáhnout i na okreskách, pokud tedy neždímáte všech 225 koníků na maximum, při používání akcelerátoru trochu přemýšlíte a rekuperaci využíváte na maximum. Taková porce už dává smysl a leckomu by pokryla pravidelné cesty domov-práce. Přes noc se nabije a další den znovu.

Když ale ve stejných podmínkách ekonomiku provozu tolik neřešíte a občas holt plynový pedál přišlápnete razantněji, kilometry začnou mizet rychleji. V takovém případě se dojezd smrskne někam ke čtyřiceti elektrickým kilometrům. Nic, coby nás posadilo na zadek, ale pro leckoho pořád docela slušná porce bez zapojení spalovacího motoru.

Jenže pak jsou tu měsíce zimní, s teplotami kolem nuly, kde baterka dostává pořádně na zadek. Při takových ránech sednete do plně nabitého auta a čistě elektrický dojezd ukazuje třeba jen 27 kilometrů. Tady se vyplatí využít situace, kdy je auto ještě připojené ke zdroji a skrz mobilní aplikaci si jej nechat prohřát. Nezávislé topení je obsluhováno výhradně elektrickou energií a pokud byste jej pustili bez zapojeného kabelu, během pár minut vám ráno ukrojí klidně i desítku kilometrů. A to už je pak znát…

V souvislosti s nezávislým topením pozor na ještě jednu drobnost. Když jej v aplikaci aktivujete, nezavírejte ji a počkejte, dokud telefon neoznámí, že auto pokyn převzalo. Nejednou se mi stalo, že jsem si při čištění zoubků topení letmo zapnul, telefon zahodil a šel připravovat kávu na cestu. Když jsem pak do auta přišel, bylo celé promrzlé. Telefon totiž zhasl a příkaz do vozu nedorazil. Zmiňuji to kvůli tomu, že celý proces komunikace nějakých deset, dvacet sekund zabere. Zkrátka to není hned. A to je pak mrzení…

Peugeot 308 SW Hybrid 225 e-AT8 GT

Pokud je auto řádně vyhřáté a baterie na startu pořád plná energie, i v mraze se auto zvládne přiblížit zhruba 30 kilometrům na elektřinu. Mimochodem, pod proudem zvládá peugeot maximální rychlost až 135 km/h. Elektricky tedy můžete svištět i po dálnici, to ale dojezd mizí vůbec nejrychleji a než se nadějete, už se o slovo hlásí čtyřválcová šestnáctistovka. Ta si mimochodem s vybitou baterií na 100kilometrové trase (20 km okresky, 60 km dálnice, 20 km po Praze) řekne o 6,3 až 7,5 l/100 km. V závislosti na jízdním stylu.

Spotřeba kolem sedmi litrů bez elektřiny by vlastně nebyla nic až tak strašného, kdyby plug-in hybridní 308 nedisponovala jen 40litrovou palivovou nádrží. Tedy alespoň podle tabulek. Když se rozsvítí rezerva, palubní počítač informuje o zbývajícím dojezdu nějakých 30 km. Pokud k čerpací stanici zamíříte neprodleně, nasoukáte do nádrže jen nějakých třiatřicet litrů. Na displeji vám pak svítí sympatický, avšak nereálný dojezd 720 km. Stačí ujet dvacet kilometrů a ze 720 je najednou kilometrů 490… v praxi to znamená, že na pumpě musíte zastavovat nebývale často.

Video se připravuje ...

Svižně a komfortně

Co peugeotu nelze upřít, jak dává na odiv koně pod kapotou. S nabitou baterií zrychluje z klidu na stovku za 7,6 sekundy a zátah je na mainstreamový kombík opravdu solidní. Nejen z místa, kde je reakce na akcelerátor díky elektrické výpomoci okamžitá, ale i při potřebě pružného zrychlení. Jak už jsme si řekli v prvním díle, české okresky umí podvozek na obouvaných osmnáctkách tlumit s grácií, ani v rozbité zatáčce se nenechává rozhodit. A to má vzadu prosím pěkně vždycky jednodušší vlečenou nápravu.

Zatímco výměna mezi spalovacím motorem a elektromotorem je prakticky neznatelná, o přechodu z rekuperace na konvenční brzdovou soustavu to říct nemůžeme. Na palubě peugeotu jsem strávil několik týdnů a stále se mi s autem nedaří „normálně“ zastavit. Představte si, že na brzdě stojíte celou dobu úkonu se stejnou razancí. Z 50 na 20 km/h auto zpomaluje stejně, ale najednou, jako by na brzdy někdo bafnul, a div vám obličej nepřišpendlí k volantu. To samozřejmě trochu přeháním, nekonzistentnost brzdového systému je však na pováženou. Zejména s obsahem vajíčka na zadní lavici, který právě usnul. Pěkný oslí můstek, že?