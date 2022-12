Video s Peugeotem 308: Víte, že elektrickou jízdu poznáte i zvenčí? A nejen díky bzučení

Bílý kombík Peugeot 308 s plug-in hybridním pohonem už z našeho webu nejspíš znáte. První video jsme věnovali multimediálnímu systému a pracovišti řidiče, po kterém následoval první díl tradičních dlouhodobých postřehů.

V nejnovějším videu se podíváme na specifika plug-in hybridního pohonu z Francie. Jaká je kapacita baterie a kolik elektrických kilometrů by měla obstarat? A kolik je to v reálném světě při teplotách kolem nuly? Kromě jiného se dozvíte, jak zvenčí poznáte jízdu v čistě elektrickém režimu. Není to totiž jen tradičním a legislativou vyžadovaným bzučením v rychlostech do 30 km/h. Ale nebudeme předbíhat, vše podstatné najdete ve videu výše…