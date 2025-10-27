Předplatné
Test Cupra Ateca 1,5 TSI – Jsme už za vrcholem

Na trhu je už dlouho, ale pořád má co říct – tak by se dala shrnout Cupra Ateca. Patříte-li k těm, kterým nesedí směr vývoje aut, ale přesto chcete něco nového, právě auta jako ateca jsou perfektní volbou pro svou ergonomii z dob, kdy se nemusela obracet každá koruna kvůli emisím a elektromobilům.

Design, interiér

Na otázku, kterou si jistě mnoho z vás před otevřením tohoto testu, odpovídá jeho samotná existence – ano, ateca se stále vyrábí, i když coby model je letos devět let stará. „Jen“ prochází postupnými modernizacemi, a ty ani nejsou příliš velké, což lze na první pohled odhalit při srovnání vzhledu třeba s formentorem – trojúhelníky byste v jejím designu hledali marně. Právě pro to všechno si ale myslím, že je ateca skrytou perlou dnešní nabídky nových aut napříč značkami.

Z vnějšího designu zmíním snad jen vysoko umístěné, ač bohužel LEDkové přední mlhovky se standardním způsobem zapínání otočným ovladačem, který dělá přesně to, co mu řeknete. Bohužel, standardně taky nemají kontrolku v přístrojovém štítu, ale díky své poloze vysoko v nárazníku dokážou dobře pomoci s nasvícením situace. 

Zadní mlhovka je jen jedna (už s kontrolkou), avšak couvačky jsou v páru a dobře viditelné, což mě těší. Zbytek vzhledu atecy je v podstatě pořád stejný, v roce 2021 dostala nový přední nárazník, jiná kola a pár dalších kosmetických změn.

K těm kolům – jsou devatenáctipalcová a menší rozměr nejde zvolit, můžete si vybrat jen design. Znamená to jednak, že brzdy běžné velikosti pod nimi vypadají opravdu mrňavé, a jednak 40% profil pneumatiky. Sada kvalitních zimních gum vyjde nejméně na 20, spíš ale na zhruba 25 tisíc korun; u letních se do 20 tisíc vejdete bez nutnosti se omezit na kvalitě.

Stará dobrá tlačítka

Teď to všechno začne – jdeme dovnitř. Beru za kliku, klasickou masivní kliku, která mechanicky tahá za zámek a nespoléhá na 12V autobaterii. Otvírá se mi přístup do interiéru, který je vývojově deset let starý. Takže plný tlačítek.

Všimněte si třeba panelu ovládání klimatizace. Je pořád stejný, nenahradil ho ani dotykový panel, jako třeba v tiguanu minulé generace po modernizaci. Volant má taky normální tlačítka; na některá z nich, např. obnovení tempomatu, musím palec trochu natáhnout, ale je to tlačítko. Chcete změnit design přístrojového štítu? Opět, tlačítka.

„Starý“ je také infotainment; nedorazila sem modernizovaná verze známá třeba z leonu či formentoru, nýbrž domovské obrazovce zůstaly tři dlaždice s šikmými předěly. Pojí se s tím nutnost klepnout prstem na dlaždici dvakrát, aby se příslušná aplikace – navigace, média či třeba info o voze – otevřela. Displej samotný má velikost dostatečnou, jde-li vám o funkci spíš než o formu, a bezdrátový Android Auto je samozřejmostí.

Přístrojový štít nabídne několik verzí zobrazení včetně velkého otáčkoměru uprostřed, dvou kruhových budíků či stupnic po stranách displeje, které sice nejsou moc přehledné, ale kromobyčejně hezky kopírují tvar přístrojového štítu. Osobně jsem největším fanouškem velkého otáčkoměru uprostřed, protože to znamená i velkým číslem uprostřed – a tedy z dostupných možností nejpřehledněji – zobrazenou rychlost jízdy.

Zajímavostí je, že přístrojovému štítu zůstala nahoře v panelu klasických kontrolek také kontrolka žhavení, i když Cupru Ateca se vznětovým motorem koupit nejde. Sesterský Seat Ateca však ano; ten se zase nenabízí s pohonem všech kol, a tak chcete-li tohle auto s dieselem a čtyřkolkou, je třeba sáhnout po technicky velmi blízké Škodě Karoq.

Skvělý je i klasický volič převodovky, nastavitelná loketní opěrka mezi sedačkami nebo schránka na brýle ve stropní konzoli. To je mimochodem věc, která z většiny moderních aut potichu zmizela. Také se mi líbí výrazné boční vedení sedaček, bohužel mají pevné opěrky hlavy.

Zadní místa mají nejen loketní opěrku, ale i průvlak na dlouhé předměty. A kufr nabídne nejen dvojitou podlahu, ale i dojezdovou rezervu. Prostě, takhle má vypadat praktické a po ergonomické stránce dobře promyšlené auto. Jasně, stojí to peníze – a ty dnes automobilky musí tlačit do snižování emisí a vývoje elektromobilů.

Prostornost je po všech stránkách dostatečná, je to přeci jen crossover segmentu C a tam už kompromisy s místem člověk dělat tak úplně nemusí. Samozřejmě, maximální délka pro náklad cca 1,7 metru může být poněkud omezující, ale tady je důležitá i celková délka vozu a ta u atecy zas tak obří není – k výhodě při parkování, samozřejmě.

Naměřené rozměry zavazadelníku
Základní/maximální objem510/1.604 l
Délka u podlahy/pod platem845/623 mm
Max. délka za sedadlem spolujezdce1.715 mm
Šířka mezi podběhy1.007 mm
Výška pod platem/stropem504-615/787-898 mm
Výška nakládací hrany707 mm
Šířka nakládacího otvoru1.124 mm

Motor, jízdní vlastnosti

Když ateca v roce 2018 odstartovala značku Cupra, měla pod kapotou výhradně třísetkoňový dvoulitr EA888 s pohonem všech kol. Mysleli jsme si, že Cupra zůstane ostrou značkou a bude dostávat jen ty nejsilnější motorizace, o pár let později však bylo jasné, že tomu tak nebude. V roce 2023 přišel do Cupry Ateca čtyřválec 1,5 TSI EA211 evo s vypínáním dvou válců, o rok později byl nahrazen jeho verzí evo2 s vyšší spotřebou, ale také plnící emisní normu Euro 6e místo dosavadní 6d.

Právě s emisemi souvisí největší – v podstatě jediná, ale zároveň fakt velká – nevýhoda atecy, a sice opožděný zátah po přidání plynu. Vůz se začne rozvážně rozjíždět, ale asi až po sekundě, možná sekundě a půl pořádně zabere. Působí to jako věčnost, když se chcete někam napojit, nebo obecně když jste v křižovatce a potřebujete z ní zmizet.

Problém je, že když se vůz nerozjíždí, řidič má tendenci přidat víc plynu. Tím se však rozjíždění nezrychlí, jen je záběr po prodlevě o to silnější a zejména na mokru se může stát, že protočíte jedno z předních kol. Vypadáte jako amatér, ovšem to je nejmenší problém – nezkušený řidič se může leknout, auto může někam nechtěně uklouznout, prostě – ve jménu emisí je tady zhoršena manévrovatelnost. 

Jediné řešení, a to navíc není tak úplně řešení, je s touhle prodlevou počítat a naučit se s ní pracovat, tedy zejména povolit plyn ve chvíli, kdy auto začne skutečně zabírat. Přitom víme, že to je řešitelné – nejen ostatní značky, ale i v rámci koncernu Volkswagen se toto chování podařilo u nejnovějších modelů vyřešit. Velmi mě tak mrzí, že s tím má základní ateca problém. Kdyby byla ve výbavě čtyřkolka s prediktivním spínáním mezinápravové spojky, aspoň to protáčení by se nekonalo, ale pohon všech kol – zde pojmenovaný 4Drive – je k mání až k dvoulitrům. 

Až na tuto nepříjemnou vlastnost jezdí ateca velmi fajn. Čtyřválcový motor pod kapotou má výkonu dost a je kultivovaný až tak, že o něm při běžné jízdě nevíte. Poznat není ani vypínání dvou válců při nízké zátěži; u starších verzí tohoto motoru to občas jemně znát bylo, v provedení evo 2 už však nikoliv. 

Výsledkem je samozřejmě snížení spotřeby paliva – jezdím za 7,5 l/100 km svým dynamickým stylem, navíc v podstatě pořád v režimu převodovky S, jelikož se tak eliminuje podtáčení motoru; práce sedmistupňové dvouspojky je jinak hladká, změny kvaltů neznatelné a velmi rychlé.

Jedině devatenáctky

Zmíněná kola, která je možno mít pouze v průměru 19“, obouvají pneumatiky o rozměru 235/40 R19. Takhle tenké slupky znamenají rychlou reakci přídě na pohyby volantu, protože tu není mnoho bočnice, která by cokoliv otupovala. Zároveň je poměrně velký výběr obutí letního, zimního i celoročního od levných značek – u nichž mám pořád někde vzadu v hlavě obavu, že si je někdo skutečně koupí, „Na to moje ježdění kolem komína to stačí,“ a pak nestihne zabrzdit včas a srazíme se – až po zavedené a kvalitní značky. 

Právě pneumatiky jsou tu do značné míry odpovědné za vysokou míru přilnavosti při bočním přetížení a spolu se slušným bočním vedením předních opěradel se ze základní atecy daří dělat auto, které se v rychleji projížděných zatáčkách neztratí. Protože se bočnice příliš nebortí, zvládá ateca celkem slušně – na své těžiště a fakt, že jde v podstatě o rodinné auto s make-upem – i rychlejší přenosy hmotnosti.

Nízká bočnice je samozřejmě poznat na ostřejších nerovnostech, z nichž se rázy přenáší do karoserie. Je také znát, že na základní odpružení jsou kola těžká; chtělo by to připlatit necelých 11 tisíc za adaptivní tlumiče DCC. Vyšší výbavy VZ a Tribe Edition už mají tento prvek ve standardu.

Nejbližší konkurentiŠkoda KaroqRenault AustralPeugeot 3008
Motorizace1,5 TSI 110 kW DSGmild hybrid 150 autoHybrid 145 e-DCS6
Zdvihový objem [cm3]1.4981.3331.199
Největší výkon [kW/min]110/5.000-6.000109/5.250-5.750107/-
Točivý moment [N.m/min] 250/1.500-3.500270/1.750-2.500230/1.750
Převodovka7st. aut., FWDCVT, FWD6st. dvouspojková, FWD
Max. rychlost [km/h]210175201
Zrychlení 0-100 km/h [s]8,99,910,2
Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]6,0-6,56,45,4
Pohotovostní/celková hmotnost [kg]1.408-1.621/1.9301.528-1.623/2.0051.574
Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]1.500/7001.800/7501.200/750
Rozměry d × š × v [mm]4.390 × 1.841 × 1.6034.533 × 1.830 × 1.6454.542 × 1.895 × 1.641
Objem zavazadelníku zákl./max. [l]521-588/1.630-1.810500-575/-520/1.480
Rozvor [mm]2.6382.6672.739
Cena od [Kč]749.000724.960749.000
Srovnatelná výbava s test. vozemDynamic + tažné zař.Esprit Alpine + el. tažné zař.GT + tažné zař.
Cena od [Kč]894.000752.289873.000

Závěr

Ateca je i po devíti letech na trhu pořád vynikajícím autem na každý den, a s tím, kam se ubírají trendy v ergonomii interiéru novějších aut, možná o to lepším. Osobně bych si vybral dvoulitr se čtyřkolkou, ale to bych se dostal s cenou lehce nad milion korun i se základní výbavou a pár příplatky. Patnáctistovku, která reálně naprosto stačí, koupíte do milionu, i když si nějakou tu výbavu navíc přihodíte.

Jasně, není to málo. Karoq je se stejnou motorizací za zhruba stejnou cenu i s matrixy a většími koly, takový Renault Austral zase nabízí vynikající systém natáčení všech kol a zůstanete-li u 1,3l čtyřválce s mild hybridem, taky nižší cenu, anebo vyšší výkon s nižší spotřebou díky hybridu, ovšem s málo kultivovaným tříválcem. A pak je tu Peugeot 3008, jehož výrazný design leckomu imponuje. Ateca tedy nemá ve svém segmentu na růžích ustláno, ale i po letech jde do boje s přesvědčivými plusy.

Plusy

  • starosvětská ergonomie
  • prostornost
  • kultivovaný motor

Minusy

  • nejmenší kola v nabídce mají 19“
  • váhavé rozjezdy

Cupra Ateca 1,5 TSI
Cena základní sestavy
930 000 Kč
Výbava základní sestavy
Full LED přední světlomety, LED přední mlhovky, Zadní LED světla, Tmavá okna od B sloupku, Lišty oken v černé lesklé barvě, Černé podélné střešní nosiče, Lakované boční lišty ve spodní části dveří, Střešní spoiler, Sportovní nárazníky - černě lakované detaily + zadní difuzor v černé barvě, Černě lakované brzdové třmeny, 19" kola z lehkých slitin Sport, broušená, stříbrná/černá, Ozdobné kryty středů kol s logem CUPRA, Bezpečnostní šrouby litých kol, Samozacelovací pneu 235/40 R19, Dojezdové rezervní kolo + Sada nářadí a zvedák vozu, Stříbrné prvky v interiéru v dekoru broušeného hliníku + detaily na volantu v měděnném odstínu, LED ambientní osvětlení interiéru (vícebarevné), LED osvětlení prostoru pro nohy, LED osvětlení zavazadlového prostoru, Hliníkové nástupní lišty na prahu dveří s nápisem CUPRA - osvětlené, Sportovní hliníkové pedály, Sportovní multifunkční kožený volant/zkosený - vyhřívaný, Pádla řazení na volantu, Sportovní skořepinová přední sedadla, Čalounění - černý velur Dinamica/černá umělá kůže, Vyhřívaná, Kapsy na zadní straně opěradel, Šedé čalounění stropu, Přední loketní opěrka vpředu s integrovanou schránkou a držáky nápojů, Středová loketní opěrka vzadu, Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel vč. průvlaku na dlouhé předměty, 2x ISOFIX + TopTether vzadu - úchyty pro připevnění dětské sedačky, Sklápění opěradel zadních sedadel páčkou ze zavazadlového prostoru, Přihrádka pod sedadlem řidiče - neuzavíratelná, Schránka na brýle, Front Assist - funkce nouzového brzdění, Ochrana chodců, Parkovací asistent vč. předních a zadních parkovacích senzorů, Zadní parkovací kamera, Prediktivní adaptivní tempomat, Rozpoznávání dopravních značek, Light Assist, Lane Assist, Elektronická uzávěrka diferenciálu na přední nápravě (XDS), Elektronický stabilizační systém ESC, Elektronický imobilizér, Čelní airbagy, Boční airbagy, Hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu, Kolenní airbag řidiče, eCall - funkce nouzového volání, Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů všech sedadel, Senzor únavy řidiče a pozornosti řidiče, Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic, Paket Convenience, Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, Kessy - bezklíčové odemykání/zamykání vozu a startování vozu tlačítkem, Digitální přístrojový štít 10,25", CUPRA Drive Profile - volič jízdních režimů, Sluneční clony řidiče a spolujezdce, Osvětlená kosmetická zrcátka s krytem, Osvětlená a uzavíratelná schránka před spolujezdcem, Zásuvka 12 V, Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Autohold, Elektrické ovládání oken s komfortní funkcí a bezpečnostní pojistkou, Navigační systém 9,2", 2x USB-C vpředu + 2x USB-C vzadu (nabíjecí), Handsfree Bluetooth + Wi-Fi hotspot, 8 reproduktorů + hlasové ovládání, Full Link - bezdrátový Apple CarPlay a Android Auto, CUPRA CONNECT - online služba Safety & Service + služba Vzdálený přístup na 10 let, CUPRA CONNECT PLUS - rozšíření základních služeb Safety & Service a Remote Access o služby dostupné pouze s navigačním systémem (např. online dopravní informace, online plánování cesty, dynamické informace o čerpacích/nabíjecích stanicích nebo o možnostech parkování), Digitální příjem rádia (DAB), Progresivní řízení, Prodloužená záruka 5 let/100 000 km.
Cena testované sestavy
930 000 Kč
Výbava testované sestavy
Akční paket Technology (19" kola z lehkých slitin Sport Copper, Connectivity box, El. ovládané sedadlo řidiče s paměťovou funkcí, El. ovládané 5. dveře vč. funkce virtuálního pedálu) (+-13.400 Kč), Connectivity box (+6.000 Kč), Černé čalounění stropu (+7.000 Kč), Dvojité dno zavazadlového prostoru (+3.900 Kč), Elektricky ovládané sedadlo řidiče (+12.900 Kč), Tažné zařízení (+25.000 Kč), Elektrické ovládání 5. dveří (+15.000 Kč).
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1498
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
110 / 5000 - 6000
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
250 / 1500 - 3500
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
199
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
9.3
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 6.5
Emise CO2:
150
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
510 / 1604
Objem nádrže (l):
50
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1449 / 481
Rozměr pneu:
235/40 R19
Cupra Ateca 1,5 TSI schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4386
b) šířka (mm):
1841
c) výška (mm):
1613
d) rozvor (mm):
2630
e) rozchod vpředu (mm):
1575
f) rozchod vzadu (mm):
1549
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
850 / 1110
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
600 / 845
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
990
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
970
k) šířka vpředu (mm):
1510
l) šířka vzadu (mm):
1475
délka sedáku vpředu (mm):
510
délka sedáku vzadu (mm):
450
výška opěradla vpředu (mm):
700
výška opěradla vzadu (mm):
660
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
Vstoupit do diskuze (3)

