První jízda v nové Hondě Prelude: Návrat legendy bez zklamání?
Když se po letech vrátí legenda, člověk má trochu obavy. Po prvních kilometrech s novou Hondou Prelude je ale jasno: tohle kupé má vlastní identitu a přitom ctí všechno, co jsme na značce vždy milovali.
Už po pár metrech je jasné, že se Honda trefila do dokonalé rovnováhy. Prelude je kompaktní GT na každý den – pohodlné, tiché, ale s jiskrou. Podvozek tlumí nerovnosti s překvapivou měkkostí, a přitom si zachovává typickou hondařskou přesnost.
Vývojáři sami říkají, že tuhost leží někde mezi standardním civikem a ostrou verzí Type R, ale subjektivně působí prelude na 19" kolech dokonce pohodlněji než civic na osmnáctkách. A to ve všech nastaveních adaptivních tlumičů, kdy rozdíly režimů nejsou markantní.
Řízení? Naprosto skvělé. Přirozený odpor, přesnost a není zbytečně ostré. V zatáčce se ukáže taková ochota, že si člověk rychle říká, že přesně takhle má auto zatáček. Prelude se vrhá do oblouků lehce a ladně, bez zbytečné hrubosti – prostě dělá přesně to, co po něm chcete. A dělá to delikátně.
Na vše důležité je tlačítko – klimatizace, hlasitost, vyhřívání sedadel. A přesně tam, kde ho čekáte. Honda tu pokračuje ve své tradici čistého kokpitu, kde je řidič středem pozornosti, nikoliv obětí dotykových módních výstřelků. Chvíli jsme hledali, jak deaktivovat povinné bezpečnostní asistenty, ale nakonec jsme je nechali zapnuté. Fungují totiž velmi nenápadně a přesně.
Hybrid, který se chová jako klasika
Pod kapotou pracuje hybridní e:HEV s dvoulitrovým čtyřválcem a dvěma elektromotory. Jeden motor pohání kola (trakční), zatímco druhý vyrábí elektřinu z benzinového motoru a dobíjí baterii (generátor).
Celkový výkon 150 kW zní skromně, ale reálně je to tak akorát. Ano, v dlouhém kopci bude rychlejší kdejaký moderní diesel, ale jde o to, že pohon hondy se pocitově netrápí, je příjemně živý a pobízí k rychlejší jízdě. Je to jakoby byl atmosférický dvoulitr podpořený malým, pohotovým turbem. Auto reaguje okamžitě, pružně, a přitom si drží spotřebu kolem 5,5 l na 100 km. Skvělý výsledek na kupé s charakterem.
Zajímavým řešením je nová simulace převodovky. Honda dokázala hybrid naladit tak, že působí jako klasický automat – plynulé přeřazování, reakce na páčky pod volantem, a dokonce i meziplyny při podřazování. Na nic si není potřeba zvykat, přitom je tento systém technicky naprosto unikátní. A i když převodovka neposlouchá pádla zcela na slovo, respektive nenechá motor zůstat v omezovači a někdy naopak sama podřadí při plném plynu, stačila trocha cviku a nic z toho mi nevadilo. Při svižné až velmi svižné jízdě je to naprostá paráda.
Jinak ve skutečnosti vůz žádnou klasickou převodovku nemá – systém e:HEV využívá pevný převod a dvojici elektromotorů, které společně s elektronicky řízenou spojkou pouze napodobují chování vícestupňového automatu.
Horší jen vzadu
Kabina působí kvalitně, materiály jsou skvěle zpracované, pozice za volantem perfektní. Žádné ekomateriály, které na poklepání zní jako plátek plastu. Místa je vpředu dost, jen řidiči nad 190 cm už mají hlavu těsně u stropu – nebo rovnou ve stropě, pokud trochu neskloní opěradlo.
Kufr? Překvapivě prostorný, respektive podobný jako u civicu, možná i praktičtější díky tvaru vstupního otvoru. Jen zadní sedačky jsou nouzové, spíš na tašku než na dospělého pasažéra. Interiér vzadu ani není tak detailně propracovaný a jemně prošívaný jako v prostoru předních sedaček.
Exkluzivní info přímo od vývojářů: rozložení hmotnosti nové Hondy Prelude je 63/47 ve prospěch přední nápravy. Na papíře to nezní oslnivě, ale pocitově bych hádal lehčí příď – auto působí výjimečně vyváženě. Předek ochotně zatáčí a nikdy netlačí ven. Pneumatiky si sotva hvízdnou, nepůsobí nijak přetíženě. A pořádné brzdy od Bremba se skvělé dávkují a jen tak nezvadnou.
Prelude dokáže být velmi zábavný i pokud zrovna nejde o jízdu na samotné hraně, to dnes umí jen málo aut. Prostě není potřeba jet psychopaticky rychle a agresivně, aby tohle auto řidiče náramně uspokojovalo. Daří se mu to skutečně až magicky dobře.
Sakra příjemný cesťák
Nová Honda Prelude 2025 není žádný polozávoďák, ale to vůbec nemusí vadit, protože Civic Type R je často extrémní až moc, na každý den je prostě příliš drsný a tvrdý. Prelude nenadchne čísly, ale dokáže velmi přirozeně potěšit smysly.
Je to kompaktní, kultivované GT, které vás nadchne každodenní použitelností. Živé, ladné a naprosto přirozené. Nesnaží se šokovat – spíš vás nenápadně okouzlí tím, jak snadno a příjemně se s ním žije. Zábava, úspornost, elegance – všechno v jednom celku. Českým prodejům bychom přáli úspěch, jako se ihned po spuštění prodeje dostavil v domácím Japonsku, kde už se na novou Hondu Prelude čeká pořádná fronta.
|Základní technické údaje nové Hondy Prelude
|Pohon kol
|Přední
|Motor
|e:HEV 2,0 l i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive)
|Zdvihový objem (cm³)
|1 993
|Vrtání × zdvih (mm)
|81 × 96,7
|Kompresní poměr
|13,9 : 1
|Palivo
|Bezolovnatý benzín 95
|Emisní norma
|Euro 6e BIS
|Max. celkový výkon
|150 kW
|Max. výkon spal. motoru
|105 kW (143 k) / 5 900 min⁻¹
|Max. točivý moment spal. motoru
|186 Nm / 4 500 min⁻¹
|Výkon elektromotoru
|135 kW (184 k)
|Točivý moment elektromotoru
|315 Nm
|Zrychlení 0–100 km/h
|8,2 s
|Nejvyšší rychlost
|188 km/h
|Hluk při průjezdu
|65 dB
|Spotřeba paliva (WLTC)
|5,2 l/100 km (kombinovaná)
|CO₂ emise (kombinovaně)
|117 g/km
|Objem palivové nádrže
|40 l
|Rozměry (D × Š × V)
|4 532 × 1 880 × 1 349 mm
|Rozvor náprav
|2 604 mm
|Rozchod kol (vpř./vz.)
|1 626 / 1 625 mm
|Světlá výška (provozní / zatížená)
|136 / 115 mm
|Poloměr otáčení
|11,6 m
|Počet otáček volantu
|2,1
|Počet míst
|4
|Objem zavazadlového prostoru
|264 l (základ), až 760 l – po sklopení sedadel
|Pohotovostní hmotnost
|1 480 kg
|Max. přípustná hmotnost
|1 850 kg
|Užitečné zatížení
|370 kg
|Povolené zatížení náprav (přední / zadní)
|1 080 / 820 kg
|Převod finální
|3,421
|Zavěšení kol
|Přední dvojitý lichoběžník, zadní víceprvkové
|Brzdy
|Brembo (přední ventilované kotouče)
|Kola / pneumatiky
|19″ ráfky, Continental PremiumContact 6
Možná jste narazili a fakt, že pro různé trhy uvádí Honda pro Prelude jiný celkový výkon. Sami vývojáři nás ujistili o tom, že pohon evropské specifikace je identický jako ten pro Japonsko nebo USA, o žádné kilowatty tedy na starém kontinentu nepřicházíme.