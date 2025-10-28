Mercedes si patentoval zavírání střechy v případě deště. Neřeší však hlavní problém
„Německy“ sofistikované řešení má předejít nejčastějšímu kabrio-dramatu: bouřka a stažená střecha. Sada mikrofonů a čidel rozpozná bouřku v okolí a spustí zavírání. Už jste odhalili na co systém nepamatuje?
Znáte to, zaparkujete svůj kabriolet venku za slunečného počasí a po nějaké době vám při blížících se hromech dojde, že máte staženou střechu. Případně k němu splašeně běžíte s prvními padajícími kapkami. To je lepší varianta, horší je, když na kabriolet zapomenete úplně. A v případě, že se jedná třeba o Mercedes, může být následná škoda pěkně drahá. Právě proto přichází německá automobilka s patentem, který má tomuto neštěstí předejít.
Jednoduše řečeno, Mercedes pracuje na systému, který s předstihem detekuje blížící se bouřku a následně aktivuje proces zavření střechy. Název patentu „Covering/Closing the roof and windows by/based on a thunderstorm prediction“, volně přeloženo jako „Zavírání střechy a oken založené na detekci bouřky“, však napovídá, že pravděpodobně jde jen o část komplexnějšího řešení.
Vybrané Mercedesy jsou již dnes vybaveny externími mikrofony, které například zachytí zvuk sirény vozidla IZS a vyšlou upozornění řidiči, aby zpozorněl a uvolnil prostor. Pravděpodobně stejná zařízení mají sloužit k detekci hromů, coby nositelů informace o blížící se bouřce.
Díky mikrofonům rozmístěným na různých místech karoserie má být vůz schopen poznat, kudy bouřka směřuje. Sestavu doplní senzory, které zaznamenají blesk a v závislosti na akustické prodlevě auto odhadne, jak daleko se bouřka nachází. Aby toho nebylo málo, do hry vstoupí i senzory měřicí rychlost větru. Všechny tyto informace putují do řídicí jednotky, která situaci vyhodnotí a v případě potřeby zavře střechu.
Celkově jde o „německy“ sofistikovaný, avšak dosti složitý systém. Ten navíc vypadá jako pouhý dílek většího celku, protože u nás jsou častější klasické deště bez bouřky, což tento asistent zřejmě nebere v úvahu. Budeme doufat, že někoho ve Stuttgartu napadne využít klasický dešťový senzor, podle něhož se řídí automatické ovládání stěračů.
Dalším nedořešeným problémem je samovolné zavírání střechy. Musí se totiž zamezit například přiskřípnutí dětských prstů do nebezpečných míst. Kabriolety mají zavírání střechy v omezeném prostoru ošetřeno senzory, které, když zjistí nějakou anomálii, proces ihned přeruší.
Když už jsme u levnějších řešení, dalo by se pro zavírání střechy naprogramovat tlačítko na dálkovém ovladači/klíči; případně tuto možnost zahrnout do aplikace vzdáleného přístupu. Tento prvek by se pak nemusel týkat jen kabrioletů, ale i vozů se střešními okny.
Zdroj: CarBuzz, Mercedes-Benz, Úřad pro ochranu duševního vlastnictví (EUIPO)