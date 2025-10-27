Přezouvání na zimní pneu je tady! Kde dělají řidiči nejčastěji chyby?
V Česku můžete v zimě jezdit i na celoročních pneumatikách – zákon to dovoluje. Ale zatímco u nás vám stačí označení M+S, za hranicemi už to nestačí. Německo od loňského října uznává pouze pneumatiky s označením 3PMSF, tedy horu se sněhovou vločkou. A i když to u nás zatím povinné není, právě tato vločka je známkou vyšší kvality a jistoty na sněhu.
Český zákon 361/2000 Sb. říká, že od 1. listopadu do 31. března musíte mít zimní pneumatiky tehdy, když je na silnici sníh, led nebo námraza, anebo lze jejich výskyt rozumně očekávat. Tedy jinak: pokud je v listopadu deset stupňů a sucho, letní gumy nejsou problém. Ale jakmile se na silnici objeví sníh nebo led, na letních prostě nesmíte.
Existuje ale i výjimka, kde počasí nehraje roli. Tou je dopravní značka „Zimní výbava“ – modrý kruh s bílou pneumatikou a sněhovou vločkou. Tam platí jasné pravidlo, že bez ohledu na datum musí mít všechna vozidla zimní pneumatiky, a to i na suché vozovce. Tyto úseky najdete hlavně v horských oblastech – třeba ve Špindlerově Mlýně, v okolí Božího Daru, na Červenohorském sedle nebo na Šumavě. Kdo se tam vydá bez zimních, riskuje pokutu i zákaz pokračovat v jízdě.
Stejná chyba: Neodkládejte přezutí!
Každý rok se opakuje stejný obrázek. První vločky a před pneuservisy se táhnou hady aut. Řidiči, kteří celé říjnové babí léto odkládali přezutí s tím, že je ještě čas, pak čekají i několik dní, než se dostanou na řadu.
Mechanici přitom varují: ideální doba na přezutí není, když napadne, ale se začátkem listopadu. Pod hranicí 7 °C už směs letních pneumatik tvrdne a výrazně ztrácí přilnavost.
M+S není hora se sněhovou vločkou
Podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. se za zimní pneumatiku považuje každá, která je označena M+S, M.S., M&S nebo M S. To znamená, že symbol 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) – tedy hora se sněhovou vločkou – v Česku zatím povinný není. Vetšina celoročních pneumatik má sice oba symboly, ale není to pravidlem.
Legálně vám tedy stačí označení M+S a minimální hloubka dezénu 4 mm u osobních vozidel (6 mm u nákladních nad 3,5 t). Ale i když vločku mít nemusíte, rozhodně se vyplatí ji hledat. Pneumatiky s 3PMSF totiž prošly náročnými testy přilnavosti na sněhu podle evropské normy UN/ECE R117. Zatímco M+S je jen deklarace výrobce, 3PMSF je důkaz skutečné zimní výkonnosti.
Německo: Vločka, nebo pokuta
A právě Německo je zemí, kde se tento symbol stal podmínkou legální jízdy. Od 1. října 2024 tam platí, že za zimní pneumatiku je uznána pouze ta, která má 3PMSF. Dřívější výjimka pro starší M+S pneumatiky vyrobené do roku 2017 skončila.
Kdo vyjede v zimních podmínkách bez vločky, riskuje pokutu 60 až 80 eur, jeden bod v registru řidičů a v případě nehody i problém s pojistným plněním. Policie navíc symboly na pneumatikách běžně kontroluje, a stačí jediná zasněžená silnice, aby se situace změnila v problém.
Rakousko, Slovensko a Polsko
Rakousko vyžaduje zimní pneumatiky od 1. listopadu do 15. dubna, pokud je na silnici sníh, led nebo námraza. Zatím uznává i pneumatiky M+S, ale jen s minimální hloubkou dezénu 4 mm u osobních aut a 5 mm u nákladních. Na souvislém sněhu lze použít i řetězy, ale pouze na hnací nápravě. Policie tu hloubku i značení kontroluje často, a pokuty jdou do tisíců eur.
Na Slovensku je pravidlo podobné jako u nás – zimní nebo celoroční pneumatiky musíte mít, když je na vozovce sníh, led nebo námraza. Zatím stačí M+S, i bez 3PMSF.
Polsko zůstává nejvolnější – zimní pneumatiky nejsou povinné vůbec. Ale pokud by k nehodě došlo na letních gumách, může pojišťovna plnění krátit s odvoláním na „hrubou nedbalost“.
Celoročky: Chytré, ale ne pro každého
Celoroční pneumatiky dnes dávno nejsou kompromisem jako dřív. Moderní směsi a dezény – zvlášť u modelů s certifikací 3PMSF – zvládnou běžnou českou zimu i horké léto. Hodí se pro řidiče, kteří jezdí hlavně po městě nebo v nížinách, mají nižší roční nájezd a nepotřebují každý víkend zdolávat horské průsmyky.
Pokud ale často míříte do hor, do Rakouska nebo do Německa, měla by být volba jasná: zimní pneu nebo alespoň celoroční s 3PMSF. Bez vločky to totiž v některých zemích už nejde – a kromě zákona jde i o vaši přilnavost, brzdnou dráhu a klid.
zdroj: Autorský text