Omoda & Jaecoo potvrdila nový motor. Kde leží hranice účinnosti?
Vozy čínské skupiny Chery se v Evropě nabízejí také pod značkou Omoda & Jaecoo. Nedávno uveřejnili první údaje o připravovaném spalovacím motoru. První údaje jsou doslova šokující.
Čínské automobilky se zaměřují zejména na elektromobilitu, nicméně jak ukázala skupina Chery na letošním Mezinárodním summitu uživatelů, ani spalovací motory Číňané neopomíjejí. Jedním z důvodů jsou hybridní pohony, které zůstanou i v nadcházejících letech nejpraktičtější cestou k úspoře energie na globálních trzích.
Aby byl spalovací motor úsporný, musí vykazovat co možná nejvyšší termodynamickou účinnost. Současné spalovací agregáty ji mají maximálně 45 procent, častěji ale lehce nad čtyřicet procent. Obecně lze říci, že zlepšení o jedno procento přinese v praxi teoreticky snížení spotřeby paliva o přibližně 2,5 procenta. Spolu s tím klesá také obsah uhlíkových sloučenin ve spalinách (zejména oxid uhličitý).
Tak vysoká termodynamická účinnost znamená udělat motor s velmi pokročilým spalováním. Šokující je informace o výši kompresního poměru, který Chery uvádí 26:1! Tahle hodnota odpovídá spíše starým vznětovým motorům. Výše kompresního poměru také ukazuje, že připravovaný motor sice bude spalovat benzin se vzduchem, avšak k zapálení směsi se bude využívat primárně vysoká teplota ve válci vzniklá stlačením směsi. Tedy podobně jako u dieselu.
Jedná se o maximální hodnotu kompresního poměru. Zpráva uvádí, že v rámci připravovaného agregátu pracují Číňané také na mechanice motoru, což napovídá, že agregát by mohl mít variabilní kompresní poměr, něco ve stylu tříválce Nissan 1,5 litru ve spojení s pohonem ePower. U něj je kompresní poměr variabilní od 8:1 po 14:1.
První informace hovoří také o velmi účinné rekuperaci spalin, když až 35 procent je vraceno zpět do spalovacího prostoru systémem EGR. Smyslem je nejen redukovat oxidy dusíku vycházející z výfuku, ale zároveň také snížit teplotu spalování, což v podstatě koresponduje se zmíněným vysokým kompresním poměrem, při kterém teplota pro změnu roste.
V rámci prezentace byl zmíněn také současný hybridní pohon vozů Jaecoo a Omoda SHS (Super Hybrid System), který sdružuje přeplňovanou patnáctistovku pracující v Millerově cyklu se dvěma elektromotory a specifickou převodovkou DHT. Uvedený motor sám o sobě dosahuje termodynamické účinnosti 44,5 procenta.
Zatím je ještě příliš brzy na podrobnější popis připravovaného super motoru. Navíc více údajů není zatím k dispozici. Jak to nakonec bude, ukáže blízká budoucnost. Když už nic, tak minimálně je jasné, že spalovací motor hned tak nevymře. Když už se ho snaží inovovat i Číňané.
Zdroj: tisková zpráva firmy Chery, Učebnice pro automechaniky Foto Chery