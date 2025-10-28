Připadá vám, že motor neběží hladce? Možná za to může nenápadná, ale klíčová součástka!
Zapalovací svíčka. Na pohled nenápadná součástka, která má ovšem zásadní význam pro správný běh zážehového motoru. Většinou pracuje spolehlivě, výjimky však existují.
Zapalování představuje klíčový systém při posuzování běhu motoru. Určitým způsobem dokáže ovlivnit nejen výkon motoru, ale také jeho hospodárnost. Samotné zapalování se skládá z celé řady komponentů.
U moderních motorů se téměř výhradně používá systém bez mechanických částí, reprezentovaných zejména rozdělovačem, které byly náchylné na opotřebení a v původních verzích také na správné seřízení. Moderní elektronické systémy mají takzvané přímé zapalování s jednojiskrovou zapalovací cívkou, která je přímo nasazena na svíčce. Čili každá svíčka má svoji vlastní cívku. V porovnání se zapalovacím modulem odpadají vysokonapěťové kabely.
Pokud zůstaneme u zapalovací svíčky, tak ta pracuje ve velmi náročných podmínkách. Svíčka každého válce pálí jednou za dvě otáčky klikového hřídele. Časování zapalování totiž odpovídá časování rozvodu. To znamená, že pokud motor točí 3000 otáček za minutu, zapalovací svíčka zapálí směs 1500krát za minutu. Svíčky zasahují svým jiskřištěm tvořeným dvěma elektrodami do spalovacího prostoru, kde běžně panují teploty od 500 do 950 stupňů Celsia.
Obecně platí, že pro správný běh motoru je důležité mít správné svíčky. U nich je velmi důležitá přesná vzdálenost elektrod, takzvaný odtrh, která přímo ovlivňuje přeskokové napětí, jež vede k zapálení směsi ve válci. Vždy používejte pouze svíčky předepsané výrobcem motoru a potažmo vozidla. Různé experimentování se nemusí vyplatit.
Raději dříve
Nejlepší je závadám a opotřebení zapalovacích svíček předcházet. Jejich výměna je zahrnuta v servisním plánu každého vozidla. Interval výměny se však může napříč jednotlivými výrobci aut a jejich motorů až překvapivě lišit. Jsou výrobci, kteří předepisují výměnu svíček po ujetí 40.000 až 60.000 km, ale i tací, kteří v servisním plánu udávají interval 100.000 km. Uvedené mety by měly svíčky, zejména ty originální, v případě neoriginálních, ale od výrobce, který je dodává automobilce coby výrobci motoru v prvovýrobě (například náš Brisk, ale také Bosch, NGK, Denso a další), vydržet.
Přirozeně platí, že pokud svíčky vyměníte dříve, než předepisuje výrobce motoru a vozidla, nic tím nezkazíte. Spíše naopak. Pokud jste vnímavějšími řidiči, nové svíčky při jízdě poznáte. Motor s nimi jede subjektivně lépe, snáze se vytáčí, navíc auto může vykazovat o malinko nižší spotřebu paliva.
Obtížnost výměny svíček závisí na přístupu k nim. Přirozeně největší problém představují ležaté motory s protilehlými válci, typické pro Subaru nebo Porsche 911, kdysi také pro Alfy Romeo Alfasud, 33 či první 145. Tady výměnu bez speciálního přípravku a servisního postupu nezvládnete.
Při výměně zapalovacích svíček je velmi důležité dodržet předepsaný utahovací moment. Pokud svíčky v hlavě dotáhnete více, hrozí zhoršení odvodu tepla ze špičky izolátoru přes těsnicí kroužek do pouzdra hlavy válce. Vysoká teplota způsobí přehřátí špičky izolátoru, což povede ke zhoršení spalování. Vysoká teplota také záhy poškodí svíčku.
V praxi se sice svíčky nedotahují momentovým klíčem, neboť mechanici se spoléhají na zkušenosti a cit, pokud ale svíčky běžně neměníte, těžko je dotáhnete „na cit“ tak, aby to bylo správné. V tomhle případě je tak použití momentového klíče vhodné.
Prohlédněte elektrody
Pokud motor vykazuje špatný běh, vysokou spotřebu a vydává občas dunivé zvuky, určitě je dobré zkontrolovat stav zapalovacích svíček. K tomu je musíte z motoru vyšroubovat, což se dělá zásadně u studeného motoru.
Spalování ovlivňuje vzdálenost elektrod, která se s opotřebením svíčky zvětšuje. Tím roste i velikost přeskokového napětí potřebného k přeskočení jiskry. Vzdálenost elektrod se coby výchozí hodnota udává 0,8 mm, ve skutečnosti může být od 0,4 do 1,0 mm. Velká vzdálenost a tedy zvětšující se přeskokové napětí vede ke zvýšenému zatížení zapalovací soustavy. Právě to je nejčastějším důvodem selhání zapalovacích cívek, což je problém, s nímž se u moderních motorů stále setkáváme. Vzdálenost elektrod lze změřit listovými měrkami, které se používají také k měření a ke kontrole ventilové vůle.
Výrazně opálené elektrody a tedy velká vzdálenost mezi nimi ukazuje na již zmíněný velký utahovací moment svíčky v hlavě, nevhodnou, v tomhle případě příliš teplou svíčku, ale také na závadu motoru. Něco jiného je, pokud jsou elektrody celé, ale současně pokryté úsadami. Opět může být příčinou závada motoru, ale také nevhodná svíčka s příliš vysokou tepelnou hodnotou.
Pokud svíčka špatně pálí, nemusí dojít k úplnému vyhoření zápalné směsi a jejímu následnému samozapálení vysokou teplotou ve válci. Při tom dochází ke kolísání tlaku při expanzi, což vede k zatížení mechaniky motoru, konkrétně pístů, ojnic a klikové hřídele.
Zdroj: učebnice Autoelektrika a autoelektronika od Šťastný/Remek, webové stránky firmy Brisk, Wikipedia
Foto: výrobci zapalovacích svíček