Peugeoty 3008 a 5008 s pohonem všech kol. Kdy dorazí na český trh?
Pokud nahlédnete do ceníku Peugeotů 3008 a 5008 v Německu, rychle zjistíte, že alternativně nabízejí také pohon všech kol. U nás tyhle verze zatím nejsou.
Pohon všech kol dnes patří k velmi žádanému prvku nejen nových automobilů. Jsou značky, které jej nabízejí u naprosté většiny modelů (například Volkswagen, Suzuki nebo Subaru), u jiných na něj však téměř nenarazíte. Sem patří například francouzský Peugeot.
Přesto už v minulosti Peugeot modely s pohonem všech kol nabízel. U nejnovější generace modelů 3008 a 5008 je „čtyřkolka“ k dispozici například v Německu. V Česku ale k mání dosud není. A dokonce ani ve Velké Británii ji Peugeot u modelů 3008 a 5008 až doteď nenabízel. Je to o to zajímavější, jelikož například Opel Grandland, který s uvedenými peugeoty sdílí technický základ, ji u nás má.
V případě 3008 a 5008 s pohonem všech kol půjde o elektrickou verzi, tedy e-3008, respektive e-5008, pojmenovanou Dual Motor. Ke standardnímu pohonu přední nápravy elektromotorem o výkonu 157 kW se přidá zadní elektromotor nabízející 83 kW. Systémový výkon Peugeot udává 239 kW.
Na dotaz, kdy se na českém trhu objeví větší 5008 Dual Motor, nám z českého zastoupení Peugeotu dorazila následující odpověď: „Tuto verzi otevřeme na podzim pro objednání do výroby. Dodání klientům bude na začátku příštího roku. Bude se prodávat v té nejluxusnější výbavě, kterou jde pro model 5008 vyrobit: staví na výbavě GT a přidává například 20" kola z lehké slitiny, kombinované čalounění s Alcantarou s předními sedadly Executive (elektricky nastavitelná, vyhřívaná, s masáží), panoramatické střešní okno, systém 360° kamer VisioPark 3, poloautonomní řízení Drive Assist Plus 2.0, prémiový audiosystém Focal® s deseti reproduktory, indukční bezdrátové dobíjení telefonu, vyhřívané čelní sklo, alarm a další.“
Cena 5008 Dual Motor v uvedené verzi s velmi bohatou výbavou bude začínat na částce 1.625.000 korun. Předpokládáme, že stejně motorizovaná 3008 Dual Motor bude o několik desítek tisíc korun levnější.
Zdroj: webové stránky českého, německého a britského Peugeotu | Foto: Peugeot