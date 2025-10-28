Předplatné
Tento Pontiac Trans Am vás vrátí zpět do devadesátek. Je dokonale zachovalý

K mání je téměř nejetý vzácný Pontiac Firebird Trans Am, který vznikl k 30. výročí tohoto modelu na samém konci 20. století. 

Pro fanoušky amerických muscle cars se v Illinois objevila vzácná příležitost do své sbírky přidat Pontiac Firebird Trans Am 30th Anniversary Edition z roku 1999. Vůz s pouhými 2 294 najetými kilometry je na prodej prostřednictvím prodejce Diamond Motorworks za 58.800 dolarů, což odpovídá přibližně 1,4 milionu korun.

Pontiac vyrobil pouze 1.600 kusů této speciální edice k oslavě třicátého výročí Trans Am a nabízený exemplář kromě toho, že je vážně vzácný, nese krásné výrobní číslo 1.333. Minimální kilometrový proběh z něj činí jeden z nejlépe zachovalých kousků vůbec, což odůvodňuje cenu srovnatelnou s novým autem podobného ražení.

Nejnápadnějším prvkem vozu je exteriérová úprava v bílé barvě s černými závodními pruhy táhnoucími se přes kapotu a zadní víko kufru. Charakteristické jsou také jasně modré disky kol, které přímo z fabriky dostal jen málokterý jiný vůz a ani ve sféře tuningu se nevidí příliš často.

Prodejce neuvedl počet předchozích vlastníků ani způsob skladování a údržby během let, takže je pravděpodobné, že bude potřebovat zásadní servis, kdyby měl místo stání v klimatizované garáži vyrazit na silnice. K vozu však jsou dva originální klíče, knihy, manuály, servisní záznamy a původní nálepku z okna dealerství.

Interiér se také nese v bílo-modrém tématu, nabídne bílé kožené čalounění a modré prošívání. Pod kapotou pracuje 5,7l atmosférická V8 o výkonu poskytující 325 koní (239 kW), spárovaná se šestistupňovou manuální převodovkou a samozřejmě pohonem zadních kol. Pro řadu zájemců to však nebude podstatné, protože vůz strčí do sbírky a sem tam vytáhnou na přehlídku, místo aby zvyšovali ten úžasně nízký kilometrový proběh.

zdroj info, foto: Diamond Motorworks

