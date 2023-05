TEST Subaru BRZ 2.4 D-4S Limited MT – Boží, Ryzí, Zábavné

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vnější rozměry a tvary Subaru BRZ na první pohled prozrazují, že uvnitř není místa na rozdávání. Což ostatně není ani pointou auta. Prostorově výraznější postavy – ať už do výšky nebo do šířky – proto nemají místa nazbyt. To platí i pro mě, ale upřímně nemohu říct, že bych se se svými 184 centimetry a kilogramy navíc v autě cítil stísněně, spíše bych pocit z pobytu uvnitř popsal jako útulný. Nevadí ani tvrdé plasty palubní desky – působí kvalitně zpracované a zároveň připomínají, že BRZ má jiné priority.

První generace Subaru BRZ, ostatně i sourozenců Toyota GT86 a Scion FR-S, byla chválena za mnohé, ovšem na jednom se většina kritiků shodla – relativním nedostatku točivého momentu. Nástupce proto vyměnila plochý dvoulitrový čtyřválec za novou 2,4litrovou jednotku, která nabízí o 15 % vyšší točivý moment. Vedle většího objemu se zapracovalo na účinnosti sání i výfuku a na snížení tření. Ani v nové generaci modelu nechybí systém přímého a nepřímého vstřikování paliva Toyota D-4S.

Nové Subaru BRZ produkuje 172 kW při 7000 ot/min a 250 Nm při 3700 ot/min. Vystřelit z 0 na 100 km/h zvládne za 6,3 sekund a zrychlovat přestane ve 226 km/h. Dynamické parametry náleží provedení s šestistupňovou manuální převodovkou, která byla přítomna v testovaném voze. Na výběr je také automat se stejným počtem převodových stupňů. S ním je auto ve sprintu o 0,6 s pomalejší a dosáhne o 10 km/h nižší maximální rychlosti.

Kombinovanou spotřebu paliva výrobce u obou převodovek uvádí totožnou, a to 8,8 litrů na 100 kilometrů. Během týdenního testování se tento údaj ukázal být přesný, neboť podobnou, případně o desetinu litru nižší hodnotu, hlásil také palubní počítač. Při sportovnější jízdě šla spotřeba paliva k 10 l/100 km, ale po zvolnění vždy začala zase rychle padat k uvedenému průměru.

Dílčí ladění

Druhá generace BRZ kromě nového motoru přinesla celou řadu dalších dílčích vylepšení. Větší pohonná jednotka, zvýšená bezpečnost vozu a další úpravy sice přinesly navýšení jeho hmotnosti o zhruba 75 kg, zároveň se však podařilo zhruba 65 kg ušetřit úpravou designu či použitých materiálů. Ve výsledku tak BRZ oproti předchůdci přibralo jen kolem 10 kg. Subaru zároveň hovoří o optimalizovaném rozložení hmotnosti (53:47) a snížení těžiště o 4 milimetry.

Další úpravy zahrnují například tužší uložení převodovky řízení, přední vinuté pružiny nebo zadního pomocného rámu. Změn je zkrátka více než dost, což je známka, že v Subaru tohle auto berou vážně a jen neoblékli první generaci do modernějšího kabátku. Pro kompletnost už jen uvedu, že přední náprava využívá řešení McPherson, zatímco zadní spoléhá na lichoběžníkové. Poháněna jsou samozřejmě zadní kola a nechybí samosvorný diferenciál.

Lék na moderní dobu

Většina moderních aut, a to často i těch sportovně orientovaných, se snaží řidiče od procesu řízení do určité míry oddělit. Průměrný řidič se potřebuje dostat z bodu A do bodu B, aniž by tomu musel věnovat víc pozornosti a námahy, než je nezbytně nutné. V kombinaci s plejádou moderních asistenčních systémů je tak řízení jednodušší a částečně i bezpečnější. Co když je ale právě pocit, že máte auto pod kontrolou, a o jeho chování rozhodujete vy, ne počítač kdesi v hlubinách vozu, hlavním důvodem, proč usedáte za volant?

Přesně od toho je tu Subaru BRZ. Přestože je také vybaveno asistenčními a bezpečnostními systémy, přednost dává zážitku z řízení. Proto jsou také ovládací prvky těžší a volantem nebudete na parkovišti točit jedním prstem. Řízení BRZ vyžaduje trochu úsilí, a o je dobře. Zároveň je jeho chování do značné míry čitelné a přátelské, nemá potřebu řidiče trestat za kdejakou drobnou chybku. A dokáže to i bez neustálé intervence elektronických pomocníků. Jak osvěžující!

Podvozek je jedním slovem parádní. Záleží pochopitelně na vašich preferencích, ale za mě je navzdory tužšímu naladění výborně použitelný i na každodenní ježdění. Protože BRZ nemusí být jen víkendová hračka, která by z vás jinak na českých silnicích vytřásla duši. Dnes už si kdejaký crossover hraje na sportovní pocit a navozuje ho prkenným podvozkem, který poskakuje na každé nerovnosti, a málokdo se nad tím pozastaví. BRZ je také tuhé, ale jeho podvozek pracuje s vozovkou, místo aby se s ní pral.

A co ten slibovaný vyšší výkon a točivý moment? Za mě na jedničku. Přestože se 172 kW a 250 Nm nemusí zdát jako zázračné hodnoty – a opět, kdejaký crossover dokáže nabídnout podobné či vyšší – vzhledem ke kratším převodům a nízké hmotnosti je BRZ už od samotného rozjezdu čiperné. Pokud se chcete pořádně svézt, je dobré často řadit a udržovat auto ve vyšších otáčkách. Ale když zrovna nechcete sportovat, ve frekvenci řazení můžete slevit, aniž by vás BRZ vytrestalo neochotou. Výkon i točivý moment narostly v celém otáčkovém spektru, takže si motor poradí i při zrychlování z nižších otáček.

Pihou na kráse jsou snad jen dálniční přesuny, kdy se BRZ sice stále cítí jistě, jen už je pohonné ústrojí dost hlučné a hukot se rychle stává únavný. Při 130 km/h točí kolem 3500 ot/min. Nutno však podotknout, že k hlučnosti přispělo i slabší odhlučnění podvozku a podběhů, což ale nelze ryze sportovnímu autu vyloženě vyčítat. Použité pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 (215/40 R18) totiž přehnanou hlučností obvykle nevynikají.