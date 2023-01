TEST Volkswagen Golf GTI – Správný start do nového roku 

Golf GTI, potažmo celá modelová řada Golf, je jednou z těch, které není nutné sáhodlouze představovat. Aktuálně je v prodeji osmá generace, jenž ve své sportovně orientované verzi zatím nezanevřela na výkonný spalovací motor. Golf GTI nadále do pohybu uvádí dvoulitrový čtyřválec TSI pohánějící přední kola skrze manuální nebo dvouspojkovou automatickou převodovku. A protože jsme naposledy testovali provedení s automatem DSG, vzali jsme do parády GTI s manuálem.

Po stránce designu auto nepřináší nic šokujícího a vyznačuje se stejnými detaily, na jaké jsme u Golfu GTI zvyklí. Jmenujme například sportovnější nárazníky, dvojici koncovek výfuku nebo červenou linku táhnoucí se napříč přední částí auta a jakoby prostupující až do plaketek na předních blatnících. Testovaný kousek navíc dorazil s bílým lakem karoserie Bílá Pure, který patří do trojice základních odstínů a nevyžaduje žádný příplatek. Pro mě je to mezi laky jasný favorit, přestože bílá auta většinou nemusím. GTI v kombinaci s červenými detaily prostě sedí.

V základní výbavě jsou 17palcová slitinová kola Richmond, s nimiž bych si bohatě vystačil, ale náš exemplář jezdil na černých devatenáctkách Estoril. Volkswagen si za ně účtuje 41.300 Kč a hned po vyšší verzi infotainmentu spojené s head-up displejem se jedná o nejdražší příplatek testovaného GTI. Dalším příplatkem, který ovlivňuje vzhled auta, bylo 25.400 Kč za světlomety IQ.Light LED Matrix.

Interiér

Zatímco exteriér se až na některé detaily drží tradičních tvarů Golfu GTI, interiér je jiný příběh. Naštěstí zůstaly typické kárované potahy sedadel (vepředu sportovní s integrovanými hlavovými opěrkami) a hlavice řadicí páky (nyní vzdáleněji) připomínající golfový míček. I zde se objevují červené detaily a sportovní atmosféru podtrhuje černá stropnice nebo kovové kryty pedálů.

Video se připravuje ...

Co se výrazně změnilo, je provedení palubní desky a poněkud laciný dojem, kterým v některých ohledech působí. V Golfu GTI to alespoň trochu zachraňuje dekor s názvem Black Metal Chrome. Největší slabinou je ovšem infotainment s 10palcovou dotykovou obrazovkou a dotykovou lištou pod ní. Systém je kritizovaný od samého začátku a volant s dotykovými plochami místo klasických tlačítek také nepotěší. To jste od nás ale slyšeli už mnohokrát.

Abych byl férový, je třeba podotknout, že operační systém sice zůstává trochu krkolomný na ovládání, ale už není tak pomalý a zasekaný jako dříve. Podobně ani bezpečnostní a asistenční systémy v manuálním GTI nezlobily tolik jako v tom s automatem, které jsme testovali přede dvěma roky. A nový šéf Volkswagenu navíc slíbil návrat volantů s klasickými tlačítky. To jsou rozhodně pozitivní zprávy.

Volkswagen Golf GTI

Po stránce prostornosti sice Golf netrhá rekordy, ale je zcela dostačující, na čemž provedení GTI nic nemění. Vepředu je ve všech směrech místa dostatek a sportovní sedadla příjemně podrží tělo v zatáčkách. Vzadu je místa o něco méně, ale na kratší cesty bych se se svými 184 centimetry sám za sebe vměstnal. Kufr o základním objemu 380 litrů běžným nárokům vyhoví a v případě potřeby je možné delší předměty protáhnout průtahem v opěradle zadních sedadel, případně lze opěradlo dělené v poměru 60:40 sklopit a získat až 1.237 litrů prostoru.

Technika

Pod přední kapotou současné generace Golfu GTI se nachází turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový zážehový čtyřválec 2.0 TSI (EA888 evo4) o maximálním výkonu 180 kW a točivém momentu 370 Nm. Zatímco v osmé generaci tvoří tato jednotka základ, v předchozí iteraci GTI poháněla příplatkové provedení Performance.

Jako v GTI vždy (a na rozdíl od vrcholného provedení R) jsou poháněna výhradně kola přední nápravy, a to skrze standardně dodávanou šestistupňovou manuální převodovku. Pro zákazníky, kteří nechtějí nebo nemohou řadit sami, je za příplatek dostupná rovněž sedmistupňová automatická převodovka DSG.

Ve standardní výbavě se nachází progresivní řízení, které díky svému proměnnému převodu zajišťuje, že otáčení volantu z jedné krajní polohy do druhé vyžaduje pouze 2,1 otáčky. Bez připlácení majitelé získají také elektrohydraulickou uzávěrku diferenciálu VAQ, která na rozdíl od mechanického řešení umí zasahovat v různých úrovních.

Volkswagen Golf GTI

Velká 19palcová slitinová kola testovaného exempláře si v konfigurátoru vynutí příplatek 22.500 Kč za adaptivní regulaci podvozku Dynamic Chassis Control (DCC). Chování každého ze čtyř tlumičů je kontrolováno zvlášť a úprava tuhosti je dle výrobce otázkou zlomku sekundy. Zároveň s tím řidič získává možnost volby jízdních režimů, přičemž k dispozici jsou čtyři: Comfort, Eco, Sport a Individual.

Jízda

Rychlého Golfa jsem si převzal začátkem prosince a většinu týdne jezdil na sněhu, což jsou těžko ideální podmínky na vyzkoušení plných schopností auta. Naštěstí s GTI nemusíte jet na 100 %, abyste si jízdu užívali. Krása hot hatchů je mimo jiné v tom, že jsou zábavné i v nízkých rychlostech a na běžných silnicích.

I na zasněžené nebo kluzké vozovce je chování auta krásně čitelné a nezáludné, zatímco na rozbitých silnicích dokáže překvapit mírou komfortu. S Golfem GTI se tedy dá jezdit v podstatě za jakéhokoliv počasí a nepotřebujete ani hladkou silnici. Na běžné ježdění se nejvíce hodí jízdní režim Comfort, ale i nabručenější Sport je zcela snesitelný.

Při zvýšení jízdního tempa lze zaznamenat činnost uzávěrky diferenciálu a progresivní řízení je také fajn, protože si díky němu ve sledu výraznějších zákrut neupletete z rukou vánočku. Milým překvapením pro mě byla snaha řízení poskytovat alespoň nějaké informace o dění pod předními koly. U moderních aut už na to člověk skoro není zvyklý.

Spolupráce s přesně a hladce řadicí manuální převodovkou je parádní a jediným limitujícím faktorem při změně převodových stupňů je sám řidič. Přeplňovaný čtyřválec potěší zátahem od nízkých otáček, kdy je maximum točivého momentu 370 Nm k dispozici už od 1.600 ot/min. To ale neznamená, že výše v otáčkovém spektru není o co stát, výkonové maximum 180 kW je totiž až u 5.000 ot/min.

Při běžné jízdě tak člověk ocení dostatek síly bez nutnosti neustálého řazení, ale pokud řadit chce, vytáčet motor až k začátku červeného pole v 6.500 ot/min má smysl. Jasně, vrcholný Golf R je ještě větší zvíře, ale i GTI umí být možná až nečekaně dravé. A ve sportovním jízdním režimu si dokonce sem tam odprskne do výfuku.

Volkswagen Golf GTI

Naštěstí za zábavu neplatíte daň v podobě přemrštěné spotřeby. Týdenní soužití (na zimním obutí a často na sněhu) jsem podle palubního počítače zakončil s průměrnou spotřebou 9,2 litrů na 100 kilometrů, a to jsem se málokdy vyloženě loudal. Při alespoň troše snahy se mi v komfortním jízdním režimu podařilo dostat pár desetinek pod osm litrů. Za lepších podmínek by podle mě nebyla potíž dostat se na dohled sedmilitrové spotřebě. Oficiálně udávaná kombinovaná spotřeba benzínu je 7,4 l/100 km. Přestože je oficiální údaj dosažitelný, málokdy se vám bude za volantem Golfu GTI chtít jet na spotřebu.

Závěr

Po výše uvedených řádcích asi závěr testu nebude velkým překvapením. Ostatně, Golf GTI jsem už zařadil na včera publikovaný seznam toho nejlepšího, co jsem v roce 2022 řídil. Tenhle hot hatch je důkazem, že Volkswagen nezapomněl, jak se staví zábavná auta.

Volkswagen Golf GTI je dostatečně rychlý i komunikativní, ale zároveň umí být praktický a nedělá kompromisy v každodenní použitelnosti. Současná osmá generace proto alespoň po jízdní stránce zůstává vzorovým hot hatchem. Její slabiny vychází především ze slabých stránek výchozí modelové řady Golf. Mluvím o nepříliš povedené palubní desce a infotainmentu.

Další slabinou auta je jeho cena. Ani GTI se nevyhnulo dramatickému růstu cen automobilů, který nás nepřestává frustrovat. Zároveň tím totiž přichází o jeden ze zásadních atributů správných hot hatchů, jímž je dostupnost. Připomenu, že když jsme naposledy testovali GTI minulé generace, přišlo minimálně na 699.900 Kč. Výkonnější verze Performance s výkonem srovnatelným se stávající generací GTI stála 752.900 Kč.

Nyní? 838.900 Kč. Ne, pardon, to bylo přede dvěma lety, kdy jsme ve stávajícím GTI jezdili naposledy. Teď už si Volkswagen řekne o 921.900 Kč, přičemž za automat se připlácí dalších 66 tisíc. Testované auto pak přišlo na 1.086.500 Kč, a to má – ač to podle ceny nevypadá – na novinářské auto celkem rozumně poskládané příplatky. Téměř 1,1 milionu za hot hatch je dost.

Konkurence na tom ale není o moc lépe. Rychlý Focus vám Ford prodá v provedení ST X nejméně za 1.023.900 Kč, zatímco Honda Civic Type R je podstatně ostřejším náčiním, ale také stojí minimálně 1.299.900 Kč. Na druhou stranu povedený Hyundai i30 N startuje na ceně 719.990 Kč.

Volkswagen Golf GTI

Nejlevnější verze modelu 608.900 Kč (Golf Life 1.0 TSI) Základ s testovaným motorem 921.900 Kč (Golf GTI) Testovaný vůz bez příplatků 921.900 Kč (Golf GTI) Testovaný vůz s výbavou 1.086.500 Kč (Golf GTI)

Plusy

Skvělé jízdní vlastnosti

Živý motor

Dobrá manuální převodovka

Všestrannost

Minusy