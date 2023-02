TEST Suzuki Swift 1.2 DualJet Hybrid 4x4 AllGrip Elegance – Svišť a čtyři hraboši

Prohnali jsme japonského sviště se čtyřmi hraboši. Cože? No přece Suzuki Swift s pohonem všech kol. Navíc v nejvyšší výbavě a s mild-hybridní motorizací pod kapotou.

Sympatické Suzuki Swift se po modernizaci v druhé polovině roku 2020 prodává výhradně s mild-hybridní pohonnou soustavou, což platí i pro provedení Sport. To jsme naposledy prohnali v polovině roku 2021 a jeho ekologičtější motorizace nám bohužel přišla už příliš kompromisní. Jak ovšem mild-hybridní Swift jezdí v běžné verzi, od níž se tolik sportování neočekává?

Do redakčního testu jsme si půjčili Swift 1.2 DualJet Hybrid s pohonem všech kol AllGrip a v nejvyšším výbavovém stupni Elegance. Pohon všech kol je v daném segmentu unikátem, pokud nepočítáme limitovanou produkci bestiální Toyoty GR Yaris – tahle dvě auta si zákazníky určitě přetahovat nebudou. A přestože se současná generace Swiftu představila již začátkem roku 2017 a modernizace z roku 2020 na jeho vzhledu moc nezměnila, stále vypadá sympaticky.

Vrcholná výbava Elegance možná na první pohled působí jako sebevědomě naceněná, je však nutné vzít v potaz skutečnost, že Swift je už v základním výbavovém stupni Comfort dobře vybaveným autem. Elegance vám pak dá vše, čím vůbec může být model vybavený. Jediným možným příplatkem pak zůstává metalický lak karoserie za 12.000 Kč, potažmo jeho dvoubarevné provedení s černou nebo šedou střechou za 21.000 Kč. K ceně se ještě dostanu v závěru, nicméně pro kontext už nyní zmíním, že testovaný exemplář se vším všudy přijde na 482.900 Kč.

Interiér

Jednou z největších předností Suzuki Swift je práce s obestavěným prostorem. První věcí, kterou v autech umožňujících výškové nastavení sedadla řidiče dělám, je snížení sedačky do nejnižší polohy. Ještě se mi snad nestalo, že bych si sedadlo dobrovolně nastavil do vyšší polohy. Dělám to především kvůli prostoru na hlavu, ale zrovna ve Swiftu jsem si v nejnižší poloze připadal zbytečně nízko. Snad vůbec poprvé jsem si sedadlo přizvednul a stále jsem nad hlavou měl více než dostatek místa. Podélně ani příčně už se takové zázraky nedějí, ale nějak zvlášť stísněně jsem si ani se svými 184 centimetry a rozměrnou postavou určitě nepřipadal.

Dokonce i na zadní sedadlo jsem se „sám za sebe“ nasoukal. Sice už jsem měl kolena zabořená do zadní strany opěradla, ale protože nemá tvrdá plastová záda, na kratší trasy bych to vzadu v pohodně zvládl. Pro zavazadla pak ještě zbývá 265 litrů objemu (se sadou na opravu pneumatik), který se dá navýšit sklopením zadních opěradel dělených v poměru 60:40 až na 947 litrů. Prostor jako takový je osvětlený a na jeho levé straně je umístěn háček na tašku. Podlaha je velice jednoduchá a bez možnosti změny výšky, takže sklopením opěradel zadních sedadel vznikne hrana, jak ostatně můžete vidět na fotkách v galerii.

Už od základní výbavy se do Swiftu montuje výškově nastavitelný multifunkční volant obšitý kůží, k němuž výbava Elegance přihazuje možnost podélného nastavení. Pozice za volantem se hledá snadno a díky bohatému prosklení má řidič skvělý výhled z vozu. Před sebou pak má kapličku přístrojů s dvojicí analogových ukazatelů, mezi nimiž se ve všech výbavových stupních nachází 4,2palcový barevný informační LCD displej. Kromě klasických údajů umí například zobrazovat i činnost mild-hybridní pohonné soustavy.

Tvrdé plasty nebo levnější provedení výdechů ventilace ve středu palubní desky asi nikoho nepřekvapí, celek na mě ale působil dobře zpracovaný. Automatickou klimatizaci (jen ve výbavě Elegance, ostatní mají manuální) řidič kontroluje kombinací otočných ovladačů a tlačítek pod dotykovou obrazovkou. Ta už sice působí notně zastaralým dojmem, ale podporuje zrcadlení obrazovky chytrého telefonu, takže jsem měl na displeji většinu času puštěný Apple CarPlay.

Technika

Jak už jsem psal v úvodu, od modernizace v roce 2020 je Suzuki Swift ve všech svých provedeních poháněno výhradně mild-hybridní soustavou. Mimo provedení Sport je k dispozici pouze v podobě atmosférického čtyřválce K12D s obchodním názvem 1.2 DualJet Hybrid. Jednotku doplňuje integrovaný startér-generátor (ISG) připojený přes plochý drážkový řemen a 10Ah akumulátor umístěný pod sedadlem řidiče. Mild-hybridní pohonná soustava produkuje maximálních 61 kW při 6.000 ot/min a 107 Nm při 2.800 ot/min. Příspěvek ISG činí až 2,3 kW.

Elektrická část pohonné soustavy podle Suzuki váží pouze 10 kilogramů, takže se hmotnost vozidla podařilo udržet pod jednou tunou. Ta se pochopitelně liší podle zvoleného provedení – 1.2 DualJet Hybrid totiž dostanete buďto s pětistupňovým manuálem nebo variátorem CVT. Případně také s pohonem všech kol AllGrip, který lze pořídit pouze v kombinaci s manuální převodovkou. Navzdory čtyřkolce však pohotovostní hmotnost testovaného Swiftu činila pouhých 975 kilogramů.

Suzuki Swift s pohonem všech kol má dle WLTP jezdit za 5,4 litrů benzínu na 100 kilometrů, zatímco jeho emise CO2 činí 121 gramů na kilometr. Pro srovnání, je to zhruba o 0,7 l/100 km a 15 g/km více, než kolik výrobce slibuje u předokolky. Po dynamické stránce se má čtyřkolka dostat z 0 na 100 km/h za 13,8 sekund (+ 0,7 s) a rozjede se až na 170 km/h (- 10 km/h).

Jízda

Na základě výše uvedených dynamických parametrů by člověk mohl nabýt dojmu, že je Swift zoufale líný, ale není tomu tak. V městských rychlostech je dostatečně svižný, a to i při více než polovičním zatížení. Na okreskách jsou schopnosti auta dostačující a jeho jedinou reálnou slabinou jsou dálnice. Dnešní malá auta se i na dálnicích umí chovat klidně a dospěle, ale Swift je ze starší školy, takže se při maximální povolené rychlosti dostavuje lehká nervozita auta a nutnost častějších korekcí směru. Vyšší je také hlučnost, takže se mi ve výsledku osvědčilo jezdit na dálnicích rychlostí kolem 100 km/h. Když ale spěcháte, Swift zvládne i více než 130 km/h, jen je potřeba více pozornosti.

Silné stránky Swiftu jsou jinde. Jeho podvozek je na poměry třídy komfortní a poradí si i s horšími silnicemi. Na vyloženě rozmláceném povrchu poznáte, že se s jednoduchou technikou nedá vyloženě kouzlit, ale stačí trochu zpomalit a Swift se i s velmi špatnou silnicí vypořádá se ctí. Nejvíc mě však Swift překvapil, když jsem ho vytáhl na jeden krátký zakroucený úsek, kde se ani se silnými auty nedá dosahovat vysoké rychlosti.

Motor jsem vytáčel až k omezovači, často řadil a vrhal se z jedné zatáčky do druhé. S ohledem na výkon auta jsem ani nejel tak rychle, ale bavilo mě, jak čtyřválec s blížícími se 5.000 ot/min začal lehce pohvizdovat jako svišť zmíněný v nadpisu testu, nebo jak si podvozek dokázal poradit i s ne úplně nejlepším povrchem. Za warm hatch, natož hot hatch, bych Swift ve čtyřkolce určitě neoznačil, umí však být hravý a sám sebe nebere tak vážně, jako někteří konkurenti. K jeho roztomilému zevnějšku to úplně sedí.

Během testu jsem se těšil také na nějaké dovádění na sněhu, ale štěstí mi nepřálo a v daném týdnu zrovna téměř všechen roztál (fotky k testu byly pořízeny v předstihu). I na vlhkých silnicích však bylo poznat zapojení zadních kol do akce, když jsem trochu přitlačil na pilu. Plynule je připojuje viskózní spojka, když ta přední začnou ztrácet trakci.

Jako celek Swift občas působí jako hračka. Je to dáno například jeho nízkou hmotností, kompaktními rozměry nebo lehoučkým chodem řadicí páky. Některé jeho asistenční systémy jsou také možná moc citlivé – mluvím především o systému varujícím před čelní srážkou, který zmiňoval i kolega Ondra v posledním testu Swiftu Sport. A co se týče spotřeby paliva, týdenní ježdění jsem zakončil s průměrnou spotřebou 5,6 l/100 km, tedy o 0,2 l/100 km vyšší, než jakou udává výrobce. Může za to především poměrně velký podíl dálničních přesunů, kdy jsem se ne vždy držel vlastního doporučení jezdit rychlostí kolem 100 km/h.

Závěr

Ceník se drží politiky, kterou jsou japonská auta známá – nesnažit se za každou cenu nabídnout co nejnižší cenu „již od“ a rozdělit většinu nebo všechny příplatkové prvky do jednotlivých výbavových stupňů. V nejlevnější verzi Comfort s manuálem a pohonem předních kol stojí Swift 358.900 Kč a nabízí většinu nejdůležitějších prvků výbavy. Pokud chcete automat nebo čtyřkolku, musíte sáhnout alespoň po prostřední výbavě Premium. Ve výše uvedené specifikaci je v ní Swift o 31.000 Kč dražší a nejvyšší výbava Elegance představuje odskok o dalších 38.000 Kč.

Za variátorovou převodovku CVT ve výbavě Premium připlatíte 44.000 Kč, ale v nejvyšší výbavě Elegance už jen 30.000 Kč. Za pohon všech kol AllGrip v prostředním výbavovém stupni dáte 42.000 Kč a v tom nejvyšším 43.000 Kč. Jak jsem ale psal výše, musíte se rozhodnout mezi jedním nebo druhým, čtyřkolku s automatem nepořídíte.

Připomenu, že námi testovaný exemplář v nejvyšší výbavě a s pohonem všech kol stojí 482.900 Kč, přičemž jediným příplatkem byl metalický lak karoserie Burning Red Pearl Metallic (+ 12.000 Kč). To je v podstatě jediná individualizace, které se u Swiftu dočkáte, protože i disky kol – v našem případě 16palcové s leštěným povrchem – jsou pevně spjaty s výbavovými stupni. Na druhou stranu to úplně není na škodu, alespoň neutrácíte za zbytečné dekorační prvky. Však i ve standardní podobě je Swift pohledné auto.

Sečteno a podtrženo, Suzuki Swift má své slabé stránky, ale vyvažuje je těmi silnými. Jízdu na dálnici zvládá, ale lépe se cítí jinde, některé asistenční systémy by mohly být uvolněnější a infotainment je jednoznačně zastaralý… a zároveň v podstatě jako jediný v segmentu nabídne pohon všech kol, vyloženě kouzlí s vnitřním prostorem, umí být komfortní i zábavný, je z něj skvěle vidět a pořád vypadá dobře. Mild hybrid sice se spotřebou nedělá zázraky, ale ani není přítěží. Swift se zkrátka nesnaží být vším pro všechny, ale věřím, že lidé, kteří docení jeho schopnosti, ho budou milovat.

Nejlevnější verze modelu 358.900 Kč (Swift 1.2 DualJet/61 kW Comfort) Základ s testovaným motorem 431.900 Kč (Swift 1.2 DualJet/61 kW 4x4 AllGrip Premium) Testovaný vůz bez příplatků 470.900 Kč (Swift 1.2 DualJet/61 kW 4x4 AllGrip Elegance) Testovaný vůz s výbavou 482.900 Kč (Swift 1.2 DualJet/61 kW 4x4 AllGrip Elegance)

Plusy

Práce s obestavěným prostorem

Skvělý výhled z auta

Komfortní podvozek

V podstatě jediná čtyřkolka v segmentu

Umí být hravý

Minusy