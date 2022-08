TEST Suzuki Vitara 1.5 DualJet Hybrid 6AGS 4x4 AllGrip Elegance Panorama – Dokáže přesvědčit?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Suzuki své nové ekologicky pojaté pohonné ústrojí nazývá Strong Hybrid. Nebo také 1.5 DualJet Hybrid. A když k tomu přidáte název auta i jeho provedení a výbavu, dostanete zdlouhavý název Suzuki Vitara 1.5 DualJet Hybrid 6AGS 4x4 AllGrip Elegance Panorama. Slova Suzuki Vitara víme, co znamenají, a následující část 1.5 DualJet Hybrid jsme si také vysvětlili. 6AGS pak znamená automatickou převodovku, 4x4 AllGrip značí systém pohonu všech kol a Elegance Panorama je nejvyšším výbavovým stupněm. Uf.

Tolik v rychlosti představení vozu. I když pro nás zas až tak nový nebyl. Nejen, že jsme hybridní Vitarou už krátce jezdili – on to byl dokonce tentýž kousek. Stávající čtvrtá generace Vitary se představila jako koncept iV-4 již v roce 2013, o rok později byla prezentována produkční podoba a výroba začala v březnu 2015. Vzhled auta pro nás proto dávno není překvapením a není třeba jej zdlouhavě rozebírat. Věk je na něm znát, ale díky konzervativnímu designu nevypadá vyloženě zastarale.

K exteriéru jen připojím poznámku, že přední i zadní LED světla, stejně jako LED mlhovky, jsou součástí standardní výbavy Elegance Panorama. Ostatně, to je i – jak z názvu vyplývá – panoramatické střešní okno. Připlácet se nemuselo ani za 17“ kola nebo červený lak karoserie Bright Red 5. Ten je mimochodem spolu s bílým lakem nepříliš korektního názvu Superior White jediným odstínem bez příplatku. Za metalické laky se připlácí 13.000 Kč a za dvoubarevné provedení s černou nebo bílou střechou dáte 21.000 Kč. Zkrátka, testované auto bylo zcela bez příplatků – vše bylo součástí standardní výbavy.

Suzuki Vitara 1.5 DualJet Hybrid 6AGS 4x4 AllGrip Elegance Panorama

Vnitřní zklamání

Věk auta je nejvíc poznat v interiéru, který působí lehce archaicky. Volba některých plastů není nejšťastnější. Což o to, že jsou tvrdé, to není nic výjimečného, spíš nepotěší jejich nevzhledná struktura, především ve výplni dveří. Alespoň trochu to zachraňuje semišová část nad loketní opěrkou. Loketní opěrka ve dveřích jako taková je pak čalouněna syntetickou kůží, kterou se semišem kombinují také potahy sedadel.

Přístup na přední sedadla je skvělý, zato trochu zamrzí absence podélného nastavení volantu. Na druhou stranu mi zde tato možnost nechyběla tolik jako například v nedávno testované Toyotě Aygo X. Smát jsem se musel v okamžiku, kdy jsem si chtěl nastavit hlavovou opěrku do vyšší polohy. Na první pokus jsem ji celou vytáhl a nechápavě zíral. Při druhém úplném vytažení jsem se jal zkoumat opěrku hlavy blíže a zjistil, že je nastavitelná spíše jen na oko. V jejích nožičkách jsou jen dvě drážky – jedna pro polohu opěrky úplně dole a druhá umožní její povytažení odhadem o 2 centimetry. Zbytek nožiček je zcela bez drážek. Podobná situace je se zadními opěrkami hlavy, které mají drážky v nožičkách naopak jen pro aretaci v nejvyšší poloze a o asi 2 centimetry níže.

Po usednutí za volant mě čekalo další nemilé překvapení. Panoramatické střešní okno je sice super, o tom žádná, ale výrazným způsobem ubírá prostor pro hlavu cestujících v obou dvou řadách. Když nahlédnu do nějakého staršího testu Vitary bez střešního okna, nad sedadlem řidiče jsme naměřili prostor 1.010 milimetrů. Se střešním oknem jsem ve Vitaře naměřil o 40 milimetrů méně, tedy 970 mm. Vzadu je situace podobná – 930 mm vs. 905 mm (- 25 mm). Panorama tedy řidiči sebere 4 centimetry prostoru na hlavu a je to znát. Já už jsem se svojí výškou 184 cm hlavou škrtal o stropnici, takže jsem se za volantem podvědomě hrbil, abych s ní do kontaktu nepřicházel. Vzadu se s hlavou nevejdu už vůbec, tam jsem ji musel zcela sklonit. Což samozřejmě nemůže být způsobeno jen absencí 2,5 centimetru, ale rozhodně to nepomůže. A když už sedíme vzadu, sám za sebe se co do podélného prostoru vejdu, jen bych to neviděl na dlouhé cesty.

Suzuki Vitara 1.5 DualJet Hybrid 6AGS 4x4 AllGrip Elegance Panorama

Zpět na sedadlo řidiče

Vitara tedy prostorností interiéru na výšku zrovna neoslní, ale podélně a na šířku je zde obstojné množství místa. Vraťme se ale ještě na místo řidiče. Stříbřitý dekor palubní desky umí na přímém slunci hodit nepříjemný odlesk, ale to bývá neštěstí většiny lesklých povrchů interiéru. Škoda, že na nich někteří výrobci tak lpí. Stejně tak nemám moc rád leskle černé lakování částí palubní desky, zde v okolí dotykové obrazovky infotainmentu a ovládání automatické klimatizace. V autech jako Vitara ho ale chápu, protože výroba nebude drahá a na druhou stranu umí takový dekor vypadat i dobře, když je čistý. Problém bývá v tom, že čistý nevydrží dlouho.

V přístrojové desce před řidičem je 4,2“ informační displej, který je schopný zobrazovat celou řadu informací, od aktuální spotřeby přes směrové přetížení až po činnost hybridní pohonné soustavy. Nesnažte se jej ale ovládat tlačítky na volantu nebo hledat nějaká tlačítka v jeho okolí. Ovládá se pravou tyčinkou v přístrojovém štítu, kterou také můžete měnit intenzitu podsvícení přístrojů. Není to úplně nejpraktičtější řešení, ale funguje.

Dotykový displej uprostřed palubní desky nikoho neoslní rychlostí odezvy, grafikou ani čitelností na přímém slunci. Tady se jen Suzuki snaží udržet krok, nikoliv udávat směr vývoje. Řešení digitálního prostředí navíc není nejintuitivnější a třeba taková navigace je trochu nepřehledná a prostor pro mapu zbytečně zabírají tlačítka pro přechod do jiných částí systému. Naštěstí alespoň systém podporuje zrcadlení chytrého telefonu, takže jsem si většinu času vystačil s CarPlay.

V jeho případě jsem si však všiml jedné zajímavosti. Když například z jakéhokoliv důvodu chcete přes CarPlay poslouchat vlastní hudbu a zároveň používat vestavěnou navigaci, můžete. Jen když vám do telefonu přijde nějaké upozornění, například na příchozí zprávu, systém z navigace přepne do CarPlay, aby mohl upozornění přehrát, a zpět už se nevrátí. Na několik doteků se pak zase musíte proklikat zpátky. Nejde o nic tragického, ale zbytečně to odvádí pozornost.

Ale nebýt omezeného prostoru na hlavu, ve Vitaře se nesedí špatně. A byť jsem její interiér označil za lehce archaický, v dnešní čím dál digitálnější době je příjemně jednoduchý. Dotyková obrazovka na palubní desce je navíc pouhým doplňkem, nikoliv středobodem veškerého dění a interakce s vozem. Za to bychom měli být rádi, dokud taková auta ještě vznikají.