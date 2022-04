Suzuki Vitara přijíždí s novým hybridem. Je to správná cesta?

Otázka z titulku je… no, ono je asi zbytečné pátrat dál, debatovat o smyslu a výhodách nové technologie, když díky hybridu vitara ušetří osm gramů CO2 na kilometr.

Výše zmíněné porovnání platí pro čtyřkolku a automat s původním a oblíbeným motorem 1.4 BoosterJet s výkonem 95 kW. Tato verze produkovala 141 g a hybridní novinka (rovněž tedy se čtyřkolkou a automatem) si polepšila na 133 g. A to je vlastně všechno, co by nás mělo zajímat.

Respektive, tohle je ta absolutně největší motivace a argument pro novou hybridní soustavu. Automobilky se staví na řasu kvůli každému jednomu gramu a tady ušetříte rovnou osm. Jenže, nás kromě úspory emisí pochopitelně zajímá třeba i to, jak novinka jezdí. A tady by se už pár otazníků nabízelo, jestli náhodou nebyla v některých aspektech přeplňovaná čtrnáctistovka lepší volbou.

Moc nejede…

Ona totiž hybridní vitara bohužel moc nejede. Pokud byste přesedli z poměrně živé přeplňované čtrnáctistovky do novinkového hybridu, který svou koncepcí čtyřkolka/automat původní jednotku nahrazuje, asi byste byli z nabízené dynamika rozpačití. Už samotný systémový výkon 85 kW naznačuje, že si skutečně moc nezadivočíte, zrychlení na stovku za 13,5 s tento předpoklad velice podporuje. A realita je opravdu velmi vlažná. Hybridní vitara se nejlépe cítí ve velice poklidném tempu, kdy toho po ní moc nechcete. Když chtít začnete, atmosférická patnáctistovka s výkonem 75 kW vyletí do otáček, dynamika je ovšem stále nanejvýš průměrná.

Určitě je fajn, že je to skutečně full-hybrid, který zvládne i jízdu čistě jenom na elektřinu. Vidíte, ještě jsem vám neřekl, že jde o původní konstrukci Suzuki, s přeznačkovanými hybridy nemá soustava ve vitaře nic společného. K elektrické jízdě – v tomto směru jde o typický hybrid, který zvládne bezemisně pár kilometrů, prakticky jakákoliv snaha o akceleraci okamžitě aktivuje spalovací jednotku. A když pak plyn uvolníte, začne vitara velmi citelně rekuperovat. Činnost elektrických systémů je navíc překvapivě nepřeslechnutelná, já bych se možná přimlouval spíš za plachtění, ale takto je zkrátka hybrid od Suzuki nastaven – při každé příležitosti rekuperuje.

Na spotřebu se důkladněji podíváme v klasickém testu, s hybridní vitarou jsem zatím při prvním svezení strávil pár chvilek, navíc ve velmi poklidném příměstském tempu, které znamenalo průměr lehce nad sedmi litry. Třeba to půjde s výraznějším zapojením města i za míň, jsem ale docela zvědavý na dálnici…

Trošku teorie

Už jsem zmínil, že hybridní systém vitary kombinuje atmosférickou patnáctistovku K15C s výkonem 75 kW a točivým momentem 138 Nm s elektromotorem (24,5 kW a 60 Nm) – ten je napevno spojen řetězem s robotizovanou šestistupňovou převodovkou. Ještě k robotu – při velmi poklidném tempu jsem si stěžovat nemohl, jakmile jsem však začal víc šlapat na plyn, občas si převodovka zazmatkovala a trošku zběsile řadila nahoru, dolů… Nemohla si vybrat.

Spojka je zde jedna, slouží k odpojení/připojení spalovací jednotky, lithium-iontová baterie má kapacitu 0,84 kWh, systém pracuje s 48V napětím.

Zástavba hybridního systému si vyžádala kufrový ústupek, proti spalovací vitaře je zavazadlový prostor o 73 litrů menší, stačit vám nově musí 289 litrů. Pokud jde o hmotnostní přírůstek, baterie s invertorem přidala něco přes padesát kilo.

A nechcete spíš manuál?

Jestliže jste se zakoukali do vitary a potřebujete spojení automatu a čtyřkolky, hybridu se nevyhnete. Připravte si minimálně 679.900 Kč, přeplňovaná čtrnáctistovka s automatem a čtyřkolkou stávala 614.900 Kč. Co naděláte…

Přiznám se, že já bych automat rozhodně oželel a zůstal u klasické čtrnáctistovky BoosterJet s výkonem 95 kW, která s pohonem všech kol a manuální převodovkou vyjde nejméně na 593.900 Kč. Takto motorizovaná vitara je stále velmi příjemným autem, byť tedy stará škola je v interiéru už přece jenom patrnější, zase ale potěší klasické ovládání. Hybrid je drahý, moc nejede a i když na finální hodnocení spotřeby dojde až v rámci týdenního testu, nemyslím si, že úspora bude natolik zásadní, aby vás novinka nalákala. S vitarou jako takovou ale chybu neuděláte.