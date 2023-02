TEST Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid e-CVT AWD – Kultovní název jde vstříc módě

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Portfolio toyot se zvýšenou karoserií a světlou výškou je pestré a rozrostlé všemi směry. Fandové čistokrevných offroadů oceňují schopnosti Land Cruiseru, větší rodiny potěší až sedmimístný Highlander, zapomenout nesmíme na osvědčené RAV4 či C-HR, ke kterým se nedávno připojil malý crossover Yaris Cross. A to nepočítáme nový elektromobil bZ4X. Jo, u Japonců dnes zákazníci mají z čeho vybírat.

Přesto tu jsou pořád mezírky, které se dají vyplnit. Třeba v kategorii kompaktních SUV neměla značka doposud svého zástupce. Zkrátka auto pro zájemce, kterým C-HR přijde spíš jako stylovka, ale „ravka“ už je zase moc. A tak na českém trhu můžeme přivítat Corollu Cross. Novinka rozšiřuje paletu nejprodávanějšího modelu světa. Není to úplně horká novinka, v Thajsku se vůz představil už v roce 2020, po Jižní a Severní Americe se objevuje také u nás.

Nekonfliktní hrany

Ač je to pořád relativně čerstvý automobilový přírůstek, přehršel trendů a moderních kreací nečekejte. Zdvihnutá Corolla má ze dvou výše zmíněných sourozenců blíže k RAV4, vyznačuje se hranatou karoserií a jednoduchým designem. Světelná technika je diodová, designéři však nevymýšleli kdovíjaké efektní kreace. Světla tak s trochou nadsázky prostě jen dělají to, co mají - svítí.

Zkoušená a nejvyšší výbava Premiere Edition dostává do vínku osmnáctipalcová kola, připlácelo se pouze za stříbrný třpytivý lak (+15.000 Kč) a panoramatické stření okno (+20.000 Kč). Robustnější tvary podtrhují boční nášlapy a prahové lišty v hodnotě 28.300 Kč, které vám však dnes prodejce nabídne v rámci benefitů gratis. Auto pak vypadá ještě o kus dobrodružněji, jen ale počítejte s tím, že prahy něco málo ukrojí z dvaceticentimetrové světlé výšky.

Kabina je toyoťácky jednoduchá a rychle se v ní zabydlíte. Centrum multimediálního dění představuje 10,8“ plovoucí obrazovka uprostřed, která si však stále zachovává fyzická tlačítka a otočné ovladače pro obsluhu základních funkcí. Samostatný je i panel pro nastavení teploty a klimatizace, ani ten při obsluze nevyžaduje ťapkání prsty. Někomu takové ovládání může připadat oldschoolové, nám se ale pro svou jednoduchost a intuitivnost moc líbí.

Na moderní technologie přitom Toyota nezanevřela. Multimediální systém je zcela nový a má výrazně lepší grafiku. Povedl se i digitální přístrojový štít, ve kterém si zobrazená data můžete uzpůsobit vlastním představám. Službu Apple CarPlay už Japonci umějí i bezdrátově, telefon si přitom můžete odložit na plochu bezdrátového nabíjení, která je umístěna pod středovou obrazovkou ve spodní části přístrojové desky. Jen kousek od ní se nachází roztomile staromilské kolébkové ovladače pro výhřev sedaček. Nutno ale podotknout, že i na některých frekventovaných místech má vůz uvnitř tvrdé plasty… paradoxně s prošíváním.

Po stránce prostornosti patří japonská novinka do třídního průměru. S výškou 178 cm si ideální pozici za volantem najdu takřka hned a strasti nemám ani sám za sebou. Pravdou ale je, že zejména pro nohy by tu prostoru mohlo být ještě o chlup více, kolegové s výškou přes 185 cm už breptají nad koleny zapuštěnými do předních opěradel. Naopak potěší, že prostor nad hlavou nikterak neukrajuje příplatková panoramatická střecha.

Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid e-CVT AWD

Zavazadlový prostor má standardně 436 litrů, sklopením zadní lavice navýšíte objem na 1359 l. Ani to není zrovna závratná hodnota, navíc jsou boky poměrně dost členité. Ač nejsem žádným dlouhánem, pod otevřené víko zavazadelníku se bez ohnutí vejdu tak tak. Potěší alespoň nízká nákladová hrana, s většími předměty se při nakládce člověk tolik nenadře.