TEST Toyota Land Cruiser iForce Max – Luxusní, nikoliv pracovní auto

Oficiální zastoupení Toyoty sice do Česka dováží land cruiser jen s 2,8l vznětovým motorem, ale to neznamená, že se člověk nemůže dostat k jinému provedení. Do rukou se mi tedy dostalo to nejvýkonnější, co u land cruiseru 250 můžete získat – více než třísetkoňový hybrid ze Severní Ameriky.

Vnějším designem ctěného čtenáře nebudu příliš zdržovat, protože jsme všichni land cruiser viděli už mnohokrát. Pozastavím se však u předních světlometů s denním svícením v podobě kruhu, které má testovaný kousek. U evropských verzí byly jen v zaváděcí edici, dnes už se k nim dostanete právě jen individuálním dovozem. Vypadají sice hezky, ale nemají funkci LED Matrix, která je u „tříčočkových“ světel evropských land cruiserů velmi dobrá. Navíc v dálkovém režimu dávají málo světla.