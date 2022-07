TEST Volkswagen Multivan T7 Long 2.0 TDI – Konečně s dieselem

Po motorech sázejících primárně na spalování benzinu přichází do nabídky Multivanu T7 také turbodiesel.

Pojďme si ale sednout za volant. Ještě než vyrazíme na cesty, dovolím si malou rekapitulaci. Pracoviště řidiče je takřka věrnou kopií osmé generace Golfu se všemi pozitivními i stinnými stránkami. V praxi to znamená, že dostanete moderní pracoviště řidiče s nespočtem funkcí a výbavou, kterou by zosobněné dodávky mohly ještě před pár lety jen tiše závidět. Prostřední obrazovku multimédií doplňuje digitální přístrojový štít, oba s moc pěknou grafikou a sytými barvami. Zdá se, že ve Volkswagenu už vyřešili ty největší softwarové strasti. Infotainment v průběhu testovacího týdne nezamrzal a nevyhazoval hlášky o všelijakých chybách. Precizně fungovalo i bezdrátové spojení s Apple CarPlay.

V praxi to znamená, že s výškou 178 cm se pohodlně a s dostatečnou rezervou všemi směry posadím na kterékoliv místo. Včetně o něco užší prostřední sedačky ve třetí řadě. A když ji náhodou nepotřebujete, stačí ji jednoduše sklopit a přísedícím vzadu tak vznikne stolek s držáky na nápoje. Pod každým sedadlem zase najdeme praktický šuplík na nějaké ty drobnosti.

Varianta Long má na délku 5173 mm, je tedy o 200 milimetrů delší. Rozvor 3124 mm však zůstává zachován, neboť protažení karoserie obstaral jen a pouze zadní převis. A o stejných dvacet centimetrů jsou tak bohatší délky za jednotlivými sedačkami. Poznat to je už v momentě, kdy je třetí řada zcela vzadu. I tak je totiž zavazadlový prostor o poznání větší než v případě multivanu krátkého. To jsme si ostatně ukázali už ve včerejším videu. Nechybí ani shodná polička s nosností 20 kg na nejrůznější drobnosti, kterou však lze zcela vyjmout.

Přesto jsme se dočkali i celé řady příplatkových položek. Základní světelnou techniku vpředu nahazují LED IQ.Light světlomety (+34.226 Kč), vzadu potěší elektricky ovládané výklopné dveře (+19.246 Kč), šmrnc přídi zase dodává černě lakovaná mřížka chladiče s dvojicí chromových lišt a podsvícením (+8200 Kč). Kabinu povyšují látkové potahy sedáků s bočnicemi v imitaci kůže (+31.087 Kč), vyhřívání předních sedadel (+11.715 Kč) a v neposlední řadě multifunkční stolek (+17.244 Kč), jenž lze posunout po celé délce vozu a jeho úložné prostory a další vychytávky využít… no, opravdu multifunkčně.

Před časem se nabídka rozrostla o motor naftový, jenž je v novém Multivanu zastoupen turbodieselem 2.0 TDI. Právě nafťák dává mnoha zákazníkům v autě takového charakteru – velkém rodinném přepravníku, jenž by měl stovky kilometrů slupnout jako maliny – největší smysl. Oproti dosluhujícímu Multivanu 6.1 má však té-sedmička dvě nevýhody – namísto 150kW nášupu předchůdce je tu k dispozici o 40 kilowatt méně. A také si novinka (zatím) musí vystačit bez pohonu všech kol. Navzdory tomu mi něco říká, že z dostupných agregátů bude potenciálním kupcům právě tento ten nejsympatičtější.

Dočkali se

Potenciální zájemce o Multivan T7 mohla absence turbodieselu v nabídce vyděsit. Volkswagen však od samotného počátku avizoval, že s tímto motorem počítá, byť „jen“ ve verzi s maximálním výkonem 110 kW a 360 newtonmetry točivého momentu. Takový agregát rozpohybuje auto na stovku za 11,6 sekundy a pokračovat umí na 190 km/h. Tabulky přitom slibují kombinovaný odběr 6,6 l/100 km.

Agregát pochází z koncernové rodiny EA288 evo. Pro plnění přísných emisních norem dostal kromě jiného i dvojité vstřikování močoviny, což podle výrobce snižuje obsah dusíku až o 80 %. Pohonná jednotka se pojí výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem předních kol. S manuální převodovkou se v té-sedmičce nepočítá vůbec, v případě čtyřkolky však naděje na nasazení stále existuje.

Samotný motor je dobře odhlučněný, ani po studeném startu neprochází do kabiny žádné nežádoucí zvuky či vibrace. Zejména při okreskovém cestování je dobrým společníkem. I spolupráce s dvouspojkou se zdá být odladěná a hladší než dříve. DSG nezmatkuje, zbytečně nepodřazuje, motor přehnaně nevytáčí a jednotlivé kvalty sází logicky.

Z nejnižších otáček se zvedá hladce, ale trochu vlažněji. Ožívá až nad hranicí 1500 ot/min, přičemž nejvíc ze sebe dostává od dvou do necelých čtyř tisíc. Dynamika je slušná, až při dálničním tempu či v táhlém kopci se motor s autem o pohotovostní hmotnosti přes dvě tuny víc zapotí. Hlavně v momentě, kdy kabinu sdílíte se čtyřmi a více cestujícími. Porce koní navíc by té-sedmičce určitě slušela, na druhou stranu buďme rádi za to, že si nafta pod kapotou nové generace našla cestu alespoň v nějaké formě.

Volkswagen Multivan T7 Long 2.0 TDI DSG

Navíc takové, která přináší sympatickou spotřebu paliva. Nejvýraznější odběr pozoruji ve městě, časté rozjezdy jsou pro velké a těžké auto přeci jen náročná disciplína, při které apetit roste klidně nad osm litrů. Město však není hlavním revírem tohoto auta, naopak ve svém přirozeném prostředí umí jezdit velice úsporně. Poklidnou plavbu okreskami totiž tento motor zvládá s odběrem lehce nad 6 l/100 km. Dálniční tempo si pak navzdory výrazné čelní ploše (avšak s vypiplanou aerodynamikou, T7 se chlubí hodnotou cx 0,30) řekne o 7 až 7,5 litru na každých sto kilometrů dle stylu jízdy. To jsou hodnoty, které nemají daleko k autu osobnímu.

Jeden příplatek chybí

Když jsem v úvodu testu vypisoval nejrůznější příplatky, kterými zkoušený exemplář disponuje, možná jste si všimli absence jednoho zásadního. Hovořím o příplatkových adaptivních tlumičích, které jsem v testu 2.0 TSI vychválil do nebes. S nimi totiž multivan zvládal překonávat nástrahy českých okresek s noblesou ne nepodobnou sourozeneckému golfu. Jízda to byla opravdu pohodlná, bez tupých ran či odskakování na nerovnostech v zatáčce.

Tentokrát multivan příplatkové řešení nedostal a spokojit se musel s klasikou. Dobrou zprávou je, že ani takové tlumiče nemají zásadní vliv na průjezd auta zatáčkou. Multivan se nerovnostmi nenechává rozhodit a jistě drží zvolenou stopu. Jen o jednotlivých výmolech víte o poznání intenzivněji, neboť se tu a tam ozve výraznější ráz, na sérii drobných nerovností zase podupávání. Opravdu jemné, přesto výraznější než u kousku popsaného výše. A to přitom tentokrát obouváme šestnáctipalcová kola, tedy žádný designový výstřelek na úkor komfortu.

Volkswagen Multivan T7 Long 2.0 TDI DSG

V ostatních aspektech jízdy si ale auto může podat ruku se svými sourozenci. Předně se moc hezky řídí. Uvnitř opravdu nemáte pocit, že kormidlujete rozměrný sedmimístný přepravník. Dáno je to dost možná i příjemnou řidičskou pozicí (tady se opravdu nesedí jako na pařezu), ale hlavně strmějším řízením, které u zosobněných dodávek nebývá zvykem. Problém tak mulťák nemá ani s náhlou změnou směru, nedotáčivost dobře potlačuje a karoserie se přehnaně nenaklání. Atletické výkony od něj snad nikdo neočekává.