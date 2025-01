TEST Volvo XC60 T6 AWD Recharge Black Edition – Parťák na cesty

Jezdil jsem Volvem XC60 a pořád jsem nevěděl, co je na něm tak zajímavého, že si jej lidé tolik kupují. Skládalo se to ale tak nějak samo. V první řadě je to design, který vůbec nestárne a pořád vypadá dobře. A je jedno, že podobně vypadají volva už hodně let. K tomu je třeba připočíst i volvismus. Za volantem si člověk připadá jako člen velké rodiny. Značek, které to takto mají, není zase tolik.

Asi nejdůležitější důvod, proč Volvo XC60 chtít, je prostě příjemný pocit při řízení. Ničím výrazně nevyniká, ale je to jedno z aut, ve kterém je prostě fajn být. Uvnitř je to útulné a příjemné a tak pozitivní pocit jsem v autě neměl roky. Vždy sleduji, jak a co funguje, jak se co chová, ale volvo jako by mě dokázalo uklidnit, abych prostě jenom jel a byl v pohodě.

TEST Volvo XC60 T8 - Raketa do zásuvky

Sedí se pohodlně vpředu i vzadu, pomáhají tomu široce nastavitelná přední sedadla, ve kterých jsem našel příjemnou polohu, ať už jsem chtěl právě sedět výš nebo níž. Z auta je také dobrý výhled.

Všemu pomáhá i komfortněji naladěný podvozek, i když tady je dobré se pozastavit. Auto s designovým paketem Black Edition i součtem výkonu spalovacího a elektrického motoru tváří jako dravý sporťák, ale v konečném důsledku to působí, jako když Milan Šteindler ve Vrať se do hrobu předstíral, že je středoškolák. Samozřejmě je dobře, že Volvo zkouší oslovit širší publikum i dravěji vyhlížející verzí, ale osobně bych si konfiguroval světlejší verzi a výrazem klidnější auto. Volvo umí nabídnout třeba i světlý vlněný interiér.

Volvo XC60 T6 AWD Recharge Black Edition | auto.cz/David Rajdl

Stran ergonomie by šlo pár věcí vylepšit, ale jde vlastně o hnidopišství. Řada automobilek po hlavě skončila na ovládání přes displeje a Volvo patří k těm, které to zvládají důstojněji. I když i zde je řada drobných výtek. Volba jízdních režimů už se neprovádí ovladačem u voliče automatu jako dříve, ale je třeba zabrousit do menu. Trochu oříšek je i ovládání audia. S tím jsem trávil až příliš mnoho času, a to ať už šlo o snahu přehrávat hudbu z telefonu (to nahodile šlo velmi dobře, špatně nebo nešlo vůbec) nebo vybrat oblíbenou stanici rádia.

Volvo je i ukázkou dnešní doby, kdy je před volantem velký displej, na kterém lze zobrazit prakticky cokoliv, ale málokomu se to podaří udělat pořádně. Tady bych vypíchl rychloměr vlevo. Rychlost se vždy ukazuje číslem, k tomu je tam ale vždy i „analogový ukazatel”. Že je to rychloměr, jsem pochopil, až když jsem se na to soustředil. Při cestě po městě tam jen něco dole šolíchá a při první jízdě jsem si myslel, že jde jen o ukazatel zatížení motoru. Proč tam taková věc vůbec je?

Malinko mne také potrápil tempomat. Stejně jako v některých další volvech nebere nastavenou hodnotu tak vážně. Příkladem budiž obec, kde je radar, pokorně nastavím 50 km/h a zjistím, že auto v měřeném úseku, který byl do kopce, jelo tachometrových 55 km/h.