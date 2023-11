Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Říjen byl příjemně teplý, ovšem ze všech stran přicházejí varování, že letošní zima bude něco – po všech stránkách extrémní. Což mimo jiné znamená, že se zdá rozumnější před takovým údobím vsadit na plnohodnotné zimní pneumatiky a ustoupit od stále populárnějších (a také stále schopnějších) směsí celoročních.

Náš velký test jsme tentokrát trochu zpozdili, ale zase dostal zajímavý doplněk: na straně 70 najdete dalších pět tabulek odhalujících premianty a propadáky v řadě dalších segmentů obutí pro osobní automobily. Celkem tak přinášíme výsledky rovnou 132 různých pneumatik.

Stěžejní test má podobu porovnání plášťů rozměru 225/45 R18, tedy těch, jež se hodí na vozy ranku Škody Superb, Volkswagenu Passat, BMW 5, Peugeot 408 a podobně. Na startu se jich celkem sešlo 54, zastoupeny byly jak renomované značky, tak ty, o nichž jste možná ještě neslyšeli: Austone, Superia, Tourador, Gripmax nebo Momo. Vesměs propadly, ale třeba takové Paxaro (polská firma spolupracující s Continentalem) dokázalo protlačit svůj model Inverno až do finálové dvacítky.

Ta vznikla obvyklým způsobem. Na začátku bylo měření brzdné dráhy celého pelotonu na mokru, respektive mokru a sněhu. Dráhy potřebné pro zastavení z 80 a 50 km/h pak učily finálovou sestavu. Před branami dalších disciplín tak zůstaly třeba modely Fulda Kristall Control HP 2, Kumho Wintercraft WP52 nebo Yokohama BluEarth Winter V906, dál naopak šel kupříkladu i český Barum Polaris 5. Jak se jemu a dalším devatenácti plášťům nakonec vedlo?

Rozřazovací test brzdění Brzdná dráha v metrech Model Mokro* Sníh* Součet Pneumatiky, které se kvalifikovaly do finále - podrobného testování Bridgestone Blizzak LM005 31,4 30,9 62,3 Michelin Pilot Alpin 5 34,3 29,2 63,5 Goodyear UltraGrip Performance 3 33,9 30,1 64 Kleber Krisalp HP3 35,1 29,3 64,4 BF Goodrich G-Force Winter2 35,2 29,3 64,5 Firestone Winterhawk 4 33,9 31 64,9 Continental WinterContact TS 870 P 34,9 30,5 65,4 Hankook Winter i*cept evo³ 35,2 30,3 65,5 Pirelli Cinturato Winter 2 34,9 30,7 65,6 Laufenn i Fit+ 35,1 30,6 65,7 Uniroyal WinterExpert 35 30,7 65,7 Paxaro Inverno 35,8 30,4 66,2 Toyo Observe S944 35,7 30,8 66,5 Barum Polaris 5 35,6 31 66,6 Dunlop Winter Sport 5 36,1 30,7 66,8 Viking WinTech 36 31 67 Vredestein Wintrac Pro 36,4 30,6 67 Debica Frigo HP2 37 30,1 67,1 Semperit Speed-Grip 5 35,9 31,3 67,2 Falken Eurowinter HS02 Pro 36 31,3 67,3 Pneumatiky, které se kvalifikovaly, ale do finále nepostoupily Radar Dimax Alpine 36,8 30,6 67,4 GT Radial Champiro WinterPro HP 36,2 31,6 67,8 Fulda Kristall Control HP 2 37,4 30,7 68,1 Austone SP-901 37,6 30,7 68,3 Kumho Wintercraft WP52 36,9 31,4 68,3 Yokohama BluEarth Winter V906 36,7 31,8 68,5 Nexen Winguard Sport 2 37,9 31 68,9 Giti GitiWinter W2 37,9 31,2 69,1 Lassa Snoways 4 36,9 32,5 69,4 Apollo Aspire XP Winter 37,2 33 70,2 Sumitomo WT200 37,7 32,5 70,2 Pneumatiky diskvalifikované kvůli příliš dlouhé brzdné dráze na mokru Kormoran Snow XL 38 Petlas Snowmaster W651 38 Maxxis Premitra Snow WP6 38,4 Nankang SV-3 Winter Activa 38,4 Tigar Winter 38,4 Superia Bluewin UHP2 38,5 Matador MP93 Nordicca 38,6 CST Medallion Winter WCP1 38,9 Riken Snow 39,1 Triangle Snowlink PL02 39,2 Goodride ZuperSnow Z-507 39,4 Westlake Snowmaster Z-507 40,3 Rotalla Setula W Race S330 40,4 Tourador WinterPro TSU2 40,4 Gripmax SureGrip Pro Winter 40,6 Kenda KR 501 Wintergen 2 40,9 Roadstone Winguard Sport 41,1 Minerva S 210 Ice-Plus 41,9 Imperial Snowdragon 3 42,3 Tomket Snowroad Pro 3 42,3 Double Coin DW300 42,7 Momo W-2 North Pole 42,8 Tracmax S-210 Ice-Plus 42,9 Pro srovnání: Letní plášť 46,6 37,8 84,4 * Mokro: 80 km/h, sníh: 50 km/h

Testy na sněhu

Francouzský výrobce Michelin spolu se svými sekundárními značkami BF Goodrich a Kleber dominuje hodnocení vlastností na sněhu. Michelin Pilot Alpin 5 poskytuje nesporně nejlepší výkon, pokud jde o záběrovou sílu, brzdění na sněhu a jízdní ovladatelnost. I ostatní uchazeči odvádějí v zimním provozu až na výjimky spolehlivou práci.

Mezi prémiovými výrobci se ve slalomu propadl pouze Bridgestone Blizzak LM005. Kvůli slabému projíždění zatáček reaguje testovací BMW 3 na povely řízení se zpožděním a v zatáčkách se brzy tlačí přes přední kola ven. Kvůli nedostatečné stabilitě v zatáčkách propadl také Falken Eurowinter HS02 Pro a referenční levná pneumatika, která byla do všech testů vzata pro zajímavost a porovnání. Test brzdění se podruhé nedělal, výsledky pocházejí z rozřazovacího kola.

Testy na mokré vozovce

BMW 3 klade na pneumatiky vysoké nároky co do dynamiky a jistoty vedení. O to překvapivější je, že Bridgestone Blizzak LM005 skvěle obstojí i v porovnání s letní pneumatikou, která při brzdění na zavlažované vozovce měla sloužit jako (nedostižné) měřítko.

Na opačné straně tabulky s požadavky zadní nápravy marně zápolilo Toyo Observe 944, Semperit Speed-Grip 5 a levná pneumatika – spolehlivá boční opora tady zkrátka chybí. Pokud jde o riziko akvaplaninku, vyvážený Hankook I*cept evo³ nabízí nejlepší bezpečnostní rezervy, když dokonce předčí referenční letní plášť. Také v tomto případě byly výsledky brzdění vzaty ze základního kola.

Testy na suché vozovce

WinterContact TS 870 P od Continentalu a Michelin Pilot Alpin 5 ukázaly bezpečné ovládání a přesné a jisté vedení.

Na druhou stranu jízdní chování pláště Winterhawk 4 od značky Firestone musí být klasifikováno už jako kritické. Že levný plášť porazil letní v tichosti odvalování není překvapením, budgetové značky se na toto specializují.

Souhrnné výsledky testu pneumatik Model Známka Náklady Verdikt Sníh Mokro Sucho Michelin Pilot Alpin 5 1 2 2 2 Vynikající Goodyear UltraGrip Performance 3 2 2 2 -1 Vynikající Continental Winter-Contact TS 870 P 2 2 2 -2 Vynikající BF Goodrich G-Force Winter2 -1 2 -2 2 Dobré Pirelli Cinturato Winter 2 2 2 -2 2 Dobré Hankook Winter i*cept evo³ 2 2 2 3 Dobré Dunlop Winter Sport 5 2 2 -2 2 Dobré Vredestein Wintrac Pro 95 W 2 -2 -2 3 Dobré Barum Polaris 5 2 -2 2 -1 Uspokojivé Bridgestone Blizzak LM005 -2 -1 2 3 Uspokojivé Kleber Krisalp HP3 -1 -2 -2 -2 Uspokojivé Uniroyal Winter Expert 2 2 3 2 Uspokojivé Laufenn i Fit+ 2 -2 -2 -2 Uspokojivé Paxaro Inverno 2 -2 -2 2 Uspokojivé Toyo Observe S944 -2 3 2 -1 Uspokojivé Semperit Speed-Grip 5 -2 3 -2 -1 Uspokojivé Falken Eurowinter HS02 Pro 3 2 2 3 S výhradami Debica Frigo HP2 2 3 3 -2 S výhradami Viking WinTech 2 3 -2 2 S výhradami Firestone Winterhawk 4 2 2 3 2 Nelze doporučit (není-li uvedeno jinak, nosnostní a rychlostní index je 95 V)

Náklady

Očekávaný počet ujetých kilometrů má v této kapitole největší vliv. Goodyear UltraGrip Performance 3 se na letní limit sjede po 45 500 kilometrech, počítáno pro hnanou nápravu.

Pokud jde o poměr ceny a výkonu, je Polaris 5 od Barumu na prvním místě s dobrým kilometrovým výkonem a nízkou cenou (byť zde eurovou, neboť jde o test v německých podmínkách). A český plášť také skvěle boduje svým nízkým valivým odporem.

Jak se hodnotí?

Hodnocení je hodně podobné tomu školnímu: od 1 = „velmi dobrá“ až po 6 = „neuspokojivá“. Test je rozdělen do čtyř kapitol. Kapitoly Sníh a Mokro promlouvají do hodnocení váhou 30 procent každá. Ostatní dvě přispívají po dvaceti procentech. Známky 3+ a horší v kapitolách a testech souvisejících s bezpečností (označené hvězdičkou) průměr dále zhoršují.

Stejné to je obecně u disciplín se známkou 3 a horší. V případě nerozhodného výsledku jsou modely seřazeny v abecedním pořadí. Ocenění Staňte se Eco-Master a Green Tire pouze mezi kandidáty s příkladnými nebo získal celkově dobrou známku. Titul Mr. Eco mohou dostat je pláště s celkovým verdiktem Příkladná nebo Dobrá. Rychlotest soudržnosti zkoumá, zda se při vysokém zatížení neoddělí běhoun.

Co na elektromobily?

Povinnosti ohledně sezonního obutí platí pro bezemisní automobily úplně stejně jako pro vozidla se spalovacím motorem. Na trhu již jsou speciální pláště vyhovující větší nosností, lepším záběrem schopným vypořádat se s masivním točivým momentem bateriových aut a také nízkou hlučností.

Velkou otázkou zatím zůstává, zda pneumatikám více škodí běžné zpomalování brzdami, nebo používání regenerativního brzdění. Zatím to vypadá, že hlavně nejvyšší stupně rekuperace vadí víc – část odborníků vidí základ problému v tom, že aktivní zpomalování (především v režimu one-pedal) nastupuje okamžitě, žádné „nástupy ze setrvačnosti“ dané prodlevou při přemístění nohy z pedálu akcelerátoru na ten brzdový totiž nejsou k dispozici.

Zimní pneumatiky 225/60 R18 Model Sníh Mokro Sucho Hodnocení Continental WinterContact TS 870 P 104 V 2 2 2 Vítěz testu Michelin Pilot Alpin 5 SUV 104 H -1 2 2 Vítěz testu Goodyear UltraGrip Perf. + SUV 104 V 2 2 2 Vynikající Pirelli Scorpion Winter 2 104 H 2 2 2 Vynikající Vredestein Wintrac Pro 104 V 2 2 2 Dobré Hankook Winter i*cept evo³ X 104 V -1 2 -2 Dobré Falken Eurowinter HS02 Pr 104 V -2 -2 2 S výhradami Bridgestone Blizzak LM005 104 V 3 -1 2 S výhradami Firestone Winterhawk 4 104 V -1 2 3 Nelze doporučit Superia Bluewin SUV 2 104 V -2 4 -2 Nelze doporučit

Zimní pneumatiky 225/40 R18 Model Sníh Mokro Sucho Hodnocení Goodyear UltraGrip Performance 3 92 V 2 -1 2 Vítěz testu Michelin Pilot Alpin 5 92 V -1 2 2 Vítěz testu Continental WinterContact TS 870 P 92 V 2 2 2 Vynikající Hankook Winter i*cept evo³ 92 V 2 2 -2 Vynikající Bridgestone Blizzak LM005 92 V 2 2 2 Dobré Pirelli Cinturato Winter 2 92 V 2 2 -2 Dobré Kumho WinterCraft WP52 92 W 2 -2 2 Dobré Vredestein Wintrac Pro 92 W -2 2 -2 Dobré Falken Eurowinter HS02 Pro 92 V 3 2 2 S výhradami Austone Skadi SP-901 92 V -1 -4 3 Nelze doporučit Goodride SW608 Snowmaster 92 V -4 3 -2 Nelze doporučit

Celoroční pneumatiky 225/45 R17 Model Sníh Mokro Sucho Náklady Hodnocení Michelin CrossClimate 2 94 Y -1 2 2 2 Vítěz testu Continental AllSeasonContact 2 94 V 2 2 -2 -1 Vynikající Bridgestone Turanza All Season 6 94 W 2 2 2 -2 Vynikající Vredestein Quatrac 94 V 2 -1 2 -2 Vynikající Pirelli Cinturato All Season SF2 94 W 2 2 2 -2 Vynikající Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 94 W 2 2 2 2 Dobré Kleber Quadraxer 3 94 V 2 -2 2 -2 Dobré Hankook Kinergy 4S² (H750) 94 W 2 -2 -2 -1 Dobré BF Goodrich Advantage All Season 94 W 2 2 2 3 S výhradami Kumho Solus 4S HA32 + 94 W 2 -2 -2 2 S výhradami Dunlop Sport All Season 94 W -2 2 -2 -2 S výhradami Nexen N’Blue 4Season 2 94 W 3 3 2 1 S výhradami Firestone Multiseason 2 94 V 2 -2 3 3 S výhradami Toyo Celsius AS2 94 W 3 3 -2 2 S výhradami Ceat 4 SeasonDrive+ 94 V 3 3 -2 2 S výhradami Falken EuroAll Season AS220 Pro 94 W 3 2 2 3 S výhradami Průměr, který na finále nestačí Minerva All Season Master 94 Y S výhradami Lanvigator Catchfors A/S 94 W S výhradami Barum Quartaris 5 94 V S výhradami Linglong Grip Master 4S 94 W S výhradami Yokohama BluEarth-4S AW21 94 W S výhradami Kormoran All Season 94 V S výhradami A Plus A909 All Season 94 W S výhradami Headway PSM01 4 Seasons 94 W S výhradami Tracmax X-Privilo Trac Saver 94 Y S výhradami Sava All Weather 94 V S výhradami Tourador X All Climate TF1 94 W S výhradami CST Medallion All Season ACP1 94 V S výhradami Fulda MultiControl 94 V S výhradami Ruce pryč, nebezpečné Tomket Allyear 3 94 W Nelze doporučit Hifly All-Turi 221 94 V Nelze doporučit Leao I-Green All Season 94 V Nelze doporučit Atlas Green 4S 94 W Nelze doporučit Goodride All Season Elite Z-401 94 W Nelze doporučit Black Arrow All Season Dart 4S 94 W Nelze doporučit

Celoroční pneumatiky 235/65 R17 Model Sníh Mokro Sucho Hodnocení Michelin CrossClimate 2 103 Y -1 2 2 Vítěz testu Pirelli Cinturato All Season SF 2 103 V 2 2 2 Vynikající Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 103 Y 2 2 2 Vynikající Continental AllSeasonContact 103 V 2 2 -2 Dobré Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 103 V -2 2 2 Dobré Vredestein Quatrac Pro 103 Y 2 2 -2 Dobré Cooper Discoverer All Season 103 V 2 -2 -2 Dobré Hankook Kinergy 4S² 103 W 2 2 2 S výhradami Falken EuroAll Season AS210 103 V -2 -2 -2 S výhradami Bridgestone Weather Control A005-Evo 103 V 3 -2 2 S výhradami Nokian Seasonproof 103 V 2 3 -2 S výhradami Minerva Allseason Master XL 103 W -2 -3 -2 S výhradami

Celoroční pneumatiky 235/65 R17 Model Sníh Mokro Sucho Hodnocení Bridgestone Turanza All Season 6 108 V 2 2 2 Vítěz testu Michelin CrossClimate 2 SUV 108 W 2 2 2 Vítěz testu Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV 108 W 2 2 2 Vynikající Hankook Kinergy 4S² X 108 V 2 2 2 Vynikající Vredestein Quatrac Pro + 108 W -2 2 2 Dobré Falken EuroAllSeason AS220 Pro 108 V 3 2 2 S výhradami Toyo Celsius AS2 108 W 3 2 -2 S výhradami Uniroyal AllSeasonExpert 2 108 V -2 -2 3 Nelze doporučit Imperial All Season Driver 108 W 3 -3 -2 Nelze doporučit Kenda Kenetica 4S SUV KR609 108 V -3 3 3 Nelze doporučit

Závěr

Takto zevrubné testy většinou přinášejí své hlavní poselství ve spodních patrech tabulek a hodnocení, protože tam najdete výrobce a modely, kterým je dobré, nebo dokonce nutné se vyhnout. Toto srovnání je ovšem trochu výjimkou.

Finálová dvacítka totiž obsahuje jména, na něž jsme takto vysoko nebyli zvyklí. K značkám Paxaro nebo Viking takto můžeme přiřadit i Barum – deváté místo pláště Polaris 5 je jedním z nejlepších výsledků českého produktu v historii testů Auto Bildu.