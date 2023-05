Rallysprint Kopná

Kdy: 5.-6.5.2023

Kde: Slušovice (okres Zlín)

Web: rallysprintkopna.cz

Nejstarší rallysprintový podnik v ČR, koná se zde již 28 let. Centrum závodu se nachází ve Slušovicích, 20 km severovýchodně od Zlína. Pořádá ho Rallyklub východní Morava v AČR. Je úvodním podnikem Autoklub Rallysprint Série 2023 a součástí různých dalších soutěží, včetně historiků a Poháru P2+.

Závody do vrchu: Náměšť nad Oslavou

Kdy: 5.-7.5.2023

Kde: Náměšť nad Oslavou (okres Třebíč)

Web: zamecky-vrch.cz

Vstupné: Pátek zdarma, jinak 200 Kč. Děti do 150 cm a ZTP zdarma

V Náměšti o víkendu startuje série Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu LIQUI MOLY Maverick Hill Climb Czech a také Mistrovství České republiky MČR, MČR-HA, ČT.

Vymetání pavouků z výfuků 2023

Kdy: Sobota 6.5.2023

Kde: Sraz v ulici Za železnicí, Praha Satalice, v cca 9:00

Web: facebookové stránky

Sraz a spanilá jízda majitelů starých škodovek. Po cestě návštíví muzeum Škoda v Mladé Boleslavi. Dále pokračují směr Jizerské hory do muzea socialistických vozidel v Železném Brodě. V neděli navštíví železniční muzeum v Turnově.

Zahájení JAWA sezóny aneb Hanácké čmód

Kdy: Sobota 6.5.2023

Kde: Litovel (Olomoucký kraj)

Web: facebookové stránky

Zahájení sezóny motocyklů značky JAWA, vítání jsou i majitelé jiných značek. Probíhá v běžném provozu, projížďka probíhá v poklidném tempu, jelikož se zúčastní i historické stroje či stroje nízkých kubatur.

Stopou slánského Oriona, Velvary

Kdy: 8.5.2023 od 8:00 hodin

Kde: Velvary, náměstí Krále Vladislava

Web: facebookové stránky

Orion klub Slaný pořádá tradiční již 16. ročník "Stopou slánského Oriona". Na náměstí Krále Vladislava od 8:00 do 11:00 hodin. Jízda po okolí od 11:00 do 15:00 hodin. Ukončení programu a vyhodnocení od 15:00 do 16:00 hodin

Tuning Cars Párty Milovice

Kdy: 5.-6.5.2023

Kde: Letiště Milovice (Středočeský kraj)

Web: facebookové stránky

Vstupné: Pátek: 450 Kč osoba (platí na oba dny), Sobota: 400 Kč osoba. Děti do 10 let a ZTP zdarma

Tradiční jarní setkání příznivců nadupaných rychlých kár na jednom z největších letišť v ČR, kde si můžete pořádně užít sprintů, driftů atd.

