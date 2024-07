Tipy na výlet cestou autem do Paříže: Concorde, Boeing 747 i raketoplán

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V prvním díle se Kluci z Prahy z Prahy vydali na cestu z českého hlavního města do francouzské metropole, kde již v pátek 26. července proběhne slavnostní zahájení 33. Letních olympijských her. Německé dálnice sice svádějí k rychlému průletu zemí našich západních sousedů, jenže to byste přišli o spoustu zajímavých zastávek.

Spousta českých nadšenců například zná Automobilové a technické muzeum Sinsheim, které cestou na západ Německa snad ani nelze přehlédnout. Nachází se totiž hned u dálnice A6, přičemž vaši pozornost zcela jistě upoutá především vystaveným nadzvukovým letounem Concorde v barvách společnosti Air France (jak symbolické na cestě do Paříže).

Jen zhruba o půl hodiny později můžete z dálnice sjet do nedalekého technického muzea ve městě Špýr (německy Speyer). Hlavními lákadly tamní expozice jsou vyřazený Boeing 747 německých aerolinek Lufthansa a jeden ze sedmi zkušebních modelů raketoplánu Buran.

Letoun s označením OK-GLI s přídavnými proudovými motory sice nebyl schopný letu do vesmíru, v letech 1985 až 1988 přesto absolvoval 25 zkušebních letů. Ve Špýru je od roku 2008, přičemž v současnosti slouží jako průchozí exponát.