Tohle auto se prý samo převrací. Teď může být vaše
Tříkolový bizár z Británie, který si získal kultovní status i pověst nejméně stabilního auta na světě. Reliant Robin je směsicí retra, netradiční konstrukce a příběhů, které se staly legendou. Teď máte možnost jednu z těchto rarit vlastnit.
Reliant Robin na silnici bizarně vyčnívá už kvůli nezaměnitelnému tříkolovému designu. Na Slovensku se prodává kus z roku 2000, pochází z Rakouska, má vzácné levostranné řízení a laminátovou karoserii. A teď může být váš – za 140 000 Kč.
Legenda, co se proslavila převracením
Reliant Robin se vyráběl od 70. let až do roku 2002 a stal se britskou ikonou. Tři kola – jedno vpředu a dvě vzadu – mu dala unikátní vzhled i jízdní vlastnosti. Model MK3, představený v roce 1999, dostal modernější tvary a světlomety z Opelu Corsa B.
Slávu i posměch mu zajistil Top Gear. Jeremy Clarkson jej tam ukazoval jako auto, které se převrátí při každém zatočení. Ve skutečnosti k tomu museli tvůrci pořadu lehce dopomoct – v běžném provozu vyžaduje převrácení opravdu ostrý manévr. Přesto se Robin stal symbolem vratké pověsti a dodnes budí pozornost všude, kde se objeví.
Raritní kus na prodej
Tento nabízený kousek je ve vzácném LHD provedení – většina Robinů je pravostranná. Díky laminátové karoserii nepodléhá korozi, a navíc váží jen kolem 450 kg. Interiér nabízí jednoduchost staré britské školy, ale už také kouzlo veteránského vozu, který potkáte jen zřídka. A ano – pokud se budete hodně snažit, možná se vám ho podaří postavit na bok.
9 dalších zajímavostí o Reliantu Robin:
- Motor má objem 0,75 či 0,85 litru a v poslední generaci dosahoval výkonu kolem 40 koní, což stačilo na rychlost přes 130 km/h
- Díky hmotnosti pod půl tuny jej ve Velké Británii bylo možné řídit s motocyklovým řidičákem (do roku 2001), což z něj udělalo levnou alternativu k autům
- Laminátová karoserie nejenže nekoroduje, ale také přispívá k nízké spotřebě kolem 4,5–5 l/100 km
- Výroba probíhala ručně, a to ve městě Tamworth v hrabství Staffordshire
- Přestože má pověst „nejnebezpečnějšího auta“, nehody způsobené převrácením jsou v reálu velmi vzácné
- V roce 1989 jeden Robin dokonce překonal rychlostní rekord pro tříkolky – 222 km/h, s upraveným motorem Ford Cosworth
- Poslední vyrobený kus opustil linku v roce 2002 a byl vystaven v britském National Motor Museum
- Existovala i dodávková verze zvaná Reliant Supervan, která byla populární mezi drobnými živnostníky
- V roce 2011 britská pošta testovala prototyp elektrického Robina pro doručování zásilek v městských oblastech