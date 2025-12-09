Předplatné
Automobilky jedou na vlně AI, vydrží ale jen ty nejsilnější

50 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Diskuze (1)

Více než 95 % automobilek dnes investuje do umělé inteligence. Jenže podle analytiků to nevydrží dlouho. Vlak neujede jen nejodvážnějším.

Každá automobilka dnes musí mít co do činění s umělou inteligencí – autonomní řízení, prediktivní údržbu nebo třeba chytrou výrobu. Analytici ale upozorňují, že dnešní investiční nadšení je jen první vlna.

Skoro všichni do AI nalili peníze, aby nezůstali pozadu, ale už brzy se ukáže, kdo to myslel vážně a kdo jen naskočil na módní trend. Budou potřeba daleko větší investice a né každá automobilka se k tomu odváží. Podle výzkumu Gartneru to bude jen malé procento firem – přibližně 5 %, které dokážou své investice zhodnotit a dál růst.

Chce to jiný přístup

Klíčová není ani tak technologie jako kultura. Firmy úspěšné v AI mají společné znaky: rozumějí softwarovému vývoji a vytvářejí  vývojářské týmy, které mají skutečný vliv na rozhodování. Jejich vedení zkrátka chápe, že auto je stále více počítač na kolech. Nejlépe na tom bývají hráči, kteří byli od začátku spíše technologičtí než tradiční – například Tesla nebo čínský BYD.

Naopak klasické automobilky, dlouhá desetiletí stojící na mechanice, se s přechodem k softwaru perou. Musí totiž přestavět organizační struktury, změnit přístup ke strategii i upravit hierarchie tak, aby softwarové oddělení mělo stejnou sílu jako ti, kdo navrhují motory či karoserii.

Video placeholder
Továrna Chery • Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

Mění se i potřebné profese

A pak jsou tu lidé. Pokud automobilky skutečně přejdou k modelu, kdy je hlavní software, nebude to znamenat jen nový přístup k autům, ale také změny pracovních míst. Potřeba IT talentů, analytiků, systémových architektů a vývojářů poroste, zatímco některé tradiční profese budou ustupovat.

Zákazník se stane uživatelem platformy, nikoli jen vlastníkem vozidla. Automobilky, které investují do AI včas, nabídnou bezpečnější, chytřejší a personalizovanější vozy. Ostatní budou riskovat, že se stanou „výrobcem plechu“ v době, kdy se auta mění v digitální produkty.

Jinými slovy – začíná nová soutěž. Tentokrát nejde o design nebo výkon motoru, ale o to, kdo dokáže nabídnout nejchytřejší software a vybudovat organizaci, která se dokáže učit stejně rychle jako systém, který vytváří. AI není jen technologie, ale zkouška odvahy změnit zažité procesy. A podle studie uspěje jen hrstka těch, kteří dnes tvrdí, že na tuhle budoucnost sází.

Zdroje: AutoklastrFor Insights ConsultancyGartner/Reuters

Vstoupit do diskuze (1)

