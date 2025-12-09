Ford Mondeo stále žije a dostal facelift! Není drahý a má úplně normální motory
Na jaře 2022 došlo k ukončení výroby Fordu Mondeo v závodě ve Valencii. Spolu s tím skončilo první Fordovo světové auto na trzích v Evropě v propadlišti dějin.
Když v roce 1993 nahradilo mondeo skvělou, leč stárnoucí sierru, způsobilo v automobilovém světě pozdvižení. Nejen, že bylo jiné snad úplně ve všem, když namísto tradiční koncepce přešlo na pohon předních kol, ale zároveň šlo o první Fordovo světové auto. Ostatně už jen název mondeo je odvozen od italského slova mondo, tedy svět. Vůz se nabízel na obou stranách Atlantiku a vlastně po celém světě. V USA coby Ford Contour nebo Mercury Mystique.
Soumrak mondea poprvé přišel po ukončení výroby třetí generace. Nové, čtvrté vydání se uvedlo v zámoří coby Ford Fusion, avšak cesta do Evropy trvala déle než obvykle. Nakonec jsme se v roce 2014 dočkali. Čtvrtá generace mondea však byla poznamenána svým americkým vzorem, takže přizpůsobení evropskému vkusu si vyžádalo další vývoj, který probíhal už za pochodu. Auto už možná nejezdilo tak vytříbeně jako předchůdci, na druhou stranu působilo (a působí) neuvěřitelně solidně a v otázce komfortu zastínilo tehdy nový VW Passat B8.
Výroba mondea v Evropě probíhala do jara 2022. Po ukončení jeho dodávek se ale již nová generace neobjevila. Místo toho se Ford v Evropě soustředil na SUV a elektromobily, což stále platí. Mimochodem v zámoří zmizel fusion ze showroomů dokonce o dva roky dříve než mondeo v Evropě.
Kdyby to jen byl poslední tradiční model Fordu, který v Evropě skončil. Jenže záhy z nabídky vypadly také modely Focus a Fiesta. To jen dokazuje, jak se automobilový svět v posledních letech změnil.
Nový život v Číně
Mondeo přesto nezaniklo. V roce 2022 představil Ford pátou generaci, ovšem určenou pro čínský trh. Kupodivu nešlo o řádné SUV nebo crossover, což by tak být klidně mohlo, neboť Ford je zvyklý používat tradiční názvy pro modely, které s těmi původními nemají nic společného (Mustang Mach-E, Puma, Capri).
Čínské mondeo je stále nízkým sedanem. Nyní po třech letech vůz dostal modernizaci. Na první pohled se změnila přední část, která je širší a plošší. Nově tvarovaná je chromovaná maska chladiče a také přední diodové světlomety jsou odlišné, hlavně však integrované do masky chladiče. Také černá kola dostala nový design, přičemž ta o průměru 21 palců mohou být dvoubarevná.
Přepracovaná byla také zadní část s novou grafikou svítilen. K dispozici jsou také nové barvy laku karoserie. K nim patří červená „crimson red“, modrá „ocean blue“.
Super displej
Mondeo páté generace po modernizaci zaujme také v kabině. Té dominuje obří 27palcový displej. Široký je 1,1 metru a táhne se napříč celou palubní deskou. Doplňuje jej 12,3palcový digitální přístrojový štít. Ovládání funkcí je řešeno přes dotykový displej. Několik mechanických spínačů našlo své místo pod prostředními výdechy ventilace.
Nechybí nejmodernější verze Fordova infotainmentu SYNC+. Podporuje dálkové aktualizace OTA stejně jako nabízí virtuálního asistenta využívajícího umělé inteligence. Středová konzola byla rovněž přepracována. Nyní vypadá, jakoby se vznášela. Obsahuje bezdrátovou nabíječku pro dva smartphony. Nechybějí ani odkládací prostory a držáky na nápoje.
Motory vás překvapí
Od designu a výbavy se ale raději přesuňme k technice pohonu. Pátá generace Mondea stále sází na zážehové motory. V nabídce je přeplňovaný agregát 1,5 litru (142 kW) stejně jako dvoulitr (189 kW). Novinkou v nabídce pohonů je hybridní verze pojící se s agregátem 1,5 litru disponující systémovým výkonem 209 kW.
V Číně manuály nechtějí, takže není divu, že všechny pohonné jednotky se párují se samočinnou osmistupňovou převodovkou. Na čínském trhu představuje mondeo vcelku výhodnou koupi. Jeho ceny začínají na 149.800 čínských juanech, což je asi 18.190 eur a tedy necelých 460.000 korun. Docela láce.
