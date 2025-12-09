Martin Vaculík o malé převodovce DSG, kterou neměl rád. Rozhovor s ředitelem závodu ve Vrchlabí
Výrobní závod ve Vrchlabí je tradiční součástí automobilky Škoda. Od roku 2012 zde však už nevznikají automobily, ale dvouspojkové automatické převodovky DQ 200, které známe pod obchodním označením DSG. Konkrétně jde o nejmenší typ, který koncern Volkswagen používá. Nasazován je všude od malých aut po střední třídu, a to tam, kde motor nemá přes 250 Nm a stačí pohon předních kol.
Jakkoliv nahrazení výroby celých aut (historicky se navíc ve Vrchlabí montovaly lepší verze a například výroba favoritů začínala právě zde - Mladá Boleslav se přidala až později) jen jednou jejich součástí vnímají někteří místní negativně, tak ekonomicky to má velkou logiku. Ve Vrchlabí vzniká převodovka včetně sofistikovaného mechatronu (elektrohydraulického ovládání), což dohromady tvoří velmi vysokou přidanou hodnotu.
Převodovka je velmi drahý a poměrně malý díl a představuje mnohem lepší poměr zisku vůči ekologické a dopravní zátěži než výroba celého automobilu. Když kolem roku 2010 vzhledem k rostoucí poptávce po automatických převodovkách přestala stačit produkce závodu v Kasselu, bylo více uchazečů o druhou evropskou výrobu malého DSG. Že se podařilo projekt získat pro Vrchlabí, vnímá management Škody Auto dodnes jako velkou výhru.
Výroba převodovek ve Vrchlabí je od počátku spojena s osobou doktora Ivana Slimáka. Pro Škodovku pracuje od roku 1992, produkci DQ 200 totiž předtím rozjížděl v čínském Dalianu. Začátky byly nesmírně hektické, neboť nešlo přestat montovat auta, nechat zaměstnance doma, v klidu postavit výrobu převodovek a zaměstnance zpět povolat. Byl nutný určitý souběh, takže v tom roce 2012 se ve Vrchlabí ještě montovala auta, kus vedle už se obráběla ozubená kola a všude kolem se stavělo.
Ivan Slimák je nejen manažer, ale především skvělý technik, který dvouspojkové převodovce rozumí do posledního detailu. Dokáže dlouze vyprávět o její konstrukci, materiálu spojek, nárocích na čistotu při výrobě mechatroniky, obrábění ozubení, tepelném zpracování i takzvaném tvrdém obrábění. Právě finální přesné obrábění již zakalených kol a eliminace kalením vzniklých deformací je tím, co nejvíce odlišuje moderní převodovku od starších ústrojí.
Doktor Ivan Slimák tento rok odešel do důchodu. Jen pár dní před odchodem jej Martin Vaculík stihnul vyzpovídat a řeč byla i o kontroverzních tématech spolehlivosti a životnosti.
Zdroj: autorský text