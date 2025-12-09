Vánoce s Autodromem Most: Dárky od 100 Kč i velké zážitky
Okruhové Vánoce mohou mít podobu drobného suvenýru za pár korun i zážitku za tisíce. Autodrom Most nabízí vše od univerzálního poukazu na kurzy řízení přes vstupenky od 300 Kč. A nechybí ani hodinky za 14 tisíc.
Autodrom Most zveřejnil předvánoční nabídku pro rok 2025, ve které kombinuje dárkovou poukázku na kurzy řízení, možnost návštěvy závodů i volbu dárkových balíčků na míru.
Unipoukaz
Nejzásadnější je Unipoukaz – univerzální dárek, který umožňuje vybrat si jeden ze sedmi kurzů. Zahrnuje základní i pokročilou bezpečnou jízdu, zábavnou „fun“ jízdu, motorkářský kurz, program pro mladé řidiče, kurz speciálně pro ženy i sportovní jízdu přímo na závodní trati Autodromu.
Původní cena poukazu je 4 970 Kč, v období 8.–14. prosince v rámci adventní akce klesla na 4 224 Kč. Poukaz má platnost 12 měsíců a lze jej doručit elektronicky nebo v tištěné podobě – ideální jako dárek.
Dárky od 150 Kč
Kromě toho Autodrom nabízí novinku: dárkové balení za 50 Kč. Na hotový dáreček tak může v případě malého suvenýru stačit i 150 Kč, na druhé straně jsou tu i hodinky za 13 999 Kč. Stačí si zkrátka vybrat mezi dárkovými předměty.
Do balíčku je možné přidat různorodý obsah – od vstupenek na závody, suvenýrů, dárků z kolekce Autodrom Most až po limitovanou edici hodinek. Doručení do Vánoc je garantováno, pokud objednávka přijde do 18. prosince.
Superbiky a NASCAR
V prodeji jsou již také vstupenky na WorldSBK Czech Round 2026, který se na Autodromu Most uskuteční 15.–17. května. Pátek vychází na 500 Kč, jednodenní vstupné na sobotu nebo neděli stojí 1 250 Kč, motorkářská varianta (osoba + motorka) 1 300 Kč. Víkendová vstupenka pro dospělého je za 2 650 Kč, případně je v nabídce zážitkový balíček Ride Like Pro za 10 990 Kč.
Letní podnik Czech Truck & NASCAR Prix 2026 se koná 27.–30. srpna. Ceny zde začínají na 300 Kč za pátek pro dospělého, sobota a neděle stojí 950 Kč v předprodeji. Děti do 6 let mají vstup zdarma, starší děti platí 100–300 Kč podle dne, víkendová vstupenka pro dospělého vychází na 1 900 Kč. VIP vstup stojí 4 500 Kč na den a zahrnuje catering a doprovodný program.
Ať už pro obdarovaného hledáte něco užitečného, vzrušujícího nebo zábavného, více variant poskytuje šanci trefit se přesně do vkusu.
Zdroje a foto: Autodrom Most