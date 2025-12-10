Policie v Česku odstala nové Toyoty Hilux. Nasadí je i během protestů, vydrží toho dost
První dvacítku terénních pick-upů Toyota Hilux převzala Policie České republiky. Stalo se tak v Praze v Čestlicích od zástupců společnosti Toyota Central Europe-Czech a Toyota Tsusho, které vozy policii dodává.
K první dvacítce hiluxů se postupně přidá dalších třicet kusů. Všechny budou ve verzi se zdvojenou kabinou, tedy DobleCab. Jsou tedy pětimístné včetně řidiče. Nákladová korba je uzavřena neprůhlednou skořepinou typu hardtop. Součástí výbavy je policejní polep, kompletní výstražné zařízení, radiová technika a vše potřebné pro služební nasazení.
K pohonu policejních hiluxů bude sloužit přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 2755 cm³, výkonu 150 kW točivém momentu 500 Nm. Dle údaje výrobce činí kombinovaná spotřeba paliva 9,6 litru na 100 kilometrů. Spalovací motor je spojen s mild-hybridním s napětím 48. Jeho základem je reverzní generátor, který tudíž nabízí i funkci elektromotoru. Napájí lithium-iontovou baterií a součástí mild-hybridní soustavy je také měnič stejnosměrného napětí ze 48 V na 12 V.
Šestistupňová automatická převodovka doplňuje pohon všech kol s přiřaditelnou přední nápravou. Vozidla zvládnou brodivost až 700 mm čímž se mohou uplatnit třeba při záplavách, mají světlou výšku 255 mm, užitečnou hmotnost 1 000 kg a tažnou kapacitu 3 500 kg.
Automobily budou využívat především speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a jednotka speciální ochrany Ochranné služby. Vozy tedy budou nasazovány i během protestů či výtržností.
Nové pick-upy také zvýší schopnost policie přepravovat rozměrnější nebo početnější materiál do míst, která jsou běžnými vozidly obtížně dostupná. Do budoucna budou další vozidla alokována například na oddělení služební hipologie, oddělení služební kynologie, poříční oddělení nebo k dalším specifickým útvarům pořádkové policie.
„Vozy pro policii jsme upravili podle jejich požadavků. Součástí policejní přestavby je nezávislé topení Webasto, kompletní sada celoročních pneumatik, odnímatelné tažné zařízení či šnorchl s hlavicí Air Ram. Terénní nasazení podporuje také vyprošťovací naviják s tažnou silou 36 kN včetně příslušenství,“ dodává Pavel Vávra, ředitel Toyota Tsusho.
Policejní prezident Martin Vondrášek k dnešnímu předání uvedl: „Jsem rád, že se nám daří pořizovat vozidla, která reflektují skutečné potřeby výkonu služby. Pořádkové jednotky nezřídka pracují ve složitých podmínkách a náročný terén, kam potřebují přepravit množství specifického vybavení, je nesmí zastavit.“
Toyota má ve službách policie dlouhodobě pevné místo. Model Land Cruiser 150 slouží u cizinecké policie doma i v zahraničí, u pořádkové policie v horských oblastech i u specializovaných útvarů. Pick up Hilux tak navazuje na předchozí spolupráci a rozšiřuje technické možnosti policistů v terénu.
„Naše hiluxy již roky slouží u různých složek integrovaného záchranného systému jako nedílná součást jejich náročné práce v těžkém terénu. To, že se v těžkých podmínkách osvědčily, dokládá i nový kontrakt s policií. Svěřit naše vozy do služby u Policie ČR považujeme za nejvyšší uznání, které je možné získat,“ říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Na závěr dodejme, že Toyota Hilux se vyrábí už od roku 1968.
Zdroj: tisková zpráva Toyoty ČR, Wikipeda
Foto Toyota ČR