Tohle je asi nejmenší obytňák na světě

Ve světě obytných aut na velikosti prostě záleží. Když vyráží rocková kapela na turné, téměř nikdy nejede na turné stejným příbytkem, který si vezme tříčlenná rodinka do Chorvatska k moři.

Velký obytný autobus by pro ně byl zkrátka zbytečný.

Tato Honda z roku 1972 je ale zcela opačným extrémem a dá se téměř pochybovat, zda se v ní pohodlně vyspí alespoň jeden člověk. Už i běžná varianta hatchbacku N600 je minimalistická, vždyť jde o japonský kei car s motorem o objemu 0,6 litru, který dokáže točit až 9000 otáček za minutu.

Miniaturní rozměry výchozího auta ovšem neponechávají příliš prostoru pro stavbu obytného prostoru. Co se týká spaní, nenatáhne se tu ani jeden výletník. Ve výbavě nelze očekávat ani ledničku, sprchu nebo toaletu nebo cokoliv jiného, co je dnes běžnou součástí moderních karavanů. Více pohodlí vám asi poskytne i obyčejný malý stan. Také přístup do obytné nástavby není ideální, protože N600 nikdy nebyla klasickým hatchbackem.

Ale tenhle obytňák má rozhodně styl a příjemný točivý čtyřválcový motor, který je prý ve skvělém stavu. Dobře prý funguje i manuální převodovka. Díky směšné hmotnosti tohle nejspíš nebude typický pomalý obytný automobil. I když on to vlastně vůbec není typický obytný automobil, tohle by mohlo být zábavné svezení.